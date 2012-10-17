GoPro'dan Hero3 aksiyon kamerası

Macera tutkunları için aksiyon kameraları olmazsa olmaz ekipmanlardan birisi haline geldi. Sektörde iddialı ürünlerle tanıdığımız GoPro, Hero3 adını verdiği yeni aksiyon kamerasını tanıttı.





Üç farklı renk seçeneği sunan modelde renklere göre özellikler de değişiyor. Firmanın ifadesine göre Hero3 modeli Hero2 modelinden yüzde 30 daha küçük, yüzde 25 daha hafif. İlk kez 4K çözünürlük GoPro modellerine girmiş olacak. Görüntü işlemcisi ise önceki modelden 2 kat daha hızlı. Modellerde WiFi standart. Bir iOS uygulaması ile uzaktan kontrol mümkün.





Modelin siyah versiyonu 12 kare/saniye hızında 4K çözünürlükte video kaydedebiliyor. 30 kare/saniye hızında ise 2.7K görüntü kaydedebiliyor.





Ayrıca 60 kare/saniye hızında 1080p, 48 kare/saniye hızında 1440p, 120 kare/saniye hızında 720p yavaş ve sabit çekimler yapılabiliyor. 12MP çözünürlük ile sabit görüntü çekimleri de yapılabiliyor.Bu versiyonun fiyatı 399$.





Pakete ek bir uzaktan kumanda ise 180 metreye kadar aynı anda 50 kamerayı kontrol edebiliyor. Bu aksesuar 79$ fiyat etiketiyle ayrı olarak da satılabiliyor.





Gümüş versiyonda 11MP çözünürlükte sabit görüntü çekimi, 30 kare/saniye hızında ise Full HD video kaydedilebiliyor. Versiyonun fiyatı 299$.





Beyaz versiyon ise aynı video kaydını 5MP çözünürlükte sabit görüntü çekimi ile birleştiriyor. Fiyatı 199$.





Modellerin ön siparişli satışları başladı. Sevkiyat ise 22 Ekim tarihinde.





http://gopro.com/hd-hero3-cameras