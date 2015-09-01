GoPro'dan düzenlenme sürecine önemli yenilik

Aksiyon kamerası pazarının lider firması GoPro, hem mobil uygulaması hem de kameraları için önemli bir özelliği devreye soktu.

Kısa videolar paylaşmaya dayanan yeni özellik, LCD BacPac'e sahip HERO4 Black, HERO4 Silver ve HERO+ LCD kameralar ile GoPro resmi uygulamaları (iOS / Android) üzerinde çalışma gösteriyor. Uygulama tarafında kameralardan aktarılan görüntüler 5, 15 ya da 30 saniyelik parçalar halinde kesilebiliyor ve hızlı şekilde sosyal ağlar ile paylaşılabiliyor. Ana düzenlemeye gitmeden kısa paylaşımlar için getirilen özellik, destekli kameralar içerisinde de benzer çekilde çalışıyor ve kesme aracıyla çekimlerden 5, 15 ya da 30 saniyelik parçalar çıkartılabiliyor.

Bu özelliği kullanmak için hem kamera hem de uygulamaların en son sürümde olması gerekiyor . Konu hakkındaki tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://gopro.com/news/gopro-releases-new-trim-and-share-feature-for-cameras-and-app