Google, Asya'da üç yeni veri merkezi için 200 milyon dolar yatırım yaptı

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google sunduğu çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerle de dev bir kitleye hitap ediyor. Veri tabanı ve kaynakları sürekli büyüyen Google belli aralıklarla veri merkezlerini genişletme politikası takip ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde veri merkezi inşa eden Google üç yeni merkezle daha Asya kıtasına açılmayı hedefliyor.





Google Asya Politikaları şefi Taj Meadows her gün katlanarak büyüyen yeni kullanıcı sayısı karşısında üç farklı Asya ülkesine veri merkezleri inşa etmeye başladıklarını duyurdu.





Singapur, Tayvan ve Hong Kong veri merkezlerinin inşa edileceği ülkeler. Google bu genişleme için 200 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Hong Kong ve Tayvan veri merkezlerinin 100 milyon dolara mal olacağı öngörülüyor. Singapur ise tek başına 100 milyon dolarlık bir masraf çıkaracak.





Veri merkezlerinin inşaasının 1 ila 2 yıl arasında tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında Asya-Pasifik bölgesinde tam olarak Google'ın sahip olduğu ve işlettiği ilk veri merkezleri olacak. Asya kaynaklı arama trafiğinin önemli bir kısmı bu veri merkezlerine yönlendirilecek.





Sonraki yıllarda ihtiyaca binaen Google'ın Asya'daki veri merkezi ağını daha da genişletebileceği belirtiliyor.