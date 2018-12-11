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Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı

Devasa canavarları karşı karşıya getiren yeni Godzilla filmi için ikinci fragmanı yayınlandı. Godzilla: King of the Monsters, 31 Mayıs 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
5 ay
6,7b
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9
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros ve Legendary Pictures ortaklığında geliştirilen yeni Godzilla filminin ikinci fragman yayınlandı. Godzilla dünyasının farklı canavarlarını bir araya getiren Godzilla: King of the Monsters, yeni fragmanında oldukça ilginç görüntüler sunuyor.


Yeni fragmanın odak noktasında tahmin edebileceğiniz gibi devasa titanlar var. Titanlardan bazıları insanlığı tehdit ederken bazılarıysa korumaya çalışıyor. Godzilla, bu anlamda insan ırkının en büyük ümidi haline gelmiş durumda. Godzilla'nın karşısında ise ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah, dev böcek Mothra ve Rodan gibi canavarlar bulunuyor. Dev titanların sahneyi aldığı filmde insanlara ise yalnızca izlemek düşüyor.

Michael Dougherty'nin yönetmenliğini üstlendiği Godzilla: King of The Monsters'ın oyuncu kadrosunda; Stranger Things'ten tanıdığımız Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Merakla beklenen film 31 Mayıs 2019'da vizyona girecek.

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strathmorea 5 ay en beğenilen
Giriş, gelişme ve sonuç. Resmen artık fragman izlememeye gayret ediyorum. Filmden alacağın keyfi %50 alıyor. O kadar çok şey gösteriliyor ki ne izleyeceğini hemen hemen başlıklar halinde görüyorsun. Eskiden böyle değildi.
Giriş, gelişme ve sonuç. Resmen artık fragman izlememeye gayret ediyorum. Filmden alacağın keyfi %50 alıyor. O kadar çok şey gösteriliyor ki ne izleyeceğini hem...
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DH Misafiri 5 ay
İnsanları iyice aptal yerine mi koyuyorlar yada insanlık aptallaştı bundan mı yararlanıyorlar. Bu ikisinin arasında kaldım.
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mavizamanda 5 ay
FİLMİN ÖZETİ = GODZİLLA YENECEK, ŞEHİR YIKILACAK.
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cabriyo 5 ay
daha büyük godzillalar bekliyoruz. şehir büyüklüğünde falan. çizgi filmindekine benzer.
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The Balance 5 ay
Godzilla'yı yine 5-6 dakika göreceksek gerek yok. Fragmanı yeter.
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spaydix 5 ay
yine mi godzilla yeter yaw 60 cesit film yapildi
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01myavuz 5 ay
Japon olmak başka birşey, hala bunları seviyorlar.
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a_y_k_u_t 5 ay
Katılıyorum özellikle fantastik, bilim kurgu türündeki filmlerde fragmanı öyle bir yayınlıyorlar ki kim kime savaşacak olaylar nerede geçecek kazanan kim olacak her şeyi anlıyorsun :) Stranger thingsten bildiğimiz millie brownun filmde oynamasına sevindim yetenekli bir kız.
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strathmorea 5 ay en beğenilen
Giriş, gelişme ve sonuç. Resmen artık fragman izlememeye gayret ediyorum. Filmden alacağın keyfi %50 alıyor. O kadar çok şey gösteriliyor ki ne izleyeceğini hemen hemen başlıklar halinde görüyorsun. Eskiden böyle değildi.
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absamet 5 ay strathmorea
Eskiden sadece 1 ve 2. fragmanı izlerdim onun harici teaser, reklamlar vs. hiçbirine bakmazdım ancak artık 2. fragmanı da izlememe zamanı gelmiş. Avengers And Game fragmanı çok iyiydi mesela adamlar ser veriyor sır vermiyor.
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