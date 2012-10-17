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GoPro'dan Hero3 aksiyon kamerası

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
31
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Macera tutkunları için aksiyon kameraları olmazsa olmaz ekipmanlardan birisi haline geldi. Sektörde iddialı ürünlerle tanıdığımız GoPro, Hero3 adını verdiği yeni aksiyon kamerasını tanıttı.

Üç farklı renk seçeneği sunan modelde renklere göre özellikler de değişiyor. Firmanın ifadesine göre Hero3 modeli Hero2 modelinden yüzde 30 daha küçük, yüzde 25 daha hafif. İlk kez 4K çözünürlük GoPro modellerine girmiş olacak. Görüntü işlemcisi ise önceki modelden 2 kat daha hızlı. Modellerde WiFi standart. Bir iOS uygulaması ile uzaktan kontrol mümkün.

Modelin siyah versiyonu 12 kare/saniye hızında 4K çözünürlükte video kaydedebiliyor. 30 kare/saniye hızında ise 2.7K görüntü kaydedebiliyor. 

Ayrıca 60 kare/saniye hızında 1080p, 48 kare/saniye hızında 1440p, 120 kare/saniye hızında 720p yavaş ve sabit çekimler yapılabiliyor. 12MP çözünürlük ile sabit görüntü çekimleri de yapılabiliyor.Bu versiyonun fiyatı 399$. 

Pakete ek bir uzaktan kumanda ise 180 metreye kadar aynı anda 50 kamerayı kontrol edebiliyor. Bu aksesuar 79$ fiyat etiketiyle ayrı olarak da satılabiliyor.

Gümüş versiyonda 11MP çözünürlükte sabit görüntü çekimi, 30 kare/saniye hızında ise Full HD video kaydedilebiliyor. Versiyonun fiyatı 299$. 

Beyaz versiyon ise aynı video kaydını 5MP çözünürlükte sabit görüntü çekimi ile birleştiriyor. Fiyatı 199$.

Modellerin ön siparişli satışları başladı. Sevkiyat ise 22 Ekim tarihinde.
GoPro'dan Hero3 aksiyon kamerası
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http://gopro.com/hd-hero3-cameras Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl en beğenilen
GoPro bana göre tüm zamanların en iyi icadı, adamlar gerçekten çok iyi reklam yapıyorlar, dünyanın 4 bir yanından videoları izlediğimde bizzat yaşıyormuş hissi veriyor. Bunun en güzel örneği şu video olsa gerek;
GoPro bana göre tüm zamanların en iyi icadı, adamlar gerçekten çok iyi reklam yapıyorlar, dünyanın 4 bir yanından videoları izlediğimde bizzat yaşıyormuş hissi...
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kamerayı alanlar çöpe atsınlar , Almıyanlara software'ı yanında ücretsiz olan kameraları tavsiye ederim... !!!
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özdemirözdemir 5 yıl DH Misafiri
yazılımı yanında ücretsiz olan kameralardan hero 3 black in yerine hangilerini önerirsin?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
12 kare/saniye nedir yahu? Akiciligin a si olamaz.
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DH Misafiri 6 yıl
1000 tl gopro hero 3 black edition . sıfır kullanılmamış faturası ve garantisi vardır. 0531 306 84 91
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DH Misafiri 6 yıl
uygun fiyata go pro hero 3 satılır . . 0531 306 84 91
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Betfair 6 yıl
Bende var yahu bu kameradan çıktığı gibi almıştım :) gopro hero 2 den kat kat üstün
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Collibus 6 yıl
Bir sorum var . Meraklı bi insanım ve değişik , ilginç ürünler alıyorum
. Bunların inceleme-tanıtım videolarını çekmeyi düşünüyorum aynı zamanda jackvale , edbassmaster kanallarındaki gibi videolar çekeceğiz . Sizce gopro uygun mudur ?
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ilkerkara 6 yıl
alıcağız inşallah bakalım motosikletimle keyifli videolar çekmeyi planlıyorum ama amerikadan gelecek olan bir tanıdık bulursam tadından yenmez
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DH Misafiri 7 yıl
elimde 1 adet 11mp silver edition 1 adet 12mp black edition mevcuttur ilgilenenler yazabilir.
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elturco78 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

elimde 1 adet 11mp silver edition 1 adet 12mp black edition mevcuttur ilgilenenler yazabilir.

black edition için fiyat ne istiyorsun?
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FERFEROS 7 yıl
Bu adamlar bu işi biliyor. Tanıtım videosu harika olmuş. Ayrıca YouTube'dan videoları izlemesi aşırı keyifli oluyor.
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gopunk 7 yıl
Salı günü amerikadan arkadaşım sipariş ettiğim hero2 yi getirdi onun sevinciyle kafayı yerken, ertesi gün hero3 ü duyurdular

Neyse hero2 de canavar :) kar yağsın artık dağlara

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chamicals2 7 yıl
interpolasyonnla 4k çözünürlüğüne ulaştıklarını düşünüyorum yoksa o fps değeri yerlerde olmaz
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