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    Gmail'in Android uygulaması, basit ama önemli bir özelliğe nihayet kavuştu

    Gmail'in Android uygulaması, basit ama çok temel bir özellikten yoksundu. Bütün e-postaları silmek için 'Tümünü seç' seçeneği bulunmuyordu. Son güncellemeyle nihayet özellik ekleniyor.
    Gmail'in Android uygulaması basit ama önemli bir özelliğe kavuştu Tam Boyutta Gör
    Dünyada en yaygın kullanılan e-posta hizmeti Gmail'in Android uygulaması, basit ama çok temel bir özellikten yoksundu. Bütün e-postaları silmek için 'Tümünü seç' seçeneği bulunmuyordu. Mailleri silmek için tek tek işaretlemek gerekiyordu. Nihayet durum değişiyor ve uygulamaya 'Tümünü seç' seçeneği ekleniyor.

    Reddit'te bazı kullanıcılar Gmail'in Android uygulamasında 'Tümünü seç' düğmesininin geldiğini fark etti. Özellik, uygulamanın v2023.11.12.586837719 ve v2023.11.26.586591930 sürümünlerin tespit edildi.

    Bu özellik uzun zamandır Gmail kullanıcıları tarafından talep ediliyordu ve sonunda herkes için yayınlandı. Tek yapmanız gereken, tek bir e-postayı seçmek için bir e-postaya uzun basmak veya gönderenin avatarına dokunmak; listenin en üstünde 'Tümünü seç' seçeneğini göreceksiniz. Ancak 'Tümünü seç' seçeneğinin tüm e-postaları seçmediğini unutmayın. Sadece geçerli sayfadaki tüm e-postaları seçiyor. Özellik gelmediyse, Play Store'dan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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