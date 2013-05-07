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Gmail, iOS platformu için güncellendi

6 yıl
782
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gmail, iOS platformu için güncellendi
Google, iOS platformu için geliştirdiği Gmail uygulamasını güncelleyerek birtakım yeni özellikleri kullanıcılarının beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte, iOS kullanıcıları artık Gmail üzerinden açtıkları herhangi bir web sayfasını doğrudan Google Chrome üzerinden açabilecek. Chrome'daki "Gmail" yolu sayesinde de tekrar mail uygulamasına dönmek mümkün olacak. Benzer bir şekilde videolar için YouTube haritalar için ise, Google Haritalar kullanılacak. Söz konusu özelliğin uygulamanın ayarlar menüsü üzerinden kapatılabildiğini de belirtelim.
Uygulamadaki bir diğer yenilik hesaplardan topluca çıkış desteği olurken bu sayede, Gmail uygulaması üzerinde birden fazla hesaba yer veren kullanıcılar artık tüm hesaplarını aynı anda kapatabilecek.

iOS platformu için geliştirilen Gmail uygulamasının en güncel sürümüne Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/gmail-email-from-google/id422689480?mt=8 Yorum Yaz
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