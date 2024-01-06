Gmail'in Android uygulaması, basit ama önemli bir özelliğe nihayet kavuştu

Tam Boyutta Gör Dünyada en yaygın kullanılan e-posta hizmeti Gmail'in Android uygulaması, basit ama çok temel bir özellikten yoksundu. Bütün e-postaları silmek için 'Tümünü seç' seçeneği bulunmuyordu. Mailleri silmek için tek tek işaretlemek gerekiyordu. Nihayet durum değişiyor ve uygulamaya 'Tümünü seç' seçeneği ekleniyor.

Reddit'te bazı kullanıcılar Gmail'in Android uygulamasında 'Tümünü seç' düğmesininin geldiğini fark etti. Özellik, uygulamanın v2023.11.12.586837719 ve v2023.11.26.586591930 sürümünlerin tespit edildi.

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Bu özellik uzun zamandır Gmail kullanıcıları tarafından talep ediliyordu ve sonunda herkes için yayınlandı. Tek yapmanız gereken, tek bir e-postayı seçmek için bir e-postaya uzun basmak veya gönderenin avatarına dokunmak; listenin en üstünde 'Tümünü seç' seçeneğini göreceksiniz. Ancak 'Tümünü seç' seçeneğinin tüm e-postaları seçmediğini unutmayın. Sadece geçerli sayfadaki tüm e-postaları seçiyor. Özellik gelmediyse, Play Store'dan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.

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Gmail'in Android uygulaması basit ama önemli bir özelliğe kavuştu