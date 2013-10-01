GoPro Hero3+ duyuruldu





Aksiyon kameraları arasında belki de en popüler marka olan GoPro, yıl bitmeden amiral gemisi sayılacak yeni bir modelin daha duyurusunu yaptı.





GoPro Hero3+ adını taşıyan model yine Black Edition ve Silver Edition olarak ikiye ayrılıyor. Black Edition versiyonu önceki modellerden yüzde 20 daha küçük ve hafif ayrıca batarya ömrü de yüzde 30 geliştirilmiş. Koruması ile 40 metreye kadar suya dayanıklı olan model daha çabuk veri transferi amacıyla 4 kat daha hızlandırılmış bir WiFi yongasına sahip.





GoPro Hero3+ Black Edition'da ayrıca daha keskin videolar ve daha kaliteli resimler için daha iyi bir lense yer verilmiş. Dünyanın en yoğun geniş açılı perspektifini yakaladığı iddia edilen SuperView adlı yeni bir video modu da modelde yerini almış. Değişen ışık koşullarına göre Auto Low Light modu otomatik olarak kare hızını ayarlıyor. Black Edition bu haftadan itibaren 400$ karşılığında satışa sunulacak.





Hero3+ Silver Edition ise önceki Silver versiyonlardan yüzde 15 daha küçük ve hafif. Ayrıca batarya ömrü yüzde 30 geliştirilmiş ve 2 kat daha güçlü bir görüntü işlemciye sahip. Black Edition ile aynı WiFi yongasını taşıyor. Silver Edition 60 kare/saniyede Full HD, 120 kare/saniyede 720p videolar kaydedebiliyor. Bu versiyon da 300$ karşılığında bu hafta satışa çıkacak.

http://gopro.com/cameras