Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gökyüzünde internet! THY'nin uçak içi kablosuz internet hizmetini denedik

6 yıl
6,9b
1
31
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gelişen teknolojiyle birlikte havayolu şirketleri rekabette öne geçebilmek adına yolcularına farklı hizmet ve servisler sunma yoluna gidiyorlar. Uluslararası kurumlar tarafından dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi arasında gösterilen Türk Hava Yolları da bir süre önce kıtalararası sefer yapan bazı uçaklarında kabin için kablosuz internet hizmeti sunacağını açıklamış, ayrıca Boeing tarafından üretilen ve teslimi 23 Eylül 2011'de gerçekleştirilen B777-300ER tipi uçağında dünyada ilk defa canlı televizyon hizmeti vererek önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeni nesil kabin teknolojilerini yakından takip eden THY, bu konuda Panasonic Avionics Corporation tarafından geliştirilen Global Communication Suite sistemi'ni (GCS) kullanarak hem canlı televizyon hem de WiFi internet hizmetlerini yolcularına sunmakta.
 
Türk Hava Yolları filosunda yer alan 11 adet Boeing 777-300ER ve 10 adet Airbus A330-300 uçaklarında da GCS sisteminin kısa süre içerisinde aktif edilmesi beklenirken, Donanimhaber.com olarak uçak içi kablosuz internet hizmetini deneme şansı da yakaladık. Basın toplantısı için uçtuğumuz New York yolculuğumuz esnasında kullanma şansı bulduğumuz kabin için kablosuz internet hizmetinin, şu an için ücretsiz olarak sağlandığını ancak deneme süreci bittikten ve yaygın kullanıma geçildikten sonra ücretli hale getirileceğini de not düşmüş olalım.
Şu an deneme sürecinde olan sistem ile internet bağlantısı malesef tüm uçuş esnasında mümkün değil. Biz özellikle Avrupa kıtası üzerinde uçarken internet bağlantısı gerçekleştirebildik, sonrasında ise malesef internet hizmeti devre dışı kaldı ve bir daha bağlanabilmek te mümkün olmadı. İnternet bağlantısını tüm uçuş esnasında kullanamasak ta hem dizüstü bilgisayarımız hem de akıllı telefon ve tablet bilgisayarımız üzerinde elektronik postalarımıza ulaştık hatta sitemize içerik girişi dahi yaptık. Bu açıdan bilgi erişimine önem veren ya da acil işlem yapması gereken pek çok yolcu için kabin içi kablosuz internet hizmeti gelecekte büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Peki THY tarafından deneme süreci devam ettirilen kabin için kablosuz internet hizmeti, performans noktasında ne kadar hızlı ?
Gökyüzünde internet! THY'nin uçak içi kablosuz internet hizmetini denedik
Tam Boyutta Gör
Donanimhaber.com olarak fırsatını yakalamışken hız testi de yapalım istedik. Speedtest üzerinden gerçekleştirdiğimiz testlerde download tarafındaki hızın 1Mbps seviyesinde dolaştığını ve altına inmediğini söyleyebiliriz. Upload hızı ise malesef download kadar parlak değildi ve ölçüm yaptığımız noktada yakalanan en yüksek sürat 77Kbps idi.
Tabii bu iki değerin dışında pratik kullanımı etkileyecek diğer önemli veri olan ping değerinin, karada elde ettiğimiz değerlerin çok altında olduğunu söyleyebilirim. Zaten yukarıdaki videomuzda, speedtest testini gerçek zamanlı olarak izlemeniz mümkün. Bağlantı çok süratli olmasa bile uçak yolculukları için kabul edilebilir yüklenme süreleri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi amacınız eğer Youtube videosu izlemekse bunu unutmanız gerekiyor ancak o noktada da devreye THY tarafından sağlanan ve aralarında Avengers gibi yeni filmlerin de yer aldığı onlarca yapıma sahip kabin içi bilgi eğlence sistemi giriyor.
THY tarafından kullanılan sistem de dahil olmak üzere pek çok havayolu şirketi, internet hizmeti için uydu tabanlı teknolojileri tercih ederken, yerel uçuşlar için farklı alternatifler de yok değil. Örneğin Amerika Kıtası'nda hizmet veren Gogo uçak içi genişbant kablosuz internet servisi, karadaki baz istasyonlarını kullanan EV-D Rev.A teknolojisi şekillendirilmiş 3G teknolojisini temel alıyor ve destekleyen uçakların altında bu özel bir anten bulunuyor.
Gökyüzünde internet! THY'nin uçak içi kablosuz internet hizmetini denedik
Tam Boyutta Gör
THY tarafına geri dönmek gerekirse yakın gelecekte, hem Boeing hem de Airbus tarafından üretilen uzun menzilli uçaklarında kablosuz internet ve canlı televizyon hizmetlerini sunması bekleniyor. THY ayrıca uçak içerisinde cep telefonu kullanımına yönelik olarak bir uçağında testler yapmakta. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinler doğrultusunda cep telefonu testlerine başlayan şirketin, servisi ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 6 yıl en beğenilen X-FI
X-FI

DH olarak madem test ediyorsunuz speedtest değil, sağlam bir yerden IDM le dosya çekeceksiniz yanındada DU Meter açık olacak.. o yaptığınız test hiç birşey ifade etmiyor hele hele bir SS bile yokken... PEH diyorum.

