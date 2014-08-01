Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro'ya akıllı telefon bağlamanın önünü açan yeni aparat: GoRigIt

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2b
1
2
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GoPro'ya akıllı telefon bağlamanın önünü açan yeni aparat: GoRigIt
Aksiyon anlarında kullanılan son dönemin en popüler ürünlerden GoPro kamera modelleri, bildiğiniz üzere bünyelerinde LCD ekran taşımıyorlar ve bu nedenle bazı konumlandırma sorunları yaşayabiliyorlar. GoPro kameralar için üretilen LCD ekran birimlerinin pahalı olması ve bazı taşıma sorunları yaratması nedeniyle hazırlanan GoRigIt ise, kameralara akıllı telefon bağlantısının önünü açıyor.
Hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan GoRigIt, temel olarak GoPro kameralar üzerine akıllı telefonların (Şimdilik iPhone 5c ve 5s, ileri de iPhone 6 ile diğer Android telefonlar) bağlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede GoPro'nun resmi uygulaması temelinde her türlü ayarı, çekim açısını ve canlı görüntü aktarımını üçüncü bir LCD birimi olmadan direk telefon üzerinden yerine getirtebilen cihaz, patentli tasarımı sayesinde de telefonların birçok standart GoPro aparatına bağlanmasına izin veriyor. Şimdilik üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş bir gövdeye sahip olan GoRigIt, ilerleyen dönemde şeffaf polikarbonat bir gövde ile karşımıza çıkacak.
Site üzerinde 35,000$ hedef ile yolan çıkan GoRigIt, yapılacak en az 39$ (ABD dışı 12$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
GoPro'ya akıllı telefon bağlamanın önünü açan yeni aparat: GoRigIt

https://www.kickstarter.com/projects/1677378380/gorigit?ref=nav_search Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 5 yıl
Böyle bi aparatı gopro sahiplerinin yapması gerekirdi bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 5 yıl
Güzel bir ürün. Gopro kamerası olanların alması gereken bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" 5 yıl Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim