Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, 2012 yılının en iyi uygulamalarının listesini yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
748
1
18
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2012 yılının sona ermesine günler kala Google, mobil işletim sistemi Android için geliştirilen en iyi uygulamaların listesini yayınladı.

Söz konusu liste birçok kullanıcının beğeniyle kullandığı uygulamalar pek çoğu yer edinirken, liste içinde herhangi bir sıralama yapılmış durumda değil. Listede yer alan uygulamaların bir çoğuna ücretsiz olarak yüklenebilirken, bulunduğunuz ülke de bu listede rol oynuyor. Yani listenin ABD Google Play’deki yansımasıyla ülkemizdeki yansıması farklılıklar gösterebiliyor. Türkiye mağazasında toplamda 10 uygulamanın yer aldığı listede şu şekilde:


https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3000068_best_apps?utm_source=googleplay&utm_medium=email&utm_campaign=Best%20Apps&pcampaignid=122612EMA_FULLLIST Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__Tyler Durden__ 6 yıl en beğenilen
Bazı arkadaşlar şikayetçi olmuş ben kısaca açıklayayım uygulamaları;
Evernote: Adı üstünde aslında, not tutma uygulaması, yapmanız gerekenleri not alıyorsunuz yaptıkça yanlarına tik koyabiliyorsunuz. Hayatınızı organize etmeye ihtiyacınız varsa işinizi görür.(Uygulama ücretsiz.)
Pinterest:Bir nevi instagram. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafları görebiliyor,kategorilerde arama yapabiliyor,istediğiniz kişileri takip edebiliyor,kendinizde foto yükleyebiliyorsunuz.(Ücretsiz)
Grimm's Snow White: Çocuklara yönelik bir oyun ama ingilizce,bir kaç dil desteklese de Türkçe desteği yok anladığım kadarıyla 1,82$ fiyatı var(şu an yılbaşı indiriminde)
Expedia: Bulunduğunuz konuma en yakın otelleri ve gecelik fiyatlarını gösteriyor. Ayrıca gidip kalanların yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Çok gezen biriyseniz kesinlikle mükemmel bir uygulama. (Ücretsiz)
Pocket: Özellikle telefonunda internet paketi olmayanlar için güzel bir uygulama. İstediğiniz sitedeki yazıları indirip(wi-fi varken) daha sonra bunları okuyabiliyorsunuz. Ayrıca sitede reklamlar varsa bunları da kesiyor. (Ücretsiz)
Ancestry:Soy ağacınızı oluşturabileceğiniz ve ünlülerin soy ağacına bakabileceğiniz ilginç bir uygulama. Yalnız sözleşmesi sıkıntılı anladığım kadarıyla. Hesabınızı silseniz de adınız soyadınız,ailenizdekilerin adları saklanmaya devam ediyor. (Ücretsiz)
Fancy:Alışveriş uygulaması. İlginç tasarımlar ve fiyatları var.
SeriesGuide Show Manager: Tv'de yayınlanan dizilerin yayınlanacak yeni bölümleri hakkında bilgiler veriyor. Çıkış tarihi,konusu vb. (Ücretsiz)
Pixlr Express:Bolca bulunan fotoğraf düzenleme araçlarından. Fotolarınıza değişik efektler verebiliyorsunuz ama diğer uygulamalara göre daha profesyonel düzenleme yapma fırsatı veriyor. Benzer ve kullanımı daha kolay olan Snapseed'i önerebilirim.
TED : Daha önceki mesajımda yazmıştım, direkt kopyalıyorum. Özellikle TED mükemmel bir uygulama, 1200'e yakın konferans var(her konuda) ve Türkçe alt yazı desteği mevcut(konferansların yüzde 95inde var),isterseniz telefona indirip daha sonra da izleyebiliyorsunuz muhteşem başka söze gerek yok. Türkçe desteği olanları arayabiliyorsunuz bu arada.
Bazı arkadaşlar şikayetçi olmuş ben kısaca açıklayayım uygulamaları;Evernote:Adı üstünde aslında, not tutma uygulaması, yapmanız gerekenleri not ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
YANDEXLE YANDEXLE (y)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Özellikle Pocket ve TED'i herkese tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BackConnect 6 yıl
Evernote
Pinterest
Pocket
Pixlr Express
TED 

