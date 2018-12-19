Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak

Google'ın Asistan hizmeti önümüzdeki günlerde özellikle seyahatlerinde uçak kullananların işine yarayacak bir özellik sunmaya başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Google Asistan artık ertelenebilecek uçuşlar hakkında kullanıcılara bilgi verecek.

Yüzde 85 doğruluk oranı var

Bir uçağın rötar yapması, yolcular açısından pek de hoş karşılanmayan bir durumdur. Zira şartlara göre saatlerce havaalanında bekleme ihtimaliniz olabilir. Ama artık Google Asistan size bineceğiniz uçağın rötar yapma ihtimalini önceden bildirecek. Uzun bir süredir test edilen bu özelliğin aşamalı olarak kullanıcılara açıldığı duyuruldu.

https://www.engadget.com/2018/12/17/google-assistant-proactive-flight-delay-warnings/

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Oluşturulan birsayesinde, öncekieden uygulama, uçak seferinin olası birdeğerlendirerek kullanıcıya bildiriyor. Google'ın, bu özellikle birlikte ertelenen uçuşlarıdoğru tahmin ettiğini açıkladığını da belirtmeden geçmeyelim.