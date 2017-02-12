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5G teknolojisinden on kat daha hızlı ve devrim yapmaya geliyor

Son dönemde veri aktarım hızlarını arttırmak için devrim niteliğinde projeler geliştirildiğine şahit oluyoruz. Son olarak Japon bir konsorsiyum bu tür bir projeye imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde 4G teknolojileri artık yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve 5G teknolojileri için hazırlıklar devam ediyor. Kablosuz olarak 10Gbps hızlarına ulaşması beklenen 5G teknolojisinden önce daha farklı bir teknoloji ön plana çıkabilir.

Fiber optik olmadan

Panasonic, Hiroshima Üniversitesi ile Ulusal Bilgi ve Teknoloji Enstitüsü ortaklığında geliştirilen yeni bir teknoloji, tam olarak 105 Gpbs hızlarında kablosuz olarak aktarım yapılmasına olanak tanıyor. Yeni teknolojinin iletişim konusunda yeni bir dönem açabileceği konuşuluyor.

Araştırmacılar, entegre devre temelli bir verici ile 275 GHz ve 450 GHz frekans aralığında veri aktarımı yapabiliyor. Terahertz verici olarak adlandırılan bu çözüm genelde 290 GHz ve 315 GHz frekans aralığını kullanıyor. Aynı aralıktaki alıcı ile ortalama 105 Gbps veri aktarım hızları mümkün hale geliyor.

Bahse konu frekans aralıkları henüz herhangi bir amaca tahsis edilmiş değil. 2019 yılında Uluslararası Telekom Birliği tarafından kullanıma açılması bekleniyor. Ekip bu hızlara ulaşmak için Dört Evreli Genişleme Modülü - QAM adında bir teknolojiden faydalanmış.

Yeni projenin en önemli farkı fiber optik bağlantılara ihtiyaç duymuyor oluşu. Bugün yüksek aktarım hızlarına erişebilmek için fiber optik altyapısı şart. Araştırmacılar entegre devre, modülasyon ve demodülasyon devrelerinden oluşan bir set geliştirerek yeni sistemde kullanmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı"

Erişilen hızlar kulağa inanılmaz gelse de mesafe konusunda bir açıklama mevcut değil. Bilindiği üzere çok yüksek hızlara erişmek ancak belirli bir mesafe içerisinde mümkün oluyor. Mesafe arttıkça ve araya engeller girdikçe verim de düşüyor. Bu noktada 4G veya 5G gibi teknolojiler daha avantajlı hale geliyor. Muhtemelen yeni teknoloji daha çok kapalı alanlara yönelik olarak geliştiriliyor. 

 

https://futurism.com/a-new-transmitter-can-send-data-at-100-gigabits-per-a-second/ Yorum Yaz
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Guest-5B59C177F 2 yıl en beğenilen
lanet olası türk telekom yüzünden evde 16mbps paket kullandığım halde en fazla 3mbps hız alabiliyorum. ülkemizde türk telekom olduğu sürece yüksek hızlı internetin hayal olduğunu düşünüyorum. umarım en kısa sürede batarlar.
lanet olası türk telekom yüzünden evde 16mbps paket kullandığım halde en fazla 3mbps hız alabiliyorum. ülkemizde türk telekom olduğu sürece yüksek hızlı intern...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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zwanzig 2 yıl
Adamlar 105 Gbps hızını konuşmaya başlamışlar biz hala 3 mbit.Umarım yakın zamanda 10Tbps hıza erişmeyi de bulurlar da belki kırıntılarından bize de 3-5 mbit daha düşer.
Adamlar 105 Gbps hızını konuşmaya başlamışlar biz hala 3 mbit.Umarım yakın zamanda 10Tbps hıza erişmeyi de bulurlar da belki kırıntılarından bize de 3-5 mbit da...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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RavENLoft 2 yıl
quadrature amplitude modulation'ı nasıl dört evreli genişleme modülü olarak çevirdiniz acaba?
1 Yanıt Yanıtla +17
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cemir7 2 yıl
Haberlesmeden hic anlamayan birinin kaleme aldigi google translate ten bolca yararlanmis yanlis bilgilerle dolu haber. (THz, QAM...)
SALLASANA SALLASANA ELLERINI.....
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DH Misafiri 2 yıl
8 megabite devam....
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YveJhin 2 yıl
5g ile istediklerini elde ederlerse.
Korsan devri bitecek ozellikle oyunlarda.
Cloud Gaming sistemi ile Video izler gibi oyunlar oynayacagiz( tabiki bizde degil ).
Neredeyse hersey Server side olacagi icin hile yapanlarida paketlemis oluruz.
Bize cok uzak bir teknoloji lakin abd ve amerika icin bu olay AAA yapimlar icin kisa surede baslar zaten.
Donanimcilarda sozde o teknolojiyi destekleyen urunler uretir onuda Sunucularda kullanirsin herkes pastadan iyi bir dilim koparir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sakiri 2 yıl YveJhin
YveJhin
5g ile istediklerini elde ederlerse.
Korsan devri bitecek ozellikle oyunlarda.
Cloud Gaming sistemi ile Video izler gibi oyunlar oynayacagiz( tabiki bizde degil ).
Neredeyse hersey Server side olacagi icin hile yapanlarida paketlemis oluruz.
Bize cok uzak bir teknoloji lakin abd ve amerika icin bu olay AAA yapimlar icin kisa surede baslar zaten.
Donanimcilarda sozde o teknolojiyi destekleyen urunler uretir onuda Sunucularda kullanirsin herkes pastadan iyi bir dilim koparir.

