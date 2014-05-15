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Google, Analog Efex Pro v2'yi duyurdu

5 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Analog Efex Pro v2'yi duyurdu
Google Nik Collection bünyesinde yer alan fotoğraf düzenleme eklentilerinden Analog Efex Pro, v2 sürüm kodlu yeni versiyonuna güncellendi.
Dijital çağa eski fotoğrafların tadını getiren ve Adobe Photoshop, Lightroom, Elements ile Apple Aperture gibi yazılımlarda eklenti olarak çalışabilen Analog Efex Pro, yayınlanan V2 güncellemesiyle ise ince ayarlamalar sunan yeni kontrol noktalarına, eskiye oranla çok daha yüksek performansa, yeni kamera destekleri ile ön ayarlara ve White, Subtle Bokeh ve Simple Color isimli üç yeni filtreye kavuşmuş durumda. Birçok hata çözümü de alan Analog Efex Pro v2, belirtildiği kadarıyla da daha stabil bir çalışma sağlayabiliyor.
Analog Efex Pro v2 güncellemesi mevcut kullanıcılara ücretsiz olarak veriliyor. Nik Collection paketi ise 149$ fiyat etiketine sahip.

https://plus.google.com/+NikPhotography/posts/CU5pyd3kTDo Yorum Yaz
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