Android cihazlarını sadece oyun ve haberleşme aracı olarak kullananlar için bu uygulamalar anlamsız gelebilir, normaldir. Yukarıda yazdıklarım olmazsa telefon ve tabletimi normal cihazlardan pek farkı kalmıyor bence. Yukarıda yazdıklarıma ek olarak ,

flipboard

Uygulamasını da ekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl
8 tanesi appstoreden araklama zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 6 yıl
reklam , para, ve data toplama kokan bi liste (uygulamalarla bagdasmayan izinlerde cabasi) bu uygulamalar uzun suredir devamli ana sayfasindaydi simdide en iyiler listesindeler, editorlerinde herzamanki secimleri ne is anlamadim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 6 yıl
Bir yıldır android telefon kullanıyorum birini bile bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 6 yıl
Bazı arkadaşlar şikayetçi olmuş ben kısaca açıklayayım uygulamaları;
Evernote: Adı üstünde aslında, not tutma uygulaması, yapmanız gerekenleri not alıyorsunuz yaptıkça yanlarına tik koyabiliyorsunuz. Hayatınızı organize etmeye ihtiyacınız varsa işinizi görür.(Uygulama ücretsiz.)
Pinterest:Bir nevi instagram. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafları görebiliyor,kategorilerde arama yapabiliyor,istediğiniz kişileri takip edebiliyor,kendinizde foto yükleyebiliyorsunuz.(Ücretsiz)
Grimm's Snow White: Çocuklara yönelik bir oyun ama ingilizce,bir kaç dil desteklese de Türkçe desteği yok anladığım kadarıyla 1,82$ fiyatı var(şu an yılbaşı indiriminde)
Expedia: Bulunduğunuz konuma en yakın otelleri ve gecelik fiyatlarını gösteriyor. Ayrıca gidip kalanların yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Çok gezen biriyseniz kesinlikle mükemmel bir uygulama. (Ücretsiz)
Pocket: Özellikle telefonunda internet paketi olmayanlar için güzel bir uygulama. İstediğiniz sitedeki yazıları indirip(wi-fi varken) daha sonra bunları okuyabiliyorsunuz. Ayrıca sitede reklamlar varsa bunları da kesiyor. (Ücretsiz)
Ancestry:Soy ağacınızı oluşturabileceğiniz ve ünlülerin soy ağacına bakabileceğiniz ilginç bir uygulama. Yalnız sözleşmesi sıkıntılı anladığım kadarıyla. Hesabınızı silseniz de adınız soyadınız,ailenizdekilerin adları saklanmaya devam ediyor. (Ücretsiz)
Fancy:Alışveriş uygulaması. İlginç tasarımlar ve fiyatları var.
SeriesGuide Show Manager: Tv'de yayınlanan dizilerin yayınlanacak yeni bölümleri hakkında bilgiler veriyor. Çıkış tarihi,konusu vb. (Ücretsiz)
Pixlr Express:Bolca bulunan fotoğraf düzenleme araçlarından. Fotolarınıza değişik efektler verebiliyorsunuz ama diğer uygulamalara göre daha profesyonel düzenleme yapma fırsatı veriyor. Benzer ve kullanımı daha kolay olan Snapseed'i önerebilirim.
TED : Daha önceki mesajımda yazmıştım, direkt kopyalıyorum. Özellikle TED mükemmel bir uygulama, 1200'e yakın konferans var(her konuda) ve Türkçe alt yazı desteği mevcut(konferansların yüzde 95inde var),isterseniz telefona indirip daha sonra da izleyebiliyorsunuz muhteşem başka söze gerek yok. Türkçe desteği olanları arayabiliyorsunuz bu arada.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 6 yıl
Özellikle TED mükemmel bir uygulama, 1200'e yakın konferans var(her konuda) ve Türkçe alt yazı desteği mevcut(konferansların yüzde 95inde var),isterseniz telefona indirip daha sonra da izleyebiliyorsunuz muhteşem başka söze gerek yok. Türkçe desteği olanları arayabiliyorsunuz bu arada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 6 yıl
Hiç birini kullanmayan biri olarak kısa açıklamalar olsaydı iyiydi yanlarında. Sitesine gidin okuyun işiniz ne pek olmamış...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekleGeliyorum 6 yıl RaptorFX
RaptorFX
Hiç birini kullanmayan biri olarak kısa açıklamalar olsaydı iyiydi yanlarında. Sitesine gidin okuyun işiniz ne pek olmamış...

Cok haklisin,kestirip atilmis bi haber olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saiki 6 yıl
En iyi uygulamalar bir yana en iyi oyunlarada yer verilseydi Dead Trigger birinci olur diyebilirim sixaxis le tadına doyulmuyor ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
sondan 10 mu acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
748 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, google play ve
3 etiket daha android uygulama haber google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gameloft Duo Gamer video inceleme 6 yıl Avermedia Live Gamer HD "Oyunlara kayıtsız kalmayın!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim