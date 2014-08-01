GoPro'ya akıllı telefon bağlamanın önünü açan yeni aparat: GoRigIt

Aksiyon anlarında kullanılan son dönemin en popüler ürünlerden GoPro kamera modelleri, bildiğiniz üzere bünyelerinde LCD ekran taşımıyorlar ve bu nedenle bazı konumlandırma sorunları yaşayabiliyorlar. GoPro kameralar için üretilen LCD ekran birimlerinin pahalı olması ve bazı taşıma sorunları yaratması nedeniyle hazırlanan GoRigIt ise, kameralara akıllı telefon bağlantısının önünü açıyor.

Hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan GoRigIt, temel olarak GoPro kameralar üzerine akıllı telefonların (Şimdilik iPhone 5c ve 5s, ileri de iPhone 6 ile diğer Android telefonlar) bağlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede GoPro'nun resmi uygulaması temelinde her türlü ayarı, çekim açısını ve canlı görüntü aktarımını üçüncü bir LCD birimi olmadan direk telefon üzerinden yerine getirtebilen cihaz, patentli tasarımı sayesinde de telefonların birçok standart GoPro aparatına bağlanmasına izin veriyor. Şimdilik üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş bir gövdeye sahip olan GoRigIt, ilerleyen dönemde şeffaf polikarbonat bir gövde ile karşımıza çıkacak.

Site üzerinde 35,000$ hedef ile yolan çıkan GoRigIt, yapılacak en az 39$ (ABD dışı 12$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1677378380/gorigit?ref=nav_search