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Gmail'in web arayüzü artık çevrimdışı modda çalışabiliyor

Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan Gmail'in yenilenmiş sürümü artık çevrimdışı olarak da çalışabiliyor. Bundan böyle internet bağlantınız olmasa dahi Gmail'i kullanabileceksiniz.
1 yıl
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1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google, en çok kullanılan servislerinden biri olan Gmail'i uzun bir sürenin ardından yeni görünümüne kavuşturmuştu. Şirket şimdi de Gmail'in masaüstü versiyonuna çevrimdışı çalışabilme özelliği getirdi. Kullanıcılar artık aktif bir internet bağlantısına sahip olmasalar bile Gmail'i kullanabilecekler.

E-postaları 90 güne kadar saklayabiliyorsunuz

Chrome tarayıcısında çalışan bu özelliği aktif duruma getirmek için sırasıyla "Ayarlar -> Çevrimdışı sekmesi -> Gmail Çevrimdışı uygulamasını yükle" seçeneğine tıklayarak "Gmail Çevrimdışı" eklentisini yüklemeniz gerekiyor. Eklentiyi yükledikten sonra e-postalarınızı 7, 30 veya 90 gün boyunca saklayabilir, dosya eklerinin indirilip indirilmeyeceğini ayarlayabilir ve iki güvenlik modundan birini seçebilirsiniz.

Çevrimdışı verileri bilgisayarımda sakla (Keep offline data on my computer):

Bu modda Google hesabınızda çıkış yaparken veya şifrenizi değiştirirken cihazınızda saklanan veriler silinmez. Cihazınızdan hesap verilerini silmek için çevrimdışı posta seçeneğini devre dışı bırakın ve değişiklikleri kaydedin.

Çevrimdışı verileri bilgisayarımdan kaldır (Remove offline data from my computer):

Bu modda ise Gmail'e tekrar giriş yaptığınızda verilerin bilgisayarla yeniden senkronize edilmesi gerekiyor. Posta kutunuzun yoğunluğuna göre bu işlem birkaç saat sürebilir.

https://9to5google.com/2018/05/13/native-offline-gmail-web-available/ Yorum Yaz
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alidarkstone 1 yıl
Bu da bilgilerin artık daha rahat çalınabileceği anlamına geliyor :)
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