Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi

Teknoloji Editörü
Spotify, Premium abonelerin deneyimini yenileyecek olan Android ve iOS uygulamalarına yönelik bir güncelleme duyurdu. Spotify Premium güncellemesi, akıcı navigasyon, kişiselleştirilmiş arama ve kullanıcıların sonsuz bir dinleme akışı sağlayan yeni bir özellik içeriyor.
Kullanıcı deneyimi arttırıldı
Spotify Premium'un güncellemesi, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan işlevsel bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Uygulamanın alt kısmında beş yerine yalnızca üç tane sekme var. Ana Sayfa sekmesi öneriler içerecek, kütüphane sekmenizde ise tüm favori şarkılar, sanatçılar, oynatma listeleri ve podcast'ler yer alacak.
Spotify'dan güncelleme ile ilgili yapılan açıklamada: "İnsanların aradıkları şeyi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için navigasyonu geliştirdik. Yeniden tasarlanan Arama sayfamız sanatçılar, albümler, podcast'lar ve daha fazlası için yeni ve tek durak noktasıdır. Ekranın en üstünde, dinleyiciler kendilerini ve ruh hallerini en iyi yansıtan müzikleri kolayca keşfedebilirler." ifadeleri yer aldı.Spotify, ücretli Premium abonelik hizmetinin güncellenmiş deneyiminin dünya çapındaki iOS ve Android cihazlarındaki tüm abonelere yayıldığını da duyurdu. Eğer uygulamanın eski bir versiyonuna sahipseniz hemen güncelleyerek yeni özelliklere kavuşabilirsiniz.
https://www.spotify.com/tr/premium/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadasin biri de alti ustu muzik uygulamasi, nasil karisik yapiyorlar demis. Anlasilan o ki ucretsiz kullanim hakki tanidigi icin Spotify kullaniyor, Apple Music kullansa arayuze tek laf edemezdi.
Dunya uzerinde markalardan ulkeye gelince bozmayan, bize ozel fiyatlandirma yapan belki de tek firma Spotify. Gommekten vazgecip biraz arti yonlerini gorun artik. Spotify olmasa Apple ayligini 14 lirada mi tutar saniyorsunuz?
Eskiden arayuzu icin katlaniyorduk ama ses olmadiktan sonra neye yarar...
Apple music bundan cok daha iyi. Hem ses kalitesi daha iyi hem de sarkilar daha az yer kapliyor. Ios cihazlarda 3.parti olmadigi icin de daha az sarj yiyor. Evet arayuzu kotu ama hic degilse muzik dinliyorsunuz. Deezer filan da dusunulebilir.