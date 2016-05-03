Göktürk-2’nin yanına Türk yapımı bir uydu daha geliyor

Yapımına 2007 yılında başlanan ve 5 yılda tamamlanarak Aralık 2012’de uzaya gönderilen Göktürk 2 uydusu yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kabiliyetleri sayesinde özellikle terör ile mücadelede önemli bir güç haline gelmişti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın son açıklamalarına göreyse Göktürk-2’nin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Daha alçak irtifada konumlanacak olan yeni uydu, 60 santimetre çapındaki bir cismi bile tespit edebilecek görüntüleme özellikleri ile donatılıyor.

Türkiye Kendi Optik Merceklerini Üretecek

2018 yılında fırlatılacak olan uydu için Bakan Işık, Türkiye’nin kendi optik merceklerini üretecek bir tesisi kurmayı planladığını da açıkladı. Önceki uyduda kullanılan merceklerin yurtdışından alındığını açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mayıs ayında Türkiye’nin kendi optik merceklerini üretecek tesisin açılışını yapacağının da müjdesini verdi.

Donanımların %80’i yazılımının ise tamamı Türk mühendislerince üretilen Göktürk-2, Çin’den satın alınan fırlatma hizmeti ile uzaya gönderilmişti. Projenin toplam üretim bütçesi 140 Milyon lira olurken, fırlatma ve sigorta için Çin’e 20 Milyon Euro ödenmişti.

Göktürk-2’de 2.5 metrelik cisimleri tespit edilebiliyordu. Yeni uydu ile TSK’nın bu konudaki gücü birkaç basamak yukarı taşınmış olacak. Görüntüleri Ankara’da bulunan yer istasyonuna gönderen Göktürk-2 gibi yeni uydu da aynı üsten kontrol edilecek. Yeni uydu istenen yörüngeden 6 saat boyunca geçebilecek. Fırlatmanın bir aksilik olmazsa 2018 yılı Aralık ayında gerçekleşmesi hedefleniyor.