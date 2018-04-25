Gmail'in yeni sürümüne hemen nasıl geçilir?

Arama devi Google, dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmeti Gmail'i, uzun bir sürenin ardından yeniledi. Google, milyarlarca kullanıcıya sahip e-posta servisinin yeni versiyonunda, gizli mod, e-postalar için son okunma tarihi, şifreleme, zamanlama ve birçok yenilik sunuyor. Yenilenen Gmail'in tüm özelliklerini detaylı bir şekilde hemen aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Gmail'in Türkiye'de de kullanıma sunulan yeni versiyonuna geçiş işlemleri şu an için manuel olarak yapılıyor. Eğer siz de beklemeden yeni Gmail'e geçmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Yeni Gmail'e geçmek için yapmanız gerekenler:

1- Gmail ana ekranının sağında yer alan Ayarlar çarkından "Yeni Gmail ürününü dene" seçeneğine tıklayın.

2- Ardından "Hoş geldiniz" mesajı ile karşılaşacaksınız.

3- Bu adımda ise Varsayılan, Geniş veya Kompakt görünüm seçeneklerinden istediğinize tıklayarak yeni Gmail'in ana ekranına ulaşabilirsiniz.

4- Karşınızda Gmail'in yeni arayüzü.

Gmail'in bir önceki sürümüne geçmek için ise Ayarlar çarkından "Klasik Gmail ürününe dön" seçeneğine tıklamanız yeterli. Henüz ülkemizde Gmail'in yeni özeliklerinin tümünün aktif olmadığını belirtelim. Zira Google, tüm özelliklerin zaman içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.