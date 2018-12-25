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Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları için küçük bir yeni yıl hediyesi yaptı. Bu cihazlara sahip olan kullanıcılar Android Pie güncellemesini almaya başladılar.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ sahibi olan kullanıcılar için bir yeni yıl sürprizi yaptı diyebiliriz. Şirketin Ocak ayında yayınlanması beklenen Android Pie güncellemesini bu cihazlara dağıtmaya başladığı açıklandı.

Almanya'da dağıtılmaya başlandı

SamMobile'ın haberine göre ilk olarak Almanya'daki Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan güncellemenin kısa bir süre sonra Türkiye'de de dağıtılması bekleniyor. Son güncellemenin Galaxy S9 için G960FXXU2CRLI ve Galaxy S9+ içinse G965FXXU2CRLI sürüm numarasıyla geldiğini de belirtelim.
Android Pie işletim sistemi, yeni One UI arayüzü ile geliyor ve şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu arayüzün daha iyi ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunduğu ifade ediliyor. Güncellemenin gelip gelmediğini ara ara kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar kısmından Yazılım Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

https://www.sammobile.com/2018/12/24/breaking-stable-galaxy-s9-android-pie-update-rolling-out/ Yorum Yaz
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aycibin 4 ay
bana da güncelleme gelmiş.umarım şarj süreci iyileşir.14-15 saati zor geçiyor toplam bekleme olarak.bir de arama başlatma süresi 2-3sn sürüyor nedense.orda yazılımsal bir iyileştirme bekliyorum.
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ilhanozan 4 ay
şu anda beim s9 plus a iniyo türkiye verildi

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DH Misafiri 4 ay
Daha 2 yıllık s8 e bile getirmiyorlar çok saçma
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DH Misafiri 4 ay
S7'ye gelir mi?
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intel7mix 4 ay DH Misafiri
s8 ve sonrasına gelecek.
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sniko1 4 ay
Pil tasarrufu modunda stabil çalışır artık umarım
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Mr. Jingles 4 ay
Tebrik etmek lazım. Daha önceki konularda eleştirmiştim ama beklenilenden hızlı geldi. Umarım Samsung hep böyle olur.
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Quersian 4 ay
G960FXXU2BRJ1'e ne zaman gelecek bakalım...
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JaxFellex 4 ay
s8 plus da bu güncelleme getirilmeli
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intel7mix 4 ay JaxFellex
Zaten gelecek ama cihazın durumunu dahada kötüye gidebilir son güncellemesi olacak.
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samsung, android pie ve
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