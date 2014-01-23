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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro, müzisyenlere özel olarak hazırladığı HERO3+ Black/Music kamerasını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro, müzisyenlere özel olarak hazırladığı HERO3+ Black/Music kamerasını duyurdu
Büyük firmaların yaklaşamadığı payıyla aksiyon pazarını domine etmeye devam eden GoPro, ürün gamına müzisyenlere özel olarak hazırladığı HERO3+ Black/Music kamerasını eklediğini duyurdu.
Temel olarak HERO3+Black Edition modelinin müzisyenler hedef alınarak hazırlanan versiyonu olarak öne çıkan GoPro HERO3+ Black/Music, bu doğrultuda beraberinde gitar, davul ve diğer enstrümanlar için yapışkanlı (Ürünlere zarar vermiyor ve çıkartılabiliyor) bir bağlantı aparatı, kameranın standart (Avrupa 3/8”-16, Amerika 5/8”-27) mikrofon stantları üzerine takılması için ufak bağlantı portu ve kıskaçlı yapısıyla her noktada kullanılabilecek "Jaws: Flex Clamp" isimli özel aparat modelleri ile geliyor. Teknik özellikleri geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan HERO3+Black Edition ile aynı olan HERO3+ Black/Music, bahar aylarında 400$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
GoPro HERO3+ Black/Music için hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/gopro-hero3-blackmusic-camera-debuts-with-mounts-for-musicians-23314179/ Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl
konserlerde işe yarar
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tutakgokhan 5 yıl
Çok güzel bir kit olmuş. Gayet kullanışlı gözüküyor.
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