Merhaba,

Uçaktaki internet Türkiye-Amerika arası uçarken WEB'den film indirmekten çok iletişimi ve sayfa gezintisini sağlama amacını taşıyor.

SpeedTest ise uçak üzerinde kullanıcı başına düşen hızı ve Ping sürelerini gösterebilmek açısından kabul görmüş bir testtir. Test sonucundan anlaşılabileceği gibi hızlı tepkiler gerektiren oyunlar yüksek gecikme nedeniyle oynanamaz durumda. Fakat internette gezinme ve anlık mesajlaşma için yeterli bir servis sunuluyor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
X-FIDH olarak madem test ediyorsunuz speedtest değil, sağlam bir yerden IDM le dosya çekeceksiniz yanındada DU Meter açık olacak.. o yap...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 6 yıl
DH Misafiri
Test yapılırken ucuş yapılıyor muydu yerde duran uçakta mı yapıldı?Biz nasıl emin olalım uçağa yakın bir yerden wifi çekmediğinizi

Arkadaşım site editörlerinden emin olamıyorsan git başka sitenin haberlerini oku burada işin ne.
DH MisafiriTest yapılırken ucuş yapılıyor muydu yerde duran uçakta mı yapıldı?Biz nasıl emin olalım uçağa yakın bir yerden wifi çekmediğinizi
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K.can.tas 6 yıl
Thy her geçen gün gelişiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupe96 6 yıl
İstanbul-new york uçuşunda gidiste vardı kablosuz internet ,gayette kullanisliydi,bravo THY ye.donus uçağında yoktu aynı güzergahta ,henüz tüm uçaklara koymamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
plusnettr 6 yıl
Hizmeti T-Mobile sağlıyor ve onun kurumsal partnerleri bazı bölgelerde olmamasının nedeni ise hizmetin uydu üzerinden değil yine karasal baz istadyonları tarafından sağlanması. Okyanus üzerinde baz istasyonu kapsamı olamayacağı için. Ayrıca bilmem kaç metre de bırakın o kadar ping olsun download meraklılarına ise tek kelime ile oha diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeanne dArc 6 yıl
Foruma yas siniri koymadan coluk combalak herkesi uye edersen, aha da boyle sacma sapan, ipe sapa gelmez, dengesizce yorumlar cikar ortaya. Arkadas film izlemek istiyosan, ucagin icersinde kisisel medya oynatici var zaten, icersinde de envai cesit film. Ac izle. İnternetten download yapacaksan da, bi zahmet git evinde yap. Ne enteresan insanlar var yahu su forumda. Bu arada inceleme icin tesekkurler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupe96 6 yıl
Hangi uçuşlarda var acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 6 yıl
uçakta telefon açmak yasak değil mi ya :P hani düşüyordu uçak :)
hostes hanıma "flight mode" kullandığımı söylesem de kar etmiyordu :D madem uçakta kapatacağız adı niye flgiht mode ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl fotifoti
fotifoti

uçakta telefon açmak yasak değil mi ya :P hani düşüyordu uçak :)

hostes hanıma "flight mode" kullandığımı söylesem de kar etmiyordu :D madem uçakta kapatacağız adı niye flgiht mode ?

Hocam ben birkaç düzine polemikten sonra yenilgiyi kabul ettim. Uçağa biner binmez paşa paşa kapatıyorum telefonları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 6 yıl
şirketin türk hava yolları değil, türke kazık yolları olarak adının değişmesi gerektiğini düşünüyorum.Kapitalizmin türkiyedeki en uç temsilcisi.Çalışanları KÖLE,yolcuları yolunacak KAZ gören şirket.Yarın o internetin dakikası 10 lira olacağından zaten kullanamazsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
1668 ping mi.. Bu netle ancak sosyal paylaşım sitelerinde gezersin, maillerini takip edersin. Zaten amaç da bu değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
hem DH yi hem THY yi tebrik etmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glukhovsky 6 yıl
Hızı tam olarak anlayamadım.1000 küsür Mbit mi Kbit mi ?
Hız 1000 küsür Mbit olsa bile o pingle internette gezinmek işkence gibi gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6926 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, new york ve
7 etiket daha servis THY wifi uçak boeing hizmet internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASUS GTX 660 DirectCU II ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim