Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen, Türkiye’nin en yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı.

5 Aralık 2016 tarihinde Güney Amerika'daki Fransız Guyanasında bulunan Kouro Fırlatma Üssü'nde Vega Fırlatma Aracıyla yörüngeye fırlatılan Göktürk-1 6 ayda 1000'den fazla kare ve şerit test görüntüsü

çekti.

2017 yılı 3.çeyreğinde nihai kabülü yapılacak olan Göktürk-1 uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor. Göktürk-1'in çektiği görüntülerden şuan için yalnızca Çanakkale Boğazında yer alan "Dur Yolcu" yazısı paylaşıldı.

Göktürk-1 uydusundan elde edilen tecrübelerle farklı uydularında ilerleyen zamanlarda yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

