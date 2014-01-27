Google, 2015 yılında Nexus programını sonlandırabilir





Google'ın Android işletim sistemi tarihinde Nexus cihazları ayrı bir öneme sahip. Saf Android tecrübesini kullanıcılara sunmak ve güncellemelerden anında faydalandırmak için başlatılan Nexus programı bugüne kadar pek çok cihazı tüketiciye sundu.





Ancak Eldar Murtazin tarafından verilen bilgiye göre gelecek sene itibariyle Google, Nexus programını sonlandıracak. Bunun yerine firmanın geçen sene başladığı Play Edition serisi akıllı telefonlar yoluna devam edecek.





Play Edition serisi geçen yılın amiral gemi akıllı telefon ve tablet modelleri üzerinde saf Android tecrübesi sunmak üzere tasarlanmıştı. Bu cihazlar orijinalinde üreticinin kendi kullanıcı arayüzünü taşırken, Play Edition versiyonunda ise bu arayüzler kaldırılıyor.





Nexus ailesinin en büyük avantajı ise Google tarafından maliyetine satılması oluyordu. Nexus cihazlarını 199$, 299$, 399$ gibi fiyatlara satın almak mümkündü. Ancak Play Edition orijinal modelin fiyat etiketini değiştirmiyor.





Google'ın bu kararının arkasında yatan sebebin ise üretici ortakların Nexus cihazları kadar f/p seviyesini yukarıda tutan cihazlar piyasaya süremedikleri için ekosistemden soğuması olduğu belirtiliyor.





Google tarafında henüz bu konu ile ilgili resmi bir iz veya işaret yok. Ancak henüz önümüzde uzun bir zaman olduğu için yorum yapmak güç.

http://www.phonearena.com/news/Google-might-nix-the-Nexus-portfolio-in-2015-replace-it-with-Play-Edition-gear_id51829