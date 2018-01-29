Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor

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Görünen o ki Alman otomobil devi 2012 yılından bu yana satışta olan Golf 7 serisini artık mirasçısıyla değiştirmenin vakti geldiğini düşünüyor. Popüler hatch modelinin sekizinci jenerasyonunu 2019’un Haziran ayında üretmeye başlayacaklarını belirten Volkswagen, araç hakkında bazı ipuçları vermeyi de ihmal etmedi.

Golf tamamen dijitalleşiyor

Golf 8, MQB (Modulare Querbaukasten yani Modüler Enine/Çapraz Kutu) platformunun bir evrimine dayanacak ve iç tasarımında köklü değişimlerle karşımıza çıkacak. Şirketin tasarım patronu Klaus Bischoff’un son haftalarda sürekli altını çizdiği gibi, yeni Golf’ün kabini analog bileşenlerden kurtularak tamamen dijital gösterge paneli ve diğer dijital özelliklerle baştan yaratılacak.

Hafif hibrit teknolojisi geliyor

Kaputun altına baktığımızda ise Volkswagen, dizel benzeri bir yakıt ekonomisini elektrikten sağlamak amacıyla benzinli motor yelpazesine hafif hibrit teknolojisini de dahil edecek. Ancak bu açıklama tüm benzinli Golf modellerinin hafif hibrit desteğine sahip olacağı anlamına gelmiyor. Sadece bazı modellerin bu özelliği sunacağı düşünülüyor.

Tasarımda keskin hatlara devam

Yeni Golf’ün dış tasarımında ise Volkswagen’in Arteon da dahil olmak üzere pek çok yeni modelinde kullandığı keskin detayların kullanılması bekleniyor. Sekizinci jenerasyonda büyük farların yerini daha ince farlara bırakacağı ve ortada yatay çizgilerle devam eden detaylı bir ön ızgarayla kombine edileceği düşünülüyor.

Yarı-otonom sürüş paketi gelebilir

Aracın sunacağı güvenlik teknolojisinin de Volkswagen’in pek çok yeni modelinde sunduğu ileri düzey sürücü yardım teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Bu teknoloji paketi içerisinde 60 kms’in altında birçok işletim fonksiyonunu kontrol edebilen Trafik Sıkışıklığı Asistanı da yer alıyor. Ayrıca, şirketin yarı-otonom bir sürüş paketiyle de güvenlik teknolojilerini bir adım öteye taşıyacağı düşünülüyor.

Yeni Golf 8’in 2019 Frankfurt Motor Show’da dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

http://autoweek.com/article/car-news/2020-vw-golf-heres-what-expect