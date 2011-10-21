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Google Android Market'e yüklenen uygulama sayısı 500 000'i geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
1
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlara yönelik her geçen yıl artan bir ilgi ve talebin olması aynı paralelde mobil uygulamalara olan talebi de artırıyor. Android uygulama mağazası Android Market ve Apple uygulama mağazası App Store ulaştıkları on milyarlarca indirme sayısı ile gelirlerini katlayarak artırıyor.

Araştırma firması Research2guidance tarafından yapılan istatistiğe göre uygulama marketlerinde son durum şöyle oluştu: 

Android Market'te yayınlanan toplam uygulama sayısı Eylül ayı itibariyle 500 000'i geçti. App Store üzerinde ise 600 000 yayınlanmış uygulama bulunuyor. Rakibinden yüzde 20 daha fazla uygulamaya sahip.

Android Market'te geliştiricinin kendi isteğiyle veya Google tarafından belirli sebeplerle kaldırılan uygulama oranı ise yüzde 37. Bu oran App Store'da yüzde 24'te kalıyor.

Firma Android Market üzerindeki yüksek uygulama geri çekme oranını mağazanın açık kaynak olmasına bağlıyor. Mağazadan çekilen uygulamaların yüzde 80'i ücretsiz. Geliştiriciler uygulamalarının nasıl karşılanacağını görmek için önce ücretsiz sürümü yayınlarken daha sonra kaldırarak ücretli olanını yayınlıyor.

Ayrıca Android Market'in test uygulamalarını, limitli uygulamaları ve düşük kalitede uygulamaları kabul ediyor olması geri çekme oranını artıran diğer bir sebep. Apple'ın katı kabul süreci bu oranı düşük tutmaya yarıyor.

Microsoft'un uygulama mağazası Windows Phone Marketplace ise yüzde 13 geri çekme oranında seyrediyor. Platformun henüz yeni olması ve geliştiricilerin halen kullanıcıları cezbetme yollarını arıyor olması bunda etken.

Android Market'te bir geliştirici ortalama 6 uygulama yayınlarken App Store'da bu sayı 4 uygulama şeklinde. 

Hali hazırda Android Market’ta aktif olan uygulama sayısı 320 000. iPhone 4S tanıtımında duyurulan App Store aktif uygulama sayısı ise 500 000 ve aylık indirme sayısı 1 milyardan fazla.

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invisible 8 yıl en beğenilen
Türkiye ye açık olan 100 200 heralde[>:]
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alpa07 8 yıl
android haberi anasayfa daki ressimde iphone var :D
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my54 8 yıl
iyide uygulama sayısı 500.000 olunca ne oluyor,
kullandığım ideosa şuanda 60 uygulama yüklemişim,
ve titizlikle seçerek yüklediğim halde birçoğunu kullanmıyorum.
az olsun iyi olsun.
iyide uygulama sayısı 500.000 olunca ne oluyor,kullandığım ideosa şuanda 60 uygulama yüklemişim,ve titizlikle seçerek yüklediğim halde birçoğunu kulla...
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adını nick koydum 7 yıl
ifan elmacilari bastı burayı kaçın
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Celtic Warrior 7 yıl adını nick koydum
adını nick koydum

ifan elmacilari bastı burayı kaçın


Android'den iyidir.
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Andy 7 yıl
markette ucretsizlere baktigimda 500 de bitiyor, kalan 499500 nerde????
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DSGNRY 7 yıl
Kağıt üzerindeki donanıma bakacak olursak Galaxy Note 10.1 Tablet ve Galaxy Note II alırdım hemen şuanda (Köşeleri çok oval bir de Note II'nin tasarıma ve malzemeye el atılması lazım) ama;

Android denilen daha doğru dürüst facebook çalıştıramayan "güven veremeyen" yazılım yüzünden böyle donanımlardan uzak kalmak zorunda kalıyoruz, her zaman söylüyorum Samsung donanımının üzerine iOS entegre edilse idi her iki firma da eminim şu an kazandığının 2 katından fazlasını kazanırdı....
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BurayaNeYazıyoruz 8 yıl
kim ne derse desin apple ;)
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u.r.k. 8 yıl
appstorede de android markettede işinize yarayan 40-50 tane uygulama vardır sonuçta onları da yüklersiniz diğerleri sayıdan ibarettir.
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acmtncy 8 yıl
underdog
çoğu appstore için yazılmış uygulamaların port edilmiş hali, kimi kandırıyorlar sadece android için çıkan uygulama sayısını yazsınlar yiyorsa. Android komple çalıntı olduğu gibi bide uygulamaları kopyalıyorlar sonrada 500.000 i aşmışmış
zaten ciddi derecede optimizasyon sorunları olan bir sistem. Androidin iosa yetişmesi için önce dalvik denilen şeyden kurtulması lazım oda mümkün değil. Yazımı yanlış anlamayın fikirlerimi yazdım. Fanatiklikle alakam yok bana göre doğrular neyse onu yazıyorum. Dediklerimin aksini iddia eden varsa da saygıyla dinlerim.

