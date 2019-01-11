Google’un çeviri servisi Vikipedi’ye yardımcı olacak

Google, Vikipedi'nin kurucu vakfı Wikimedia’ya çeviri aracıyla yardım ediyor. Bu sayede her başlığın birçok dilde sunulabilmesi amaçlanmış. Vikipedi’nin içerik düzenleme kısmına yeni özellik eklendi bile.

Editörlere daha kolay bir ortam sunulacak

Vikipedi editörleri herhangi bir içeriği kendi dillerine çevirirken Google Translate’den yardım alabilecekler. Vikipedi’nin söylemine göre editörler bu özelliği uzun zamandır talep ediyorlarmış. Bu araç yardımıyla 400,000 makale çevrilmiş bile. Ayrıca Hausa, Kürtçe, Yoruba ve Zulu olmak üzere 15 yeni seçenekle birlikte Google çevirideki dil sayısı 121’e yükselecek. Örneğin Zulu dili 12 milyon kişi tarafından konuşulmasına rağmen sadece 110 Vikipedi makalesine sahipmiş. Yeni özellik sayesinde bu sayıların artırılması amaçlanıyor. Son olarak Vikipedi yapılan anlaşma için şu açıklamada bulundu;

“Makale çeviri aracı için Google ile iş birliği yapmaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Tercüme edilmiş makaleler kendi politikalarımıza uygun olarak yayınlanacaklar. Ayrıca Vikipedi içerisine entegre edilen Google Çeviri aracı üzerinden hiçbir kişisel veri toplanmayacak.”

Ayrıca Bkz.

"Google One geçişi ülkemizde başladı"

Her ne kadar Vikipedi ülkemizde hala kapalı olsa da Türkçe içerik bakımından oldukça zengindi. Bu yeni çeviri özelliği sayesinde de farklı dillerdeki içerik sayısının hızla artması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/01/10/google-translate-wikipedia/