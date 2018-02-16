Google, 2017'de 3.9 milyon Pixel telefon sattı

IDC araştırma firması, Google'ın Pixel akıllı telefonlarının satış rakamlarını açıkladı. Şirketin araştırma direktörü Francisco Jeronimo tarafından paylaşılan tweet'e göre arama devi geçtiğimiz yıl 2016'dan iki kat fazla telefon sattı.

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Yayınlanan verilere bakılırsa Google, 2017 yılında ilk nesil Pixel telefonlar da dahil olmak üzere toplam 3.9 milyon adet cihaz sevkiyatı yapabilmiş durumda. Ancak bu rakamların diğer bazı üreticilere kıyasla sönük kaldığını söylemek gerekir.

Kamera yetenekleriyle fark yarattı

Arama devi 2016'da Nexus serisini sonlandırarak telefonlarını Pixel adı altında sunmaya başladı. Ayrıca donanım üretim sürecinde daha çok yer aldığını söyleyelim. Google ikinci nesil Pixel modelleri için "Pixel Visual Core" adında özel bir görüntüleme işlemcisi tasarlayarak yola devam etti.

Pixel telefonlar özellikle kamera yetenekleri konusunda çok sayıda olumlu eleştiri almış durumda. Google gelecekteki Pixel modelleri için tıpkı Apple'ın yaptığı gibi kendi özel yongasını geliştirmeyi planlıyor.

https://twitter.com/fjeronimo/status/963087921371865089