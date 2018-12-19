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Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak

Arama devi Google'ın Asistan hizmetine sık sık uçak seyahati yapanlar için kullanışlı bir özellik geliyor. Uygulama sizi artık uçağınızın rötar yapma ihtimaline karşı uyaracak.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın Asistan hizmeti önümüzdeki günlerde özellikle seyahatlerinde uçak kullananların işine yarayacak bir özellik sunmaya başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Google Asistan artık ertelenebilecek uçuşlar hakkında kullanıcılara bilgi verecek.

Yüzde 85 doğruluk oranı var

Bir uçağın rötar yapması, yolcular açısından pek de hoş karşılanmayan bir durumdur. Zira şartlara göre saatlerce havaalanında bekleme ihtimaliniz olabilir. Ama artık Google Asistan size bineceğiniz uçağın rötar yapma ihtimalini önceden bildirecek. Uzun bir süredir test edilen bu özelliğin aşamalı olarak kullanıcılara açıldığı duyuruldu.
Oluşturulan bir algoritma sayesinde, önceki uçak seferlerini analiz eden uygulama, uçak seferinin olası bir erteleme ihtimalini değerlendirerek kullanıcıya bildiriyor. Google'ın, bu özellikle birlikte ertelenen uçuşları %85 oranında doğru tahmin ettiğini açıkladığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2018/12/17/google-assistant-proactive-flight-delay-warnings/ Yorum Yaz
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GetSomeRest 5 ay en beğenilen
Bu google asistanın doğru çalışması için yapılması gereken ayarları bir haber yapsanız güzel bir rehber olur. Herşeyi ayarladığım halde "ok google" komutu çalışmıyor.
Bu google asistanın doğru çalışması için yapılması gereken ayarları bir haber yapsanız güzel bir rehber olur. Herşeyi ayarladığım halde "ok google" komutu çalış...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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mahallenin_delisi 5 ay
asistan teknolojisi geleceğin teknolojisi olacak bence bunlar daha başlangıç.
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| OMG! | 5 ay
Google uygulaması bu özelliği uzun zamandır yapıyordu zaten. 2015 Aralık ayında ertelenen ve geciken uçuşlarımı ilk Google haber vermişti bana. Yalnızca asistan entegrasyonu olmuş. Çok faydalı bir özellik. Keşke ve otobüs seferlerini de verebilse.
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GetSomeRest 5 ay en beğenilen
Bu google asistanın doğru çalışması için yapılması gereken ayarları bir haber yapsanız güzel bir rehber olur. Herşeyi ayarladığım halde "ok google" komutu çalışmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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saylia 5 ay
Olmaz çünkü dahacana Türkçede o özelliği desteklemiyor maalesef. Ben Almanca ve Türkçe beraber kullanıyorum. Birincil Almanca olduğu için oluyor. Hemde fena :)
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Akbaba89 5 ay
Voicematch şuan için Türkçede çalışmıyor. İleride siriden daha kullanışlı bir asistan olacağa benziyor
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denizbay1 5 ay GetSomeRest
Ayarlar (Klasik Android Ayarlar Menüsü) <-- Google <-- Arama, Asistan ve Ses'e tıkla, istediğin tüm ayarlar burada. Ayarları yap ve cihazı yeniden başlat.
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