firmalar ios için yazılmış uygulamaları android için de yazıyor o kadar. ne yapsınlar ios için bi kere yazmışlar diye android için yazmasınlar mı nasıl mantık bu? ios da varsa android de çalışmıyor mu ki saymasınlar onları? zaten çok kullanılan uygulamaların tamamı android ve iosta ortak bulunuyor. sanal makine olayına gelince de bu son kullanıcıyı ilgilendirmez ki. nasıl çekirdek sayısı ve frekansı ilgilendirmiyorsa sanal makine ya da değil son kullanıcı bakmaz bunlara. yeterince hızlıysa sorun yok.
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positroN 8 yıl
diger sistemlerde olup da android markette olmayan cok kaliteli ve bi okadar gerekli uygulamalari merak ettim.
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Mr. Jingles 8 yıl
Kuru kalabalık.
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ilkker 8 yıl
android markette cydia storedaki uygulamalara benzeyen uygulama cok fazla var. ornek widget istiyorsun tema istiyorsun basvuru yerin cydia.androidde ise hepsi markette var.apple cydia uygulamalarina izin verseydi herhalde 5 milyon uygulamayi bulurdu.
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dayseeh 8 yıl
Arkadaş, başlığa bak haber içeriğine bak....Bu nasıl bir haber sunumudur?
Android marketteki uygulama sayılarıyla ilgili haber yapılıyor ama apple reklamına dönüşüyor...
Sayın haber ekibi, haber yapın lütfen reklam değil....
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darkknight88 8 yıl
Ben ilk olarak N97 ile dokunmatik akıllı telefon piyasasına girdim. Ozamanlar herkes N97 ile iphone 3gs yi karşılaştırıyodu. Hatta N97 nin özelliklerini saya saya bitiremiyolar, iphoneda hiç bişi yok çok pahalı almayın diyolardı. Bende bu yazanlara inandım, 32 gb hafızası, 5 Mp kamerası, FM transmitterı şusu busu. Gittim N97 aldım. Bir kaç gün iyi güzel, telefonu inceliyosun. Ama ondan sonra ugyulama aradığında Ovi store da hiç bişey yok. Hatta bana İphone uygulama yönünden zengin dediklerinde ne yapacaklar telefonu uzaya mı çıkaracaklar demiştim. Ayrıca N97 symbian işletim sistemine sahip ve inanılmaz hantal. Gps i hatalı 30 dk da zar zor bağlanıyo. Fm transmitter radyonun içine sokarsan anca çalışıyor. Dokunmatiği zaten facia.Mesajları okumayı geçtim göndermiyo bile. Tabi uygulama yüklemeyen, 3310 gibi kullanan herkes süper hızlı diyordu o ayrı konu :) Bende dayanamdım 1yıl olmadan sattım ve iphone 4 aldım. Zaten görünüş falan mükemmel :) ugyulamaları bir bir indirmeye başladım gözlerime inanamadım :). Uygulamalrın Görünüşleri gerçekten çok şık ve kaliteliydi. Ayrıca işlevsellik açısından da iphone da uygulamalar sadece uygulama değil :) telefona özellik olarak yükleniyor. Yani telefon normalde face'e girmekle kalmıyor face kapalı olduğunda da bildirim geliyor, yada ligtv ile maç sonuçları geliyo, yada iftar vaktinde seni uyarıyo vs vs :) Normalde N97 de böyle bişey imkansız. Ligtv uygulamasını yüklersen sadece o program açıksa sana söyler . Tabiki her uygulamayı sürekli olarak çalıştırmakta olanaksız. Ayrıca iphone şu bira içme uygulaması, tansiyon ölçme, mükemmel grafikteki oyunlar, facebook uygulaması , msn uygulaması gibi birbirinden kaliteli o kadar çok uygulama gördüm ki gözlerime inanamadım. Hani bira uygulaması falan millete saçma gelebilir ama gerçekten arkadaş ortamında keyifli anlar yaşatıyor :).Telefonumda jailbreak de var ki böylece uygulama sayısıda katlanıyor :) yaklaşık telefonumu alalı 3 ay oldu ama sanki her gün yeni bir telefon almışım gibi hissediyorum. Gerçekten temel olarak bilgisayarda yaptığım herşeyi iphonde rahatlıkla yapıyorum :) Bu yüzden uygulama inanılmaz derecede önemli ve iphone da bu konuda gerçekten çok iyi bir konumda. Üstelik iphone nun uygulamaları o kadar kaliteli ki gerçekten app storede vakit geçirmekten bile keyif alıyorum :)
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tekno_trend 8 yıl
app store daha iyi diyorsunuz da ordaki uygulamaların cogu ücretli ...
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O.Beverly 8 yıl
Acaba % kaçı gerçekten kullanışlı, çöp
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This Time 7 yıl tekno_trend
tekno_trend
app store daha iyi diyorsunuz da ordaki uygulamaların cogu ücretli ...

bi zahmet para verin 2 milyarlık cihazlar alıyorsunuz
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alpa07 8 yıl
android haberi anasayfa daki ressimde iphone var :D
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