Google Çeviri uygulaması, Android platformu için güncellendi

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Google, çeviri uygulamasını Android platformu için güncelleyerek fotoğraftan çeviri özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.
Çeviri uygulaması için yayınlanan bu yeni güncelleme ile birlikte uygulama fotoğraflar üzerinden çeviri özelliği kazandı. Bu özellik sayesinde Google Çeviri uygulamasıyla kitap, dergi, gazete veya herhangi gördüğünüz yabancı bir kelimenin çevirisini yapabileceksiniz. 64 farklı dil arasında çeviri yapabilen uygulamaya yazı ve sesle çevirinin ardında fotoğraflarda eklenmiş oldu. Fotoğraf üzerindeki yazıyı tarayarak dil çevirisinde bulunan uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, söz konusu kelimenin üzerinde parmak gezdirilerek vurgulanması oluyor. Böylelikle vurgulanan kısım üzerine odaklanan uygulama, daha isabetli çeviriler yapabiliyor. Ayrıca, el yazıları üzerinde de çeviri yapabiliyor olsa da yazının okunaklı bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Ek olarak servisin sahip olduğu öğrenme mekanizması sayesinde ilerleyen dönemlerde daha da başarılı çevirilere imza atacağını belirtmekte fayda var.
Android 2.3 ve üzeri cihazlarda kullanılabilen bu güncellemeye ile fotoğraftan çeviri özelliğine kavuşan çeviri uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin, Rusya, Fransa, Türkiye gibi birçok ülke, neden önemli askeri uygulamalarında Microsoft ürünlerini bırakıp, yerine açık kaynak kodlu olduğu için veri akışları net bir şekilde görülebilen Linