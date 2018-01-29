Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor

Golf tamamen dijitalleşiyor
Golf 8, MQB (Modulare Querbaukasten yani Modüler Enine/Çapraz Kutu) platformunun bir evrimine dayanacak ve iç tasarımında köklü değişimlerle karşımıza çıkacak. Şirketin tasarım patronu Klaus Bischoff’un son haftalarda sürekli altını çizdiği gibi, yeni Golf’ün kabini analog bileşenlerden kurtularak tamamen dijital gösterge paneli ve diğer dijital özelliklerle baştan yaratılacak.
Hafif hibrit teknolojisi geliyor
Kaputun altına baktığımızda ise Volkswagen, dizel benzeri bir yakıt ekonomisini elektrikten sağlamak amacıyla benzinli motor yelpazesine hafif hibrit teknolojisini de dahil edecek. Ancak bu açıklama tüm benzinli Golf modellerinin hafif hibrit desteğine sahip olacağı anlamına gelmiyor. Sadece bazı modellerin bu özelliği sunacağı düşünülüyor.
Tasarımda keskin hatlara devam
Yeni Golf’ün dış tasarımında ise Volkswagen’in Arteon da dahil olmak üzere pek çok yeni modelinde kullandığı keskin detayların kullanılması bekleniyor. Sekizinci jenerasyonda büyük farların yerini daha ince farlara bırakacağı ve ortada yatay çizgilerle devam eden detaylı bir ön ızgarayla kombine edileceği düşünülüyor.
Yarı-otonom sürüş paketi gelebilir
Aracın sunacağı güvenlik teknolojisinin de Volkswagen’in pek çok yeni modelinde sunduğu ileri düzey sürücü yardım teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Bu teknoloji paketi içerisinde 60 kms’in altında birçok işletim fonksiyonunu kontrol edebilen Trafik Sıkışıklığı Asistanı da yer alıyor. Ayrıca, şirketin yarı-otonom bir sürüş paketiyle de güvenlik teknolojilerini bir adım öteye taşıyacağı düşünülüyor.
http://autoweek.com/article/car-news/2020-vw-golf-heres-what-expect Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen gürül gürül içeri yol sesi alan, tork fakiri civicinle gez, golf falan sana büyük gelir.
göçüklü civic al yoluna devam et.