Gökyüzünde internet! THY'nin uçak içi kablosuz internet hizmetini denedik

Gelişen teknolojiyle birlikte havayolu şirketleri rekabette öne geçebilmek adına yolcularına farklı hizmet ve servisler sunma yoluna gidiyorlar. Uluslararası kurumlar tarafından dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi arasında gösterilen Türk Hava Yolları da bir süre önce kıtalararası sefer yapan bazı uçaklarında kabin için kablosuz internet hizmeti sunacağını açıklamış, ayrıca Boeing tarafından üretilen ve teslimi 23 Eylül 2011'de gerçekleştirilen B777-300ER tipi uçağında dünyada ilk defa canlı televizyon hizmeti vererek önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeni nesil kabin teknolojilerini yakından takip eden THY, bu konuda Panasonic Avionics Corporation tarafından geliştirilen Global Communication Suite sistemi'ni (GCS) kullanarak hem canlı televizyon hem de WiFi internet hizmetlerini yolcularına sunmakta.

Türk Hava Yolları filosunda yer alan 11 adet Boeing 777-300ER ve 10 adet Airbus A330-300 uçaklarında da GCS sisteminin kısa süre içerisinde aktif edilmesi beklenirken, Donanimhaber.com olarak uçak içi kablosuz internet hizmetini deneme şansı da yakaladık. Basın toplantısı için uçtuğumuz New York yolculuğumuz esnasında kullanma şansı bulduğumuz kabin için kablosuz internet hizmetinin, şu an için ücretsiz olarak sağlandığını ancak deneme süreci bittikten ve yaygın kullanıma geçildikten sonra ücretli hale getirileceğini de not düşmüş olalım.

Şu an deneme sürecinde olan sistem ile internet bağlantısı malesef tüm uçuş esnasında mümkün değil. Biz özellikle Avrupa kıtası üzerinde uçarken internet bağlantısı gerçekleştirebildik, sonrasında ise malesef internet hizmeti devre dışı kaldı ve bir daha bağlanabilmek te mümkün olmadı. İnternet bağlantısını tüm uçuş esnasında kullanamasak ta hem dizüstü bilgisayarımız hem de akıllı telefon ve tablet bilgisayarımız üzerinde elektronik postalarımıza ulaştık hatta sitemize içerik girişi dahi yaptık. Bu açıdan bilgi erişimine önem veren ya da acil işlem yapması gereken pek çok yolcu için kabin içi kablosuz internet hizmeti gelecekte büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Peki THY tarafından deneme süreci devam ettirilen kabin için kablosuz internet hizmeti, performans noktasında ne kadar hızlı ?

Donanimhaber.com olarak fırsatını yakalamışken hız testi de yapalım istedik. Speedtest üzerinden gerçekleştirdiğimiz testlerde download tarafındaki hızın 1Mbps seviyesinde dolaştığını ve altına inmediğini söyleyebiliriz. Upload hızı ise malesef download kadar parlak değildi ve ölçüm yaptığımız noktada yakalanan en yüksek sürat 77Kbps idi.

Tabii bu iki değerin dışında pratik kullanımı etkileyecek diğer önemli veri olan ping değerinin, karada elde ettiğimiz değerlerin çok altında olduğunu söyleyebilirim. Zaten yukarıdaki videomuzda, speedtest testini gerçek zamanlı olarak izlemeniz mümkün. Bağlantı çok süratli olmasa bile uçak yolculukları için kabul edilebilir yüklenme süreleri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi amacınız eğer Youtube videosu izlemekse bunu unutmanız gerekiyor ancak o noktada da devreye THY tarafından sağlanan ve aralarında Avengers gibi yeni filmlerin de yer aldığı onlarca yapıma sahip kabin içi bilgi eğlence sistemi giriyor.

THY tarafından kullanılan sistem de dahil olmak üzere pek çok havayolu şirketi, internet hizmeti için uydu tabanlı teknolojileri tercih ederken, yerel uçuşlar için farklı alternatifler de yok değil. Örneğin Amerika Kıtası'nda hizmet veren Gogo uçak içi genişbant kablosuz internet servisi, karadaki baz istasyonlarını kullanan EV-D Rev.A teknolojisi şekillendirilmiş 3G teknolojisini temel alıyor ve destekleyen uçakların altında bu özel bir anten bulunuyor.

THY tarafına geri dönmek gerekirse yakın gelecekte, hem Boeing hem de Airbus tarafından üretilen uzun menzilli uçaklarında kablosuz internet ve canlı televizyon hizmetlerini sunması bekleniyor. THY ayrıca uçak içerisinde cep telefonu kullanımına yönelik olarak bir uçağında testler yapmakta. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinler doğrultusunda cep telefonu testlerine başlayan şirketin, servisi ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.