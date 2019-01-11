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Google’un çeviri servisi Vikipedi’ye yardımcı olacak

Google Çeviri, İngilizce başlığı mevcut ancak farklı dilleri bulunmayan Vikipedi içeriklerine çeviri yardımı yapacak. Bu sayede editörlerin yeni başlıkları daha hızlı oluşturması bekleniyor.
4 ay
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Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’un çeviri servisi Vikipedi’ye yardımcı olacak
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Google, Vikipedi'nin kurucu vakfı Wikimedia’ya çeviri aracıyla yardım ediyor. Bu sayede her başlığın birçok dilde sunulabilmesi amaçlanmış. Vikipedi’nin içerik düzenleme kısmına yeni özellik eklendi bile.

Editörlere daha kolay bir ortam sunulacak

Vikipedi editörleri herhangi bir içeriği kendi dillerine çevirirken Google Translate’den yardım alabilecekler. Vikipedi’nin söylemine göre editörler bu özelliği uzun zamandır talep ediyorlarmış. Bu araç yardımıyla 400,000 makale çevrilmiş bile. Ayrıca Hausa, Kürtçe, Yoruba ve Zulu olmak üzere 15 yeni seçenekle birlikte Google çevirideki dil sayısı 121’e yükselecek. Örneğin Zulu dili 12 milyon kişi tarafından konuşulmasına rağmen sadece 110 Vikipedi makalesine sahipmiş. Yeni özellik sayesinde bu sayıların artırılması amaçlanıyor. Son olarak Vikipedi yapılan anlaşma için şu açıklamada bulundu;

“Makale çeviri aracı için Google ile iş birliği yapmaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Tercüme edilmiş makaleler kendi politikalarımıza uygun olarak yayınlanacaklar. Ayrıca Vikipedi içerisine entegre edilen Google Çeviri aracı üzerinden hiçbir kişisel veri toplanmayacak.”

Ayrıca Bkz. "Google One geçişi ülkemizde başladı"

Her ne kadar Vikipedi ülkemizde hala kapalı olsa da Türkçe içerik bakımından oldukça zengindi. Bu yeni çeviri özelliği sayesinde de farklı dillerdeki içerik sayısının hızla artması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2019/01/10/google-translate-wikipedia/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Vikipedi yeniyor mu?
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DH Misafiri 4 ay
Vikipedi de nedir?Ülkemizde olmadığı için bilmiyorum da mazur görün...
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SEO-Uzmanı 4 ay
google çeviriye yanlış çeviri yapıyor diyenlere
daha iyi bir çevirme önerisi tuşuna basmayı biliyormusun
birde burada bunu yazana kadar, oraya onu yazsan keşke :)
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SEO-Uzmanı 4 ay
orjinali ingilizce olan 100 sayfalık bilimsel dökümanı yerelleştirme adı altında 10 sayfa referans linki ve 1 sayfa özetle TR ye çeviren çok gördük ! bu yüzden hep google çeviri üzerinden ingilizcesini arıyorum ! genelde !
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SKYFALL 4 ay
recep guzelim siteyi yok etti elbet sen de birgun yok olup gideceksin.
Gercekler acidir.
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Doanc4n 4 ay
wikizero.com/tr/
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denizbay1 4 ay
Google Çeviri önce doğru çeviri yapsın da, sonra yardım etsin! Gudubet gibi çeviri yapıyor yıl olmuş 2019. Sanki karşınızda zeka geriliği yaşayan biri varmış gibi garip garip çeviri metinleri iletiyor ekrana! Bir metni bırak, tek bir cümleyi. Dahi anlamak için kırk takla atıyor insan!
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kaya0 4 ay
vikipedi bizde olmadığı için okuyup geçiyoruz :(
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Vikipedi yeniyor mu?
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