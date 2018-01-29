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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor

Volkswagen tutkunlarının merakla beklediği sekizinci jenerasyon Golf, 2019'un Haziran ayında yepyeni bir yüze ve en gelişmiş teknolojilere sahip olarak üretilmeye başlanacak. İşte tüm beklentiler...
1 yıl
39,5b
2
143
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor
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Görünen o ki Alman otomobil devi 2012 yılından bu yana satışta olan Golf 7 serisini artık mirasçısıyla değiştirmenin vakti geldiğini düşünüyor. Popüler hatch modelinin sekizinci jenerasyonunu 2019’un Haziran ayında üretmeye başlayacaklarını belirten Volkswagen, araç hakkında bazı ipuçları vermeyi de ihmal etmedi.

Golf tamamen dijitalleşiyor 

Golf 8, MQB (Modulare Querbaukasten yani Modüler Enine/Çapraz Kutu) platformunun bir evrimine dayanacak ve iç tasarımında köklü değişimlerle karşımıza çıkacak. Şirketin tasarım patronu Klaus Bischoff’un son haftalarda sürekli altını çizdiği gibi, yeni Golf’ün kabini analog bileşenlerden kurtularak tamamen dijital gösterge paneli ve diğer dijital özelliklerle baştan yaratılacak.

Hafif hibrit teknolojisi geliyor 

Kaputun altına baktığımızda ise Volkswagen, dizel benzeri bir yakıt ekonomisini elektrikten sağlamak amacıyla benzinli motor yelpazesine hafif hibrit teknolojisini de dahil edecek. Ancak bu açıklama tüm benzinli Golf modellerinin hafif hibrit desteğine sahip olacağı anlamına gelmiyor. Sadece bazı modellerin bu özelliği sunacağı düşünülüyor.

Tasarımda keskin hatlara devam

Yeni Golf’ün dış tasarımında ise Volkswagen’in Arteon da dahil olmak üzere pek çok yeni modelinde kullandığı keskin detayların kullanılması bekleniyor. Sekizinci jenerasyonda büyük farların yerini daha ince farlara bırakacağı ve ortada yatay çizgilerle devam eden detaylı bir ön ızgarayla kombine edileceği düşünülüyor.

Yarı-otonom sürüş paketi gelebilir 

Aracın sunacağı güvenlik teknolojisinin de Volkswagen’in pek çok yeni modelinde sunduğu ileri düzey sürücü yardım teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Bu teknoloji paketi içerisinde 60 kms’in altında birçok işletim fonksiyonunu kontrol edebilen Trafik Sıkışıklığı Asistanı da yer alıyor. Ayrıca, şirketin yarı-otonom bir sürüş paketiyle de güvenlik teknolojilerini bir adım öteye taşıyacağı düşünülüyor.

Yeni Golf 8’in 2019 Frankfurt Motor Show’da dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

http://autoweek.com/article/car-news/2020-vw-golf-heres-what-expect Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Tasarımını bilmiyorum da muhtemelen
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Skandalek 1 yıl
Yeni seri buzdolapları yolda, beyaz beyaz

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iquique 1 yıl Skandalek
Skandalek

iquique
ne kadar kıskansanız da, çekemezseniz de; Golf C segmentinin lider arabasıdır. Golf ve diğerleri...

Neyini kıskanacaz be, parasıyla değil mi 2 tane alırım şimdi çıksam dışarıya. Ama evde buzdolabı var, gerçi evdeki beyaz değil alsam mı ki


