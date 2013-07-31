Google, Android ve iOS için Google Catalogs'a desteğini sonlandırıyor

Yakın zamanda Google+ Local uygulamasını App Store’dan kaldıracağını açıklayan Google, şimdi de Google Catalogs uygulamasını kapatmaya hazırlanıyor.

İlk olarak iPad için tasarlanan ve kullanıcılara ürünler hakkında bilgi sahibi olma, onları paylaşma gibi özelliklere sahip olan ürün tarayıcısı Google Catalogs’un iOS ve Android uygulamalarına 15 Ağustos’tan itibaren destek verilmeyecek. Uygulama üzerinden bu bilgileri paylaşan Google, kullanıcıların Google.com/catalogs sayfasından servisi kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Google, geçtiğimiz ay sevilen servisi Google Reader’ı sonlandırmış; birkaç gün önce de Google+ Local uygulamasını App Store’dan 7 Ağustos itibariyle kaldıracağını duyurmuştu.