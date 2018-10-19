Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi

Spotify, Premium abonelerin deneyimini yenileyecek olan Android ve iOS uygulamalarına yönelik bir güncelleme duyurdu. Spotify Premium güncellemesi, akıcı navigasyon, kişiselleştirilmiş arama ve kullanıcıların sonsuz bir dinleme akışı sağlayan yeni bir özellik içeriyor.

Kullanıcı deneyimi arttırıldı

Spotify Premium'un güncellemesi, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan işlevsel bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Uygulamanın alt kısmında beş yerine yalnızca üç tane sekme var. Ana Sayfa sekmesi öneriler içerecek, kütüphane sekmenizde ise tüm favori şarkılar, sanatçılar, oynatma listeleri ve podcast'ler yer alacak.

Spotify'dan güncelleme ile ilgili yapılan açıklamada: "İnsanların aradıkları şeyi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için navigasyonu geliştirdik. Yeniden tasarlanan Arama sayfamız sanatçılar, albümler, podcast'lar ve daha fazlası için yeni ve tek durak noktasıdır. Ekranın en üstünde, dinleyiciler kendilerini ve ruh hallerini en iyi yansıtan müzikleri kolayca keşfedebilirler." ifadeleri yer aldı.

https://www.spotify.com/tr/premium/

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Spotify, ücretli Premium abonelik hizmetinin güncellenmiş deneyimininiOS ve Android cihazlarındaki tüm abonelere yayıldığını da duyurdu. Eğer uygulamanın eski bir versiyonuna sahipseniz hemenyeni özelliklere kavuşabilirsiniz.