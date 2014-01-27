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Google, 2015 yılında Nexus programını sonlandırabilir

5 yıl
7,3b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, 2015 yılında Nexus programını sonlandırabilir

Google'ın Android işletim sistemi tarihinde Nexus cihazları ayrı bir öneme sahip. Saf Android tecrübesini kullanıcılara sunmak ve güncellemelerden anında faydalandırmak için başlatılan Nexus programı bugüne kadar pek çok cihazı tüketiciye sundu.

Ancak Eldar Murtazin tarafından verilen bilgiye göre gelecek sene itibariyle Google, Nexus programını sonlandıracak. Bunun yerine firmanın geçen sene başladığı Play Edition serisi akıllı telefonlar yoluna devam edecek.

Play Edition serisi geçen yılın amiral gemi akıllı telefon ve tablet modelleri üzerinde saf Android tecrübesi sunmak üzere tasarlanmıştı. Bu cihazlar orijinalinde üreticinin kendi kullanıcı arayüzünü taşırken, Play Edition versiyonunda ise bu arayüzler kaldırılıyor. 

Nexus ailesinin en büyük avantajı ise Google tarafından maliyetine satılması oluyordu. Nexus cihazlarını 199$, 299$, 399$ gibi fiyatlara satın almak mümkündü. Ancak Play Edition orijinal modelin fiyat etiketini değiştirmiyor. 

Google'ın bu kararının arkasında yatan sebebin ise üretici ortakların Nexus cihazları kadar f/p seviyesini yukarıda tutan cihazlar piyasaya süremedikleri için ekosistemden soğuması olduğu belirtiliyor.

Google tarafında henüz bu konu ile ilgili resmi bir iz veya işaret yok. Ancak henüz önümüzde uzun bir zaman olduğu için yorum yapmak güç. 

http://www.phonearena.com/news/Google-might-nix-the-Nexus-portfolio-in-2015-replace-it-with-Play-Edition-gear_id51829 Yorum Yaz
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n.emre 5 yıl en beğenilen
biz faydasını görmesek de google'nin yaptığı en doğru işti.
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arda_xl 5 yıl
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Lockheed 5 yıl Schnitter
Leonidas1903
Roque_Jn

Bunun yerine Motorola cihazlarına öncelik verse ticari anlamda daha karlı bir iş yapmış olur.. Bundan böyle Nexus adı altında bir amiral gemi modeliyle yoluna devam edebilir.. Hem piyasada bilinirliliği olan ve kabul gören bir model hem de kendi firmasında daha ticari bir iş yapmış olur..

+1
Google o kadar para verip Motorola yı satın aldı ama bence gerekli ilgiyi göstermiyor. Nexus cihazları Samsung, LG, Htc gibi firmaların yerine Motorolaya ürettirmeli ve firmaların karşısına rakip olarak çıkarmalı.

google motorola'yi sadece mobil cihazlari icin almadi. patentler, teknolojiler vs. daha bir suru neden vardi satin almasi icin.
Leonidas1903Roque_JnBunun yerine Motorola cihazlarına öncelik verse ticari anlamda daha karlı bir iş yapmış olur....
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ensar_cakmak 5 yıl
Devam etmeli iyi satış yapiyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
motorolaya ağırlık verçek herhalde
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pesimistec 5 yıl
Bende Motorolaya önem vermesinden yanayım. Başka bir isim altında Samsung, LG , HTC ve Apple a karşı özel bir Motorola serisi üretilmesi gerekir. Yazılım tarafı tamamiyle o telefona özel olmalı. Tabiki rekabetten son kullanıcı karlı çıkacaktır... Tabik bizim ülkemizde zor...
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alp0007 5 yıl
İyi olur, ben hiç beğenmiyorum
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freudunpiposu 5 yıl
Samsung'la aralarındaki sorunu gidermiş olmasından olabilir mi acaba...
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alito 5 yıl
Google bunun böyle olacağını bilmiyor muydu? Üreticilerin Nexus'dan nefret ettiklerini tabiki biliyordu, ama bile bile Nexus programını başlattı. Bence bunun sebebi başka birşey olmalı ama ne.
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arda_xl 5 yıl
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depeche35 5 yıl
LG ile de haliyle anlaşamadılar.
Bizde google store olmadığından biz zaten bir faydasını madden göremedk ki !
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Limon- 5 yıl
Ne güzel telefonlardı halbuki.
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zebani 5 yıl
zamanlaması manidar.
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Bukalemun 5 yıl
Daha geçen hafta bundan bahseden 2 parçalı uzun bir açklamam oldu. Moto x / G varken , Z/ONE/S4 google versiyonu varken , işlemciler aynı olması nedeniyle NEXUS ün önü iyice kapanıyor. 64Bit / LPGDDR3 bellekler gelişirken nexus 5 bile kısa ömürlü olacak hatta son bu markanın nexus cihazı...
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