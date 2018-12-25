Google, 2018'de donanım satışlarından 3 milyar dolar kâr etti

Google, Pixel telefonlardan Home akıllı ev ürünlerine kadar son üç yılda birçok donanım üretti. RBC Capital Markets'ın tahminlerine göre arama devi 2018'de donanım satışlarından yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir kâr elde etmiş durumda.

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Bankanın öngördüğü 2.98 milyar dolarlık kârın 1.78 milyar dolarlık kısmı Pixel cihazlardan geldi. Yani Pixel akıllı telefonlar, Pixelbook ve Pixel Slate satışlarının şirkete ciddi bir katkı sağladığı görülüyor.

Google Home cihazları sıçrama yaptı

Daha da etkileyici olanı Google Home cihazlarının son üç yılda kaydettiği büyüme. 2016 yılında, Home cihazlarının 49 milyon dolar kar getirdiği bildirilmişti. Bu yıl ise bu rakam 847 milyon dolara sıçradı. Yani sadece iki yılda yaklaşık 800 milyon dolar gibi bir artış söz konusu.

Son olarak, Nest ve Chromecast cihazlarının şirkete sırasıyla 245 milyon dolar ve 110 milyon dolar para kazandırdığını belirtelim. Google’ın donanım bölümünün son bir yılki kazancı oldukça iyi görünse de şirketin 2019'da daha iyi bir performans göstereceği tahmin ediliyor.

RBC Capital Markets'a göre Google’ın donanımının bölümü gelecek yıl 4.30 milyar dolar civarında bir kâr elde edecek. Bunun 2.19 milyar dolarlık kısmının Pixel cihazlardan geleceği öngörülürken, Home cihazlarının 1.64 milyar dolar kârla önemli bir sıçrama yapacağı düşünülüyor.

https://www.cnbc.com/2018/12/21/google-hardware-revenue-profit-potential-rbc-analyst-mark-mahaney.html