Google Android Market'e yüklenen uygulama sayısı 500 000'i geçti

Mobil cihazlara yönelik her geçen yıl artan bir ilgi ve talebin olması aynı paralelde mobil uygulamalara olan talebi de artırıyor. Android uygulama mağazası Android Market ve Apple uygulama mağazası App Store ulaştıkları on milyarlarca indirme sayısı ile gelirlerini katlayarak artırıyor.





Araştırma firması Research2guidance tarafından yapılan istatistiğe göre uygulama marketlerinde son durum şöyle oluştu:





Android Market'te yayınlanan toplam uygulama sayısı Eylül ayı itibariyle 500 000'i geçti. App Store üzerinde ise 600 000 yayınlanmış uygulama bulunuyor. Rakibinden yüzde 20 daha fazla uygulamaya sahip.





Android Market'te geliştiricinin kendi isteğiyle veya Google tarafından belirli sebeplerle kaldırılan uygulama oranı ise yüzde 37. Bu oran App Store'da yüzde 24'te kalıyor.





Firma Android Market üzerindeki yüksek uygulama geri çekme oranını mağazanın açık kaynak olmasına bağlıyor. Mağazadan çekilen uygulamaların yüzde 80'i ücretsiz. Geliştiriciler uygulamalarının nasıl karşılanacağını görmek için önce ücretsiz sürümü yayınlarken daha sonra kaldırarak ücretli olanını yayınlıyor.





Ayrıca Android Market'in test uygulamalarını, limitli uygulamaları ve düşük kalitede uygulamaları kabul ediyor olması geri çekme oranını artıran diğer bir sebep. Apple'ın katı kabul süreci bu oranı düşük tutmaya yarıyor.





Microsoft'un uygulama mağazası Windows Phone Marketplace ise yüzde 13 geri çekme oranında seyrediyor. Platformun henüz yeni olması ve geliştiricilerin halen kullanıcıları cezbetme yollarını arıyor olması bunda etken.





Android Market'te bir geliştirici ortalama 6 uygulama yayınlarken App Store'da bu sayı 4 uygulama şeklinde.





Hali hazırda Android Market’ta aktif olan uygulama sayısı 320 000. iPhone 4S tanıtımında duyurulan App Store aktif uygulama sayısı ise 500 000 ve aylık indirme sayısı 1 milyardan fazla.