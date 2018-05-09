Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek

Google I/O etkinliğinde arama devi, Google Assistant'a getirdiği bir yeniliği tanıttı. Duplex adı verilen bu yapay zeka tabanlı özellik sayesinde artık randevu veya rezervasyon yapmak için telefon görüşmelerinizi asistana yaptırabileceksiniz. Yanlış duymadınız, Duplex özelliği sayesinde Google Assistant belirlediğiniz numarayı kendisi arayacak ve örneğin restoran rezervasyonu için gereken telefon görüşmesini kendisi yapabilecek.

Randevularınızı artık asistanınız yapacak

Google CEO'su Sundar Pichai etkinlikte, Google Assistant ve gerçek kişiler arasında geçen bir kuaför randevusu konuşmasını dinletti. Bu konuşmalar nispeten basit olmasına rağmen, karşı tarafın bir insanla konuştuğuna ikna olduğu görüldü. Hatta asistan konuşmasının aralarına "Mm-hmm" şeklinde tepkiler bile ekledi.

Pichai, Google I/O etkinliğinin en dikkat çeken konularından biri olan Duplex'in kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise bir tarih vermekten kaçındı.