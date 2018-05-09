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Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek

Google I/O etkinliğinin en dikkat çekici kısımlarından biri de Google Assistant'ın yeni özelliği Duplex'in tanıtıldığı bölümdü. Bu özellik randevularınızı asistanın yapabilmesini sağlıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google I/O etkinliğinde arama devi, Google Assistant'a getirdiği bir yeniliği tanıttı. Duplex adı verilen bu yapay zeka tabanlı özellik sayesinde artık randevu veya rezervasyon yapmak için telefon görüşmelerinizi asistana yaptırabileceksiniz. Yanlış duymadınız, Duplex özelliği sayesinde Google Assistant belirlediğiniz numarayı kendisi arayacak ve örneğin restoran rezervasyonu için gereken telefon görüşmesini kendisi yapabilecek.

Randevularınızı artık asistanınız yapacak

Google CEO'su Sundar Pichai etkinlikte, Google Assistant ve gerçek kişiler arasında geçen bir kuaför randevusu konuşmasını dinletti. Bu konuşmalar nispeten basit olmasına rağmen, karşı tarafın bir insanla konuştuğuna ikna olduğu görüldü. Hatta asistan konuşmasının aralarına "Mm-hmm" şeklinde tepkiler bile ekledi.
Pichai, Google I/O etkinliğinin en dikkat çeken konularından biri olan Duplex'in kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise bir tarih vermekten kaçındı.

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Reahax 1 yıl

Google Duplex - Konuşmalarımızı anlayıp insan sesini taklit edebiliyor.
Google Deepmind - Yaptığı hatalardan ders çıkartıp öğrenebiliyor.
Robot Sophia - İnsan mimiklerini taklit etmeye çalışıyor.
Boston Dynamic - Terminatör benzeri fiziksel haraketleri olan robotlar üretiyor.
Hepsini alt alta koyunca tablo beni ürkütüyor. Robotlar, yakın gelecekte belki insanları yok etmeyecek ama iş gücü bakımından çoğu mesleği tarihe gömecekleri kesin gibi. Üstelik çok da uzakta değil bana kalırsa.
Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin mesleklerine yönlendirmezsek geleceğimiz pek parlak olmayacaktır.
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Avatar 1 yıl


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serci244 1 yıl
Mm-hmm çok güzel olmuş :))
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