Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ sahibi olan kullanıcılar için bir yeni yıl sürprizi yaptı diyebiliriz. Şirketin Ocak ayında yayınlanması beklenen Android Pie güncellemesini bu cihazlara dağıtmaya başladığı açıklandı.

Almanya'da dağıtılmaya başlandı

SamMobile'ın haberine göre ilk olarak Almanya'daki Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan güncellemenin kısa bir süre sonra Türkiye'de de dağıtılması bekleniyor. Son güncellemenin Galaxy S9 için G960FXXU2CRLI ve Galaxy S9+ içinse G965FXXU2CRLI sürüm numarasıyla geldiğini de belirtelim.

https://www.sammobile.com/2018/12/24/breaking-stable-galaxy-s9-android-pie-update-rolling-out/

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Android Pie işletim sistemi, yeniile geliyor ve şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu arayüzün daha iyi ve sezgisel birsunduğu ifade ediliyor. Güncellemenin gelip gelmediğini ara ara kontrol etmek istiyorsanız,kısmındanseçeneğini kullanabilirsiniz.