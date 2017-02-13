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Google Assistant, televizyonlardaki yerini aldı

Google’ın büyük önem verdiği ve yatırım yaptığı yapay zeka temelli dijital asistanı Google Assistant, görüntüleme araçları gibi daha farklı kategorilerde de boy göstermeye başladı.
2 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak Pixel akıllı telefonlarda ve Google Home ürününde gördüğümüz Google Assistant yapay zeka asistanı, kapsama alanını genişletiyor. Asistan şimdi de televizyonlarda yer almaya başladı.

Kapsama alanı genişliyor

Google yılın başlarında Android tabanlı televizyonlar ve set üstü televizyon kutuları için de Google Assistant hizmetinin sunulacağını açıklamıştı. Sony elini çabuk tuttu ve asistan hizmetini ürünlerinde ilk kullanan firmalardan birisi oldu.

Firmanın 4K HDR Ultra HD televizyon serisine yeni eklenen modeller, Google Assistant yüklü olarak gelecek. Kullanıcılar mikrofon tuşuna basarak asistanı aktif hale getiriyor ve sesli komutlarla çeşitli fonksiyonlar gerçekleştiriyor. Uygulamalar kullanılabiliyor, internet üzerinden içerikler arasında gezinti yapılabiliyor.

Televizyonlarda ayrıca geniş renk yelpazesi, daha doğal görüntüler için Super Bit Mapping 4K HDR, çift veri tabanı işleme, hareket bulanıklıklarını en aza indirme gibi farklı yenilikler yer alıyor. Sony kendi uygulaması içerisinde 4K HDR uyumlu filmler de sunuyor.

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Yeni 4K HDR Ultra HD televizyon modelleri 43 inçten başlayarak 75 inçe kadar çıkıyor. Fiyatlar da 999$ ile 7499$ arasında değişiyor. Pek çok ülkede televizyonların ön siparişleri başlamış durumda. 

 

https://androidcommunity.com/sony-intros-new-4k-hdr-ultra-hd-tv-models-with-built-in-google-assistant-20170213/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 yıl
ille yeni TV satışı üzerine etiket
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brshr 2 yıl
Asistanın halen Türkçe dil desteği yok!
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