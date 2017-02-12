5G teknolojisinden on kat daha hızlı ve devrim yapmaya geliyor

Günümüzde 4G teknolojileri artık yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve 5G teknolojileri için hazırlıklar devam ediyor. Kablosuz olarak 10Gbps hızlarına ulaşması beklenen 5G teknolojisinden önce daha farklı bir teknoloji ön plana çıkabilir.

Fiber optik olmadan

Panasonic, Hiroshima Üniversitesi ile Ulusal Bilgi ve Teknoloji Enstitüsü ortaklığında geliştirilen yeni bir teknoloji, tam olarak 105 Gpbs hızlarında kablosuz olarak aktarım yapılmasına olanak tanıyor. Yeni teknolojinin iletişim konusunda yeni bir dönem açabileceği konuşuluyor.

Araştırmacılar, entegre devre temelli bir verici ile 275 GHz ve 450 GHz frekans aralığında veri aktarımı yapabiliyor. Terahertz verici olarak adlandırılan bu çözüm genelde 290 GHz ve 315 GHz frekans aralığını kullanıyor. Aynı aralıktaki alıcı ile ortalama 105 Gbps veri aktarım hızları mümkün hale geliyor.

Bahse konu frekans aralıkları henüz herhangi bir amaca tahsis edilmiş değil. 2019 yılında Uluslararası Telekom Birliği tarafından kullanıma açılması bekleniyor. Ekip bu hızlara ulaşmak için Dört Evreli Genişleme Modülü - QAM adında bir teknolojiden faydalanmış.

Yeni projenin en önemli farkı fiber optik bağlantılara ihtiyaç duymuyor oluşu. Bugün yüksek aktarım hızlarına erişebilmek için fiber optik altyapısı şart. Araştırmacılar entegre devre, modülasyon ve demodülasyon devrelerinden oluşan bir set geliştirerek yeni sistemde kullanmayı planlıyor.

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Erişilen hızlar kulağa inanılmaz gelse de mesafe konusunda bir açıklama mevcut değil. Bilindiği üzere çok yüksek hızlara erişmek ancak belirli bir mesafe içerisinde mümkün oluyor. Mesafe arttıkça ve araya engeller girdikçe verim de düşüyor. Bu noktada 4G veya 5G gibi teknolojiler daha avantajlı hale geliyor. Muhtemelen yeni teknoloji daha çok kapalı alanlara yönelik olarak geliştiriliyor.