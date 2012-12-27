Google, 2012 yılının en iyi uygulamalarının listesini yayınlandı

Haber Editörü
2012 yılının sona ermesine günler kala Google, mobil işletim sistemi Android için geliştirilen en iyi uygulamaların listesini yayınladı.
Söz konusu liste birçok kullanıcının beğeniyle kullandığı uygulamalar pek çoğu yer edinirken, liste içinde herhangi bir sıralama yapılmış durumda değil. Listede yer alan uygulamaların bir çoğuna ücretsiz olarak yüklenebilirken, bulunduğunuz ülke de bu listede rol oynuyor. Yani listenin ABD Google Play’deki yansımasıyla ülkemizdeki yansıması farklılıklar gösterebiliyor. Türkiye mağazasında toplamda 10 uygulamanın yer aldığı listede şu şekilde:
https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3000068_best_apps?utm_source=googleplay&utm_medium=email&utm_campaign=Best%20Apps&pcampaignid=122612EMA_FULLLIST Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evernote: Adı üstünde aslında, not tutma uygulaması, yapmanız gerekenleri not alıyorsunuz yaptıkça yanlarına tik koyabiliyorsunuz. Hayatınızı organize etmeye ihtiyacınız varsa işinizi görür.(Uygulama ücretsiz.)
Pinterest:Bir nevi instagram. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafları görebiliyor,kategorilerde arama yapabiliyor,istediğiniz kişileri takip edebiliyor,kendinizde foto yükleyebiliyorsunuz.(Ücretsiz)
Grimm's Snow White: Çocuklara yönelik bir oyun ama ingilizce,bir kaç dil desteklese de Türkçe desteği yok anladığım kadarıyla 1,82$ fiyatı var(şu an yılbaşı indiriminde)
Expedia: Bulunduğunuz konuma en yakın otelleri ve gecelik fiyatlarını gösteriyor. Ayrıca gidip kalanların yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Çok gezen biriyseniz kesinlikle mükemmel bir uygulama. (Ücretsiz)
Pocket: Özellikle telefonunda internet paketi olmayanlar için güzel bir uygulama. İstediğiniz sitedeki yazıları indirip(wi-fi varken) daha sonra bunları okuyabiliyorsunuz. Ayrıca sitede reklamlar varsa bunları da kesiyor. (Ücretsiz)
Ancestry:Soy ağacınızı oluşturabileceğiniz ve ünlülerin soy ağacına bakabileceğiniz ilginç bir uygulama. Yalnız sözleşmesi sıkıntılı anladığım kadarıyla. Hesabınızı silseniz de adınız soyadınız,ailenizdekilerin adları saklanmaya devam ediyor. (Ücretsiz)
Fancy:Alışveriş uygulaması. İlginç tasarımlar ve fiyatları var.
SeriesGuide Show Manager: Tv'de yayınlanan dizilerin yayınlanacak yeni bölümleri hakkında bilgiler veriyor. Çıkış tarihi,konusu vb. (Ücretsiz)
Pixlr Express:Bolca bulunan fotoğraf düzenleme araçlarından. Fotolarınıza değişik efektler verebiliyorsunuz ama diğer uygulamalara göre daha profesyonel düzenleme yapma fırsatı veriyor. Benzer ve kullanımı daha kolay olan Snapseed'i önerebilirim.
TED : Daha önceki mesajımda yazmıştım, direkt kopyalıyorum. Özellikle TED mükemmel bir uygulama, 1200'e yakın konferans var(her konuda) ve Türkçe alt yazı desteği mevcut(konferansların yüzde 95inde var),isterseniz telefona indirip daha sonra da izleyebiliyorsunuz muhteşem başka söze gerek yok. Türkçe desteği olanları arayabiliyorsunuz bu arada.