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Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı

5 Aralık 2016 tarihinde uzaya fırlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri keşif ve gözlem ihtiyacını karşılamak üzere göreve başlayan Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
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12
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen, Türkiye’nin en yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı.  
5 Aralık 2016 tarihinde Güney Amerika'daki Fransız Guyanasında bulunan Kouro Fırlatma Üssü'nde Vega Fırlatma Aracıyla yörüngeye fırlatılan Göktürk-1 6 ayda 1000'den fazla kare ve şerit test görüntüsü
çekti.
2017 yılı 3.çeyreğinde nihai kabülü yapılacak olan Göktürk-1 uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor. Göktürk-1'in çektiği görüntülerden şuan için yalnızca Çanakkale Boğazında yer alan "Dur Yolcu" yazısı paylaşıldı.
Göktürk-1 uydusundan elde edilen tecrübelerle farklı uydularında ilerleyen zamanlarda yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.
 

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brshr 2 yıl en beğenilen
Uydular uzaya fırlatılıyor ki sınırlardan bağımsız uçuş imkanları olduğu için rahat rahat görüntüleme yapsınlar, düşürmesinler. Cahilin biri gelmiş ben bu helikopterden S8 ile de çekerdim diyor. Bu cahil cühela takımını uzak tutun buralardan da teknoloji ile yeni yeni haşır neşir olan genç dimağlar zehirlenmesin.
Uydular uzaya fırlatılıyor ki sınırlardan bağımsız uçuş imkanları olduğu için rahat rahat görüntüleme yapsınlar, düşürmesinler. Cahilin biri gelmiş ben bu helik...
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Yanıtla +50
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Rachsuchtig 2 yıl
Başlıkta "görüntüler" yazıyor ama tek görüntü paylaşılmış daha dikkatli olmalısınız
1 Yanıt Yanıtla +47
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montevo 2 yıl frostburn
frostburn

bunu helikopterden s8 ile de çekeriz ki ne var bunda , üstelik renkli de değil.











(noldu eksi butonunu aradın değil mi? :D )

uydu ve fotoğraf hakkında cahilce atılmış bir mesaj.
frostburnbunu helikopterden s8 ile de çekeriz ki ne var bunda , üstelik renkli de değil....
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1 Yanıt Yanıtla +18
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frostburn 2 yıl
geyik yapıyoruz da askeri teknolojide kendi kendimize yeter hale gelmemiz muazzam önem arz ediyor.
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exterminant 2 yıl
daha fazla görüntü istiyoruz
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Sosisli Süt 2 yıl
Gercekten helal olsun. Son yillarda buyuk ivme kazandi savunma sanayimiz. Umarim bilim isiginda gelismeye devam eder.
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axaxa 2 yıl
He uzaydan çekersiniz telefonla istediğiniz yerin fotosunu 😄
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V4LKyR 2 yıl
Ben bunu drone ile de çekerim ki, ne gerek var uyduya o kadar para verdiler??
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brshr 2 yıl en beğenilen
Uydular uzaya fırlatılıyor ki sınırlardan bağımsız uçuş imkanları olduğu için rahat rahat görüntüleme yapsınlar, düşürmesinler. Cahilin biri gelmiş ben bu helikopterden S8 ile de çekerdim diyor. Bu cahil cühela takımını uzak tutun buralardan da teknoloji ile yeni yeni haşır neşir olan genç dimağlar zehirlenmesin.
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frostburn 2 yıl
bunu helikopterden s8 ile de çekeriz ki ne var bunda , üstelik renkli de değil.
(noldu eksi butonunu aradın değil mi? :D )
2 Yanıt Yanıtla +3
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M.C.B 2 yıl frostburn
mesela iran israil rusya vb üzerinde bu görüntüyü helikopterle çek bak bakalim ne olacak
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montevo 2 yıl frostburn
frostburn

bunu helikopterden s8 ile de çekeriz ki ne var bunda , üstelik renkli de değil.











(noldu eksi butonunu aradın değil mi? :D )

uydu ve fotoğraf hakkında cahilce atılmış bir mesaj.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Rachsuchtig 2 yıl
Başlıkta "görüntüler" yazıyor ama tek görüntü paylaşılmış daha dikkatli olmalısınız
1 Yanıt Yanıtla +47
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muroooo19 2 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig

Başlıkta "görüntüler" yazıyor ama tek görüntü paylaşılmış daha dikkatli olmalısınız

Bende diğer resimleri nereye koydular diye sağa sola bakıyorum:)
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