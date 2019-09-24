Dizel emisyon testlerini kandıran Daimler’e neredeyse 1 milyar dolar ceza kesildi

860 milyon Euro ceza yedi. Emisyon testlerinde araçların çıktılarını olandan daha düşük gösteren yazılım, dünya çapında en az 700 bin araçta bulunuyor. Ceza ise Mercedes-Benz’in üst firması Daimler, Alman regülatör kuruluşlarındanceza yedi. Emisyon testlerinde araçların çıktılarını olandan daha düşük gösteren yazılım, dünya çapındabulunuyor. Ceza ise beklenen aralığın minimum tarafında.

Volkswagen tarafından yaşanan dizel skandalının üzerinden yaklaşık dört yıl sonra ortaya çıkan Daimler skandalı, Volkswagen davasında yürütülen soruşturmaların da katkısıyla ortaya çıkarıldı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-24/daimler-fined-960-million-to-settle-rigged-diesel-car-probe

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Almanya’nın motor otoritesi tarafından bulunana görevearaçlardaki yazılım, teste girdiğini anlayıp emisyonları düşürüyor. Daimler daha önce iseaynı problemden ötürü geri çekmişti. Daimler’in hileciliği ne ölçekte hâlâ tam olarak bilinmiyor fakat Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dava da New Jersey’de devam ediyor.