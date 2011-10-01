Google Analytics artık ziyaretçileri gerçek zamanlı takip edecek

İnternette site sahibi olan kullanıcılar için en önemli konulardan birisi anlık olarak siteyi ziyaret edenlerin sayısının kaydının tutulmasıdır. Genel olarak ziyaretçi kayıtları konusunda gelişmiş özellikler sunan Google Analytics hizmetinin anlık ziyaretçi sayısı için kayıt tutmuyor olması site sahiplerini farklı çözümler kullanmaya itiyordu. Ancak Google bu eksikliği giderdi ve kullanıcılarına sundu.





Yeni hizmet Google Analytics Real-Time adını aldı ve pilot denemelere başladı. En büyük kayıt tutma hizmetlerinden Google Analytics için yapılan bu yenilik oldukça önemli sayılabilir. Gerçek zamanlı kayıt özelliği önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.





Anlık ziyaretçi sayısı kaydının içinde hangi başlıkların çok ziyaret edildiği, hangi kaynaklardan ziyaretçi geldiği, hangi yorumların yapıldığı gibi fonksiyonlar bulunuyor. Site sahipleri artık yan eklentilerle anlık sayıyı takip etmek zorunda kalmayacak. Google'ın hizmeti hepsini bir arada toplamış olacak.





Ayrıca herhangi bir başlıkta o an kaç kişi bulunuyor takip edilebilecek. Başlıkta kalınan süre hangi konunun ziyaretçilerin daha çok ilgisini çektiği bilgisini de verecek. Site sahipleri böylece ziyaretçilerin istediği içerikleri hazırlama imkanını da elde etmiş olacak.