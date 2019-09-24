Dizel emisyon testlerini kandıran Daimler’e neredeyse 1 milyar dolar ceza kesildi

Teknoloji Editörü
Mercedes-Benz’in üst firması Daimler, Alman regülatör kuruluşlarından 860 milyon Euro ceza yedi. Emisyon testlerinde araçların çıktılarını olandan daha düşük gösteren yazılım, dünya çapında en az 700 bin araçta bulunuyor. Ceza ise beklenen aralığın minimum tarafında.
Volkswagen tarafından yaşanan dizel skandalının üzerinden yaklaşık dört yıl sonra ortaya çıkan Daimler skandalı, Volkswagen davasında yürütülen soruşturmaların da katkısıyla ortaya çıkarıldı.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-24/daimler-fined-960-million-to-settle-rigged-diesel-car-probe Yorum Yaz Paylaş Tweetle