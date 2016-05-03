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Göktürk-2’nin yanına Türk yapımı bir uydu daha geliyor

Tübitak Uzay ve TAİ işbirliği ile geliştirilen Göktürk 2 isimli yüksek çözünürlüklü görüntü alabilen Türk yapımı uydunun yanına bir yeni uydu daha geliyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
7,8b
1
29
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yapımına 2007 yılında başlanan ve 5 yılda tamamlanarak Aralık 2012’de uzaya gönderilen Göktürk 2 uydusu yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kabiliyetleri sayesinde özellikle terör ile mücadelede önemli bir güç haline gelmişti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın son açıklamalarına göreyse Göktürk-2’nin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Daha alçak irtifada konumlanacak olan yeni uydu, 60 santimetre çapındaki bir cismi bile tespit edebilecek görüntüleme özellikleri ile donatılıyor.

Türkiye Kendi Optik Merceklerini Üretecek

2018 yılında fırlatılacak olan uydu için Bakan Işık, Türkiye’nin kendi optik merceklerini üretecek bir tesisi kurmayı planladığını da açıkladı. Önceki uyduda kullanılan merceklerin yurtdışından alındığını açıklayan  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mayıs ayında Türkiye’nin kendi optik merceklerini üretecek tesisin açılışını yapacağının da müjdesini verdi.

Donanımların %80’i yazılımının ise tamamı Türk mühendislerince üretilen Göktürk-2, Çin’den satın alınan fırlatma hizmeti ile uzaya gönderilmişti. Projenin toplam üretim bütçesi 140 Milyon lira olurken, fırlatma ve sigorta için Çin’e 20 Milyon Euro ödenmişti.

Göktürk-2’de 2.5 metrelik cisimleri tespit edilebiliyordu. Yeni uydu ile TSK’nın bu konudaki gücü birkaç basamak yukarı taşınmış olacak. Görüntüleri Ankara’da bulunan yer istasyonuna gönderen Göktürk-2 gibi yeni uydu da aynı üsten kontrol edilecek. Yeni uydu istenen yörüngeden 6 saat boyunca geçebilecek. Fırlatmanın bir aksilik olmazsa 2018 yılı Aralık ayında gerçekleşmesi hedefleniyor.


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-Batarang- 3 yıl
Elin oğlu yüksek çözünürlüklü uydu yapıp dünyayı gözetlesin biz hala duble yol yapalım sonra da duble yola ekmek banıp yersiniz acıkınca


Edit: Pardon Türkiye yapıyormuş
Elin oğlu yüksek çözünürlüklü uydu yapıp dünyayı gözetlesin biz hala duble yol yapalım sonra da duble yola ekmek banıp yersiniz acıkınca
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Yanıtla +43
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KANUNI61 3 yıl
ayakkabı kutusundan cıkmıştır
1 Yanıt Yanıtla +17
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s_mail 3 yıl
olması gerekenler oluyor. Keşke bu kadar vatan haini olmasaydı. Güzel ülkemin her tarafı hainlerle dolu..
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feyyaz_53 3 yıl
güzel haberler bunlar inşallah 2023 e kadar kendi uydumuzu fırlatacak teknolojiye ulaşırız
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LORDTEK 3 yıl
Bu gözlem uyduları yerli, güzel. Türksat 6A uydusu yerli olarak yapılmakta, o da güzel. Peki o zaman neden Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ihale ediliyor? Özellikle Amerikalı üreticilerle görüşülüyormuş...
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musa_unsal2005 3 yıl
Bir insana üstten bakınca omuz açıklığını görürüz en çok. O da genelde 50 cm ya da daha altı. Daha yüksek çözünürlük lazım. Şimdilik güzel bir adım ama Anca Göktürk 3 de askerlerin rütbesini uydudan okuyabiliriz.
Bunu neden söyledim geçen günlerde okuduğum bir haberde Hulusi Akarın rütbesi omzundan alınıp Göğüs kısmına alınmıştı. Uydulardan rütbe okunmasını engelleme amaçlı.
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ufo 3 yıl
interwap
Göktürk-1 noldu?

israil optik sistemlerini vermediği için tamamlanamadı. Yılan hikayesine döndü bekliyor. Askeri istihbarat uydusu olacaktı bir zamanlar atılsaydı.
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ahnksqualt 3 yıl
Bu ve benzeri projelerde siyasi farklı görüşe sahip yüzlerce adam var biri de ''Bana ne ben oynamam!'' demiyor ''ülkenin menfaatine olan her şeyde elimden geldiğince çalışırım'' diyor. Ama ne düşündüğünün farkında olmayanlar gelip burada kürsü konuşması yapıyor. Güzel kardeşim biraz otur düşün sen bu ülke için henüz ne yaptın?
Bu arada yapanlardan Allah razı olsun kimin emeği varsa daha iyilerine yolları açık olsun. (Fark etmiş olmanız lazım emeği geçen herkese dua ettim ayrım yapmadım.)
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mühendis266 3 yıl
:) İsviçrenin norveçin lüxemburg un uzay mekikleri filan yok sscb nin ama onlarca vardı...adalet hukuk eşitlik olmayan ülkenin uydusununda mekiğininde içinde rahat rahat taciz tecavüz mute nikahı yapanında....
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Onurmsq 3 yıl
Allah bilir yuksek cozunurluk dedigi 800x600 dur.
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kadirirdem 3 yıl
Tebrikler Türkiye...
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Krone 3 yıl
Göktürk 2 gerçekten yetersizmiş. 2.5 metre çok büyük bir oran.
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interwap 3 yıl
Göktürk-1 noldu?
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