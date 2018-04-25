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Gmail'in yeni sürümüne hemen nasıl geçilir?

Google, popüler e-posta hizmeti olan Gmail'in tasarımını baştan sona yeniledi. Eğer siz de beklemeden direk yeni tasarıma geçmek istiyorsanız, yapmanız gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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13
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google, dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmeti Gmail'i, uzun bir sürenin ardından yeniledi. Google, milyarlarca kullanıcıya sahip e-posta servisinin yeni versiyonunda, gizli mod, e-postalar için son okunma tarihi, şifreleme, zamanlama ve birçok yenilik sunuyor. Yenilenen Gmail'in tüm özelliklerini detaylı bir şekilde hemen aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Gmail'in Türkiye'de de kullanıma sunulan yeni versiyonuna geçiş işlemleri şu an için manuel olarak yapılıyor. Eğer siz de beklemeden yeni Gmail'e geçmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Yeni Gmail'e geçmek için yapmanız gerekenler:

1- Gmail ana ekranının sağında yer alan Ayarlar çarkından "Yeni Gmail ürününü dene" seçeneğine tıklayın.
2- Ardından "Hoş geldiniz" mesajı ile karşılaşacaksınız.
3- Bu adımda ise Varsayılan, Geniş veya Kompakt görünüm seçeneklerinden istediğinize tıklayarak yeni Gmail'in ana ekranına ulaşabilirsiniz.
4- Karşınızda Gmail'in yeni arayüzü.
Gmail'in bir önceki sürümüne geçmek için ise Ayarlar çarkından "Klasik Gmail ürününe dön" seçeneğine tıklamanız yeterli. Henüz ülkemizde Gmail'in yeni özeliklerinin tümünün aktif olmadığını belirtelim. Zira Google, tüm özelliklerin zaman içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Güzel olmuş outlook'tan sonra google da tasarıma el atmalıydı bence. Keşke mobilde de outlook gibi kullanışlı olsa gmail.
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DH Misafiri 11 ay
Tüm kişiler listem kayboldu . Mahvoldum .Kurtarma yöntemini bilen varsa lütfen yardım .
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ByAdmin 1 yıl
Kullanıyorum tasarımı çok güzel olmuş ama bi o kadarda yavaş.
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BlueDay_86 1 yıl
Evet çok kullanışlı olmuş beğendim doğrusu
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Vega 1 yıl
Yakında Chrome tarayıcıyada arayüz güncellemesi gelecek.İnternette gördüm güzel olmuş.
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astegon 1 yıl
Başarılı olmuş ama 1 Gbps bağlantıya rağmen ağır çalışıyor. Sanırım milyonlarca kişi denediğindendir...
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drdonanım 1 yıl
link nerede hep inbox açılıyor nasıl gireceğiz yeni gmail e
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a_y_k_u_t 1 yıl
Hem şirkette hem kişisel olarak outlook kullanıyorum. Bir türlü alışamadım gmaile. Mail atarken mesaj ekranı gibi ekran çıkıyor ya o bile soğumama yetiyor :/
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Holy-Ghost 1 yıl
iş için kullanıyosun geliştirmeler var ama hala tablo eklemek yok emoji var tablo eklemek yok
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Sharparrow 1 yıl
bence google gmailin android uygulamasını yenilemeli...
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Mianfei 1 yıl
Şahsen eskisini daha çok seviyorum belki alıştığımdandır. Ben böyle son android sürümlerinde ki gibi yumuşak arcade tasarımları sevmiyorum
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