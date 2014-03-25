GoPro ve akıllı telefon modelleri için hazırlanan kamera sabitleyeci Luuv, Indiegogo'da destek aramaya başladı

Son dönemde akıllı cep telefonu ve aksiyon kamerası gibi cihazların video kalitesi açısından büyük gelişme göstermesi, kişilerin daha fazla video çekmesine, bu doğrultuda da her zaman daha iyisinin istemesine neden oldu. Bu beklentileri karşılamak ve özellikle elde yapılan çekimlerde daha stabil sonuçlar sağlamak için hazırlanan Luuv, önemli bağış platformlarından Indiegogo'da destek aramaya başladı.

Basit yapısıyla ağırlık dengesini iyi kuran ve özel adaptörler yardımıyla hem akıllı cep telefonları hem de GoPro aksiyon kameralarıyla uyumlu olarak çalışma gösterebilen Luuv, bağlı kameraları yatay ile dikeyde hareket ettirebiliyor ve sonuç olarak her türlü durumda titreşimden olabildiğince arındırılmış sonuçlar sağlayabiliyor. Çekim sırasında üzerinde yapılacak bir hareket ile kameraları 180 derece terse çevirebilen ve böylece farklı perspektiflerin önünü açan ürün, paslanmaz çelik, alüminyum ve naylon karşımı malzeme kalitesine, 25 cm yüksekliğe ve 9cm genişliğe sahip.

Site üzerinde konan 50,000$ hedefin 29,569$'lık kısmını toplamayı başaran Luuv, bitimine daha 46 gün kala yapılacak en az 250$ (25$ kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Elde yapılan çekimlere yeni bir soluk getiren Luuv sabitleme aparatı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/luuv-the-first-plug-play-camera-stabilizer-for-gopro-and-smartphones#deranker