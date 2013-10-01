GoPro Hero3+ duyuruldu

Haber Editörü
Aksiyon kameraları arasında belki de en popüler marka olan GoPro, yıl bitmeden amiral gemisi sayılacak yeni bir modelin daha duyurusunu yaptı.
GoPro Hero3+ adını taşıyan model yine Black Edition ve Silver Edition olarak ikiye ayrılıyor. Black Edition versiyonu önceki modellerden yüzde 20 daha küçük ve hafif ayrıca batarya ömrü de yüzde 30 geliştirilmiş. Koruması ile 40 metreye kadar suya dayanıklı olan model daha çabuk veri transferi amacıyla 4 kat daha hızlandırılmış bir WiFi yongasına sahip.
GoPro Hero3+ Black Edition'da ayrıca daha keskin videolar ve daha kaliteli resimler için daha iyi bir lense yer verilmiş. Dünyanın en yoğun geniş açılı perspektifini yakaladığı iddia edilen SuperView adlı yeni bir video modu da modelde yerini almış. Değişen ışık koşullarına göre Auto Low Light modu otomatik olarak kare hızını ayarlıyor. Black Edition bu haftadan itibaren 400$ karşılığında satışa sunulacak.
Hero3+ Silver Edition ise önceki Silver versiyonlardan yüzde 15 daha küçük ve hafif. Ayrıca batarya ömrü yüzde 30 geliştirilmiş ve 2 kat daha güçlü bir görüntü işlemciye sahip. Black Edition ile aynı WiFi yongasını taşıyor. Silver Edition 60 kare/saniyede Full HD, 120 kare/saniyede 720p videolar kaydedebiliyor. Bu versiyon da 300$ karşılığında bu hafta satışa çıkacak.
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http://gopro.com/cameras Yorum Yaz Paylaş Tweetle
özelelikle 4k kesin gözü ile bakıyordum firma büyüyünce apple gibi olmaya başladı baktı gidiyor piyasada iphone gibi 5 var 5 s var buda öyle 3 var 3+ var
SORUNLARI DÜZELTİP YENİDEN BİZLERE GAGALASINLAR...
Millet hero3 sorunluydu ve bildikleri için modifiye edilmiş sürümünü çıkardılar.
SORUNLAR TAMAMEN DONANIMSAL.
1)Çok fazla ısınıyordu KİTLENMELERE SEBEP OLUYORDU ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA.
2)Wifi problemli çalışıyordu ve bu malesef yazılımla düzelemeyecekti.
3)İşlemci değiştirildi yeni işlemci ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL. Hem ucuz çözüme yöneldiler aynı fiyattan satacaklar hemde eskisi kadar güçlü olmayacak. Bu ilerde kasmalara sebep olursa hiiiiçççççç şaşırmam.
AMBRALLA A7-L işlemci kullanıyorlar.
HERO 4 ÇIKMADAN HERO PLUS A BULAŞMAYIN DERİM!
Aksesuarlarin 3 ve 3+ icin uyumlu oldugunu yazmislar bu durumda 3+ daha kucuk olmuyor ayni boyutlarda oluyor aksi halde 3 ün kabi 3+ olmazdi