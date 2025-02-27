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    Pixel Watch 3 nabız kaybı tespiti için beklenen onayı sonunda aldı

    Akıllı saat pazarındaki payını genişletebilmek için elinden geleni yapan Google, son olarak uzun süredir bekleyişte olduğu nabız kaybı tespiti özelliği için FDA onayını almayı başardı.

    Pixel Watch 3 nabız kaybı tespiti için beklenen onayı aldı Tam Boyutta Gör

    Google, geçtiğimiz sonbaharda Pixel 9 serisiyle birlikte yeni akıllı saati Pixel Watch 3'ü tanıttı. Tasarımı önceki modellerle benzer olsa da, asıl dikkat çeken yenilik "Nabız Kaybı Tespiti" oldu. Kalbin durmasını algılayarak acil durumlarda uyarı verebilen bu özellik, Google’ın ABD’deki kullanıcılar için devreye alması gereken yasal onay sürecini bekliyordu. Nihayet, FDA onayıyla birlikte bu kritik özellik ABD'de de aktif hale geldi.

    Günümüzde birçok akıllı saat sağlık takibi yapabiliyor, ancak Google’ın sunduğu bu yeni teknoloji bir adım öteye geçerek doğrudan kalp durmasını algılayabiliyor. Apple Watch ve Pixel Watch gibi cihazlar, düzensiz kalp atışı veya atriyal fibrilasyon (AFib) tespitiyle kalp rahatsızlıklarına erken müdahale imkanı sunarken, Nabız Kaybı Tespiti sayesinde acil durum anında çok daha hızlı aksiyon alınabiliyor.

    Google, bu özelliği ek bir donanım kullanmadan, halihazırda saatte bulunan sensörlerle sağlıyor. Nabız ölçümünü saniyede bir kez gerçekleştiren çok yönlü kalp atış sensörü, kullanıcının saatini çıkardığını algılayarak ekranı otomatik olarak kilitliyor. Ancak Google, bu veriyi bir adım ileri taşıyarak, saatin çıkarılmadığı halde nabız kaybı yaşandığını tespit edebiliyor. Vücut sıcaklığı ve hareket sensörleriyle yapılan doğrulamalar sayesinde yanlış alarmların önüne geçiliyor.

    Kalp durması gibi acil durumlarda her saniyenin önemi büyük. Pixel Watch 3, bu kritik dakikalarda hayat kurtarıcı bir rol oynayabilir. Nabız Kaybı Tespiti, aşırı doz, ani kalp rahatsızlıkları ya da diğer tıbbi acil durumlarda harekete geçerek kullanıcının yardım almasını sağlayabiliyor. Google, özelliği geliştirirken yüz binlerce saatlik veri analiz ettiğini ve yanlış alarmları en aza indirdiğini belirtiyor. FDA onayı, özelliğin kusursuz olduğu anlamına gelmese de, yeterince güvenilir bulunarak kullanıcıların erişimine açıldı.

    Bu teknoloji ilk olarak Avrupa'da belirli ülkelerde kullanıma sunulmuştu. Şu anda Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta aktif olan özellik, ABD’nin de eklenmesiyle toplamda 15 ülkede kullanılabilir hale geldi. Google, özelliğin daha fazla ülkede devreye alınması için çalışmalarına devam ediyor.

    Bu yeniliğin doğruluğunu kanıtlamak adına Google Research, prestijli bilim dergisi Nature’da bir makale yayımladı. Akıllı saatlerin sağlık alanındaki rolü giderek genişlerken, Pixel Watch 3’ün sunduğu bu özellik, kritik anlarda hayat kurtarabilecek bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

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