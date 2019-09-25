Gmail karanlık teması Android ve iOS için dağıtılmaya başlandı

Bu ayın başında Android için beta kanalından karanlık modu sunmaya başlayan Gmail uygulaması, sonunda hem iOS hem de Android için karanlık moda sahip oldu.

Gece modu Android 10’un sistem geneli ayarına ve iOS 13 ile iPadOS 13’ün karanlık moduna uyuyor. Tam siyah kullanmak yerine Gmail içerisinde koyu griyi tercih eden Google, arama çubuğunu ise hafif daha açık bir tonla vurgulamış. Jenerik avatar görselleri ve etiketler de aynı şekilde gözü yormaması için canlılığı azaltılmış olarak sunuluyor fakat profil fotoğraflarında herhangi bir değişiklik yok.

Yeni e-posta ekranı da aynı şekilde karanlık temaya uyum sağlasa da karanlık üzerindeki karanlık imzalar görülmekte bir nebze zorluk çıkarabilir. Android için ana ekran widgeti de karanlık moda uyum sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sistem geneli ayarlara her iki işletim sisteminde de uyum sağlayan uygulama, dilenirse ayarlardan da karanlık moda geçirilebiliyor. Bugün dağıtılmaya başlanan güncelleme, hem iOS hem de Android kullanıcılarına kısa süre içerisinde ulaşacaktır. Google’ın sunucularına bağlı olarak yapılan bu değişiklik, açıklamaya göre 15 gün içerisinde tamamlanacak.