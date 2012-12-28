GoPro Hero 3 için filtre aparatı projesi (Kickstarter)





Yakın zamanda piyasaya çıkan ve aksiyon severler tarafından oldukça beğenilen GoPro Hero 3 video kamerasına filtre takılmasına olanak sağlayan "Hero 3 Cube Filter" isimli bir aparat için, Kickstarter projesi başlatıldı.

Polar Pro firması tarafından Kickstarter üzerinden başlatılan proje ile, GoPro ailesinin yeni üyesi Hero 3 üzerinde filtre kullanımı mümkün hale geliyor. Altı ay süren çalışmalar sonucunda geliştirilen OptiRez teknolojisinin kullanıldığı filtre aparatı sayesinde, video ve fotoğraf kalitesinde herhangi bir olumsuzluk oluşmayacağı hatta görüntü kalitesinin daha da arttığı kesin olarak belirtiliyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan Hero 3 Cube Filter'ın, mikro fiber taşıma çantası ile geleceği açıklanan bilgiler arasında. Geliştirilen filtre aparatının proje sonucunda 3 seçenek halinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu seçeneklere kısaca bakacak olursak ;

- Kırmızı filtre, tropik ve mavi sularda kullanım için.

- Eflatun filtre, yeşil ve berrak sularda kullanım için.

- Polarize filtre, güneşli günler ve gene kullanım için.

Polar Pro firmasının Kickstarter projesinde koyduğu hedef $8000 olarak belirlenmiş. Şuana kadar $3,662 toplayan projenin bitimine 14 gün kalmış durumda.





http://www.kickstarter.com/projects/polarpro/new-filter-accesory-for-gopro-hero-3?ref=live