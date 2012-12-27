Google, 2012 yılının en iyi uygulamalarının listesini yayınlandı

2012 yılının sona ermesine günler kala Google, mobil işletim sistemi Android için geliştirilen en iyi uygulamaların listesini yayınladı.





Söz konusu liste birçok kullanıcının beğeniyle kullandığı uygulamalar pek çoğu yer edinirken, liste içinde herhangi bir sıralama yapılmış durumda değil. Listede yer alan uygulamaların bir çoğuna ücretsiz olarak yüklenebilirken, bulunduğunuz ülke de bu listede rol oynuyor. Yani listenin ABD Google Play’deki yansımasıyla ülkemizdeki yansıması farklılıklar gösterebiliyor. Türkiye mağazasında toplamda 10 uygulamanın yer aldığı listede şu şekilde:





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