Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı

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Warner Bros ve Legendary Pictures ortaklığında geliştirilen yeni Godzilla filminin ikinci fragman yayınlandı. Godzilla dünyasının farklı canavarlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, yeni fragmanında oldukça ilginç görüntüler sunuyor.Yeni fragmanın odak noktasında tahmin edebileceğiniz gibi devasa titanlar var. Titanlardan bazıları insanlığı tehdit ederken bazılarıysa korumaya çalışıyor. Godzilla, bu anlamda insan ırkının en büyük ümidi haline gelmiş durumda. Godzilla'nın karşısında ise ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah, dev böcek Mothra ve Rodan gibi canavarlar bulunuyor. Dev titanların sahneyi aldığı filmde insanlara ise yalnızca izlemek düşüyor.Michael Dougherty'nin yönetmenliğini üstlendiği Godzilla: King of The Monsters'ın oyuncu kadrosunda; Stranger Things'ten tanıdığımız Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Merakla beklenen film 31 Mayıs 2019'da vizyona girecek.