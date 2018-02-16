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Google, 2017'de 3.9 milyon Pixel telefon sattı

IDC araştırma firmasının verilerine göre arama devi Google, 2017 yılında toplam 3.9 milyon Pixel sattı. Önceki yıla kıyasla satışlar katlansa da hala yeterli seviyede değil.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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IDC araştırma firması, Google'ın Pixel akıllı telefonlarının satış rakamlarını açıkladı. Şirketin araştırma direktörü Francisco Jeronimo tarafından paylaşılan tweet'e göre arama devi geçtiğimiz yıl 2016'dan iki kat fazla telefon sattı.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni Notebook 9 dizüstü modellerinin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı"
Yayınlanan verilere bakılırsa Google, 2017 yılında ilk nesil Pixel telefonlar da dahil olmak üzere toplam 3.9 milyon adet cihaz sevkiyatı yapabilmiş durumda. Ancak bu rakamların diğer bazı üreticilere kıyasla sönük kaldığını söylemek gerekir.

Kamera yetenekleriyle fark yarattı

Arama devi 2016'da Nexus serisini sonlandırarak telefonlarını Pixel adı altında sunmaya başladı. Ayrıca donanım üretim sürecinde daha çok yer aldığını söyleyelim. Google ikinci nesil Pixel modelleri için "Pixel Visual Core" adında özel bir görüntüleme işlemcisi tasarlayarak yola devam etti.
Pixel telefonlar özellikle kamera yetenekleri konusunda çok sayıda olumlu eleştiri almış durumda. Google gelecekteki Pixel modelleri için tıpkı Apple'ın yaptığı gibi kendi özel yongasını geliştirmeyi planlıyor.

https://twitter.com/fjeronimo/status/963087921371865089 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl
Google neden bu seriyi Türkiye'ye getirmiyor anlamıyorum.
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hanıncipsi 1 yıl
Buraya geldi de biz mi almadık
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esmerbuyucu 1 yıl
Gereğinden fazla satmış. Arkadaki iğrenç şeritli tasarım
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INumber1OneI 1 yıl
Google bu işi çözmüş
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kaya123450 1 yıl
2008 yılında üretilen nokia 5800 bile 3.2 milyon pixeldi
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okmanoguz 1 yıl
hakikaten telefonun kamerası muhteşem. Türkiye'de olsa satış anlamında iş yapabilir diye düşünüyorum ama TR garantili olmadığı için insanımız pek yanaşmayabilir. Kaldı ki P10 plus kullanan biri olarak Pixel 2 XL telefonu almak için sabırsızlanıyorum
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isakoc 1 yıl
geçen seneki dandik pixeli Türkiye'ye getirdiler bu son pixelin çıkışından 5 aya yakın süre geçti hala paralel ithalatçılar getiremedi.
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Grkwnxs 1 yıl
Kronik sorunları olsa da uzun yıllar kullanılabilecek ender telefonlardan
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