sen gürül gürül içeri yol sesi alan, tork fakiri civicinle gez, golf falan sana büyük gelir.
göçüklü civic al yoluna devam et.
Skandalekiquiquene kadar kıskansanız da, çekemezseniz de; Golf C segmentinin lider arabasıdır. Golf ve diğerleri......
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Sirrüs 4 ay
Dijitalleşmeden kasıtları Yeni Touareg’den görebiliriz. Klima tuşları vs yok olmuş, araç dev bir ekrandan kontrol ediliyor. Keza yeni Audi’ler de de 3.dijital ekran klima ünitesinin olduğu yere eklenmiş vaziyette.
VW, can damarı Golf’e yediği bunca cezaya rağmen ihanet etmez üstüne de pek bir şeyler koymaz diye düşünüyorum. 7.5’un dijitalleşmiş halini bekliyorum ki 7 numaralı kasa kaç yıllık araba olmasına rağmen rakiplerine kök söktürüyor.
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TheNewAtilla 4 ay
Peugeot 308 varken golf falan hikaye bence
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beyinsis 1 yıl
Golf 7 1.5 tsi motorla en son yapılan karşılaştırmalı testte test tüketimi olarak 6.1 lt ile açık ara test 1. Si oldu. Hafif hibritle 6 lt altına düşer ki bu test sürüşü. Normal kullanımda 5 lt altı. Yani dizel gereksiz kalıyor. Ha bu arada son senesinde bile golf o kadar araç arasında 1. Yok buzdolabıymış yok bilmemne.
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yusuf24 1 yıl beyinsis
Yav dizel niye gereksiz olsun. Benzinle 6 yakan dizelle de 4 yakar. Aa a pardon tsi dı motor. Doğru doğru dizele gerek yok.
Testi yapan kim? Ayrıntılı bakmak istiyorum.
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Le7els 1 yıl
fiyatlar çok yüksek olacak avrupada herkes alabiliyor burda rezalet.
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kenbalx 4 ay Le7els
Herkes almasın ya park yeri bulamıyoruz :D
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wswswq 1 yıl
2,5 yıldır golf kullanıcısıyım (1.4 highline manuel) yanında birçok opsiyonla 0 km almıştım. Çok çok çok memnunum, yine alacak olsam golf alırdım. Hiç pişman değilim. mercedes c180 de olmayan konfor golfümde var. imkanım olsa golf r falan alırdım. o derece seviyorum arabamı.
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nusabem 1 yıl
Vw'nin kokusu bile baska diyormusum
isin sakasi bir yana arac alacaklar deneyip ihtiyacina göre karar verirlerse daha güzel olur. Dün arkadasimiza 1.0 dsg polo baktik adam resmen mest oldu. Hele vites gecisi denilen bir durum hissetmeden 7. Vitese geldi. Ihtiyac, insanlarin talebi ve markaya inanmakla alakadir. 2013den beri polo kullanicisiyim. Yillik bakim haricinde sanayiye gitmedim bin sukur. Parayi verenin icine ne siniyorsa onu almalidir.
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klaudio 1 yıl
he yavrum megane 4 daha kaliteli, renault da salak daha iyi arabayı daha ucuza veriyor.
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RaptorFX 1 yıl
Yol tutuşu iyi, iç mekanı ferah demek için tofaştan falan geçmek lazım golfe. Ki o da içi ferah deme kısmına takılıyor.
Sahibi olduğunuz markanın kölesi olmayın azıcık. Belki o zaman Golf 5'ten beri aynı Golf'ü, Golf 4'ten beridir aynı Poloyu almazsınız.
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nusabem 1 yıl
O zaman oraya daha bir detayli bakarim 😃
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nusabem 1 yıl
Dün bayilere araç almak için uğradım. Renault, pejo,vw,honda gibi markalari gezdim. Genelde de c segmenti araclara baktim. Özellikle megane 4 ve golf arasinda gidip geliyordum, araclara bizzat binene kadar. Ancak Golf'ten sonra Megane 4'e bindigimde bana sanki elimde kalacak gibi bir his verdi. Sanki on konsol zorla birlestirilmis ucuz plastikten yapilmis ve sokakta satilan tablet misali birsey koyup koca konsolu onunla kaplamislar havasi verdi. Koltuklari da beni kavramadi. 4 tekerlek 1 direksiyon bos araç almaktansa dolu megane 4 alayim fikri ve cazibesi ile gittim ancak icime sinmedi. Golf'e insan oturunca konsolun genisligi, koltuklarin kalitesi, kullanilan malzemeler bana saglamlik hissi verdi. Fiyatlar bu araclar icin oldukca abartili ancak ülkenin vermis oldugu sartlar ne yazik ki bu.
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iquique 1 yıl nusabem
nusabem
Dün bayilere araç almak için uğradım. Renault, pejo,vw,honda gibi markalari gezdim. Genelde de c segmenti araclara baktim. Özellikle megane 4 ve golf arasinda gidip geliyordum, araclara bizzat binene kadar. Ancak Golf'ten sonra Megane 4'e bindigimde bana sanki elimde kalacak gibi bir his verdi. Sanki on konsol zorla birlestirilmis ucuz plastikten yapilmis ve sokakta satilan tablet misali birsey koyup koca konsolu onunla kaplamislar havasi verdi. Koltuklari da beni kavramadi. 4 tekerlek 1 direksiyon bos araç almaktansa dolu megane 4 alayim fikri ve cazibesi ile gittim ancak icime sinmedi. Golf'e insan oturunca konsolun genisligi, koltuklarin kalitesi, kullanilan malzemeler bana saglamlik hissi verdi. Fiyatlar bu araclar icin oldukca abartili ancak ülkenin vermis oldugu sartlar ne yazik ki bu.

asıl bakılması gereken yeri es geçmişsin. bagajı açıp, stepnenin olduğu yere bir bak. oradaki harika, tertemiz işçiliği (???) gör bir daha hep megane 4 almak istersin

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golfçü_ 1 yıl nusabem
nusabem
Dün bayilere araç almak için uğradım. Renault, pejo,vw,honda gibi markalari gezdim. Genelde de c segmenti araclara baktim. Özellikle megane 4 ve golf arasinda gidip geliyordum, araclara bizzat binene kadar. Ancak Golf'ten sonra Megane 4'e bindigimde bana sanki elimde kalacak gibi bir his verdi. Sanki on konsol zorla birlestirilmis ucuz plastikten yapilmis ve sokakta satilan tablet misali birsey koyup koca konsolu onunla kaplamislar havasi verdi. Koltuklari da beni kavramadi. 4 tekerlek 1 direksiyon bos araç almaktansa dolu megane 4 alayim fikri ve cazibesi ile gittim ancak icime sinmedi. Golf'e insan oturunca konsolun genisligi, koltuklarin kalitesi, kullanilan malzemeler bana saglamlik hissi verdi. Fiyatlar bu araclar icin oldukca abartili ancak ülkenin vermis oldugu sartlar ne yazik ki bu.

golf bu segmentin referansı, belirleyicisidir.
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