Nvidia shield ile oyunlari serverden oynayabiliyorsun.
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sidar2000 2 yıl
4g pardon 4.5g içinde aynı şeyi soyediler
Aman dikkat edin YouTube da videoya bastığınız anda 1080p açılır kota 1 salisede dolar dediler.
3G yi alayip pullayip sattılar yine .
Burası Türkiye japonya değil.
Hele turkteekom mobil ama Allah'ım uzak durun.
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Logic_Man 2 yıl
Haberde fazlaca varsayımda bulunulmuş. Birkere 5G'de 10Gbps gibi bir hız seviyesi öngörülenin şuan için çok altında. Japonların 100Gbps çalışmaları 5G üzerinde kullanılması için geliştiriliyor. Ayrıca bu 100Gbps hızı LOS veya NLOS bağlantılar içinmi buda net değil. Kaldıki 5G henüz standartlaşmadı. Ne alt nede üst sınırı belirlenmedi. Şuan için minimum 20Gbps seviyeleri telafuz ediliyor.
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aygunn 2 yıl
Kotayı kaldırın yeter 5G falan istemiyoruz Allah'ın cezaları
1 Yanıt Yanıtla +3
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apodur 2 yıl aygunn
aygunn

Kotayı kaldırın yeter 5G falan istemiyoruz Allah'ın cezaları

vay kardeşim tercüman oldun bana da.
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darkaura 2 yıl
mesafe benimde aklimi kurcaladi. radyo sinyallerinde frekans artikca tasiyabilecegi data miktari artarken genellikle menzil ve duvar gibi kati nesnelerin icinden gecebilme kabiliyeti azalir. eski uzun dalga radyo yayinlari butun gezegeni dolasabilirken, 3g nin mikro dalgalarinin onlu kilometre menzilerde olmasi bu sebebdendir. 450ghz diyorsunuz. gercekden cok yuksek bir frekans. bir duvar sonrasina gecip gecemiyecegini merak ettim.
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RavENLoft 2 yıl darkaura
Çok yüksek frekans yayınlarında standart baz istasyonları yerine picocell, femtocell(genel adıyla small cell) ya da wifi offload gibi teknikler kullanılır. bunları kapalı mekanlara kurulan küçük kapsama alanlı baz istasyonları olarak düşünebilirsin. o yüzden dalgaların zaten duvarları geçmesi beklenmez.
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QuexSeeL 2 yıl
Dünya 4G de biz 4.5G deyiz lamı cimi yok 5G ye en hazır ülke biz olmamız lazım. 5G de çuvalladılar mı o zaman kelle alınacak boş yere işgal etmesinler kurumları, şirketleri kaç yıllık hazırlanma süreleri var hala sürüyor o süre.
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Audi383848 2 yıl
5G 2 ya da 4 gb kota ile herhalde saniyesinde biter.Sonra 20 yıl geriye döneriz 128 kbps ile.

Bir de 105 gbps hız diyorlar biz hala 3 mbit.Allah telekom ve btk'ya akıl versin ya.Daha düzenlemenin hayata geçmesini bekliyoruz adamlar 105 gbps konuşurken.
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Xeblion 2 yıl
tabi gördüler bizim 4.5G mizi hemen kıskandılar
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