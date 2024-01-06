Gmail'in Android uygulaması, basit ama önemli bir özelliğe nihayet kavuştu

Reddit'te bazı kullanıcılar Gmail'in Android uygulamasında 'Tümünü seç' düğmesininin geldiğini fark etti. Özellik, uygulamanın v2023.11.12.586837719 ve v2023.11.26.586591930 sürümünlerin tespit edildi.
Bu özellik uzun zamandır Gmail kullanıcıları tarafından talep ediliyordu ve sonunda herkes için yayınlandı. Tek yapmanız gereken, tek bir e-postayı seçmek için bir e-postaya uzun basmak veya gönderenin avatarına dokunmak; listenin en üstünde 'Tümünü seç' seçeneğini göreceksiniz. Ancak 'Tümünü seç' seçeneğinin tüm e-postaları seçmediğini unutmayın. Sadece geçerli sayfadaki tüm e-postaları seçiyor. Özellik gelmediyse, Play Store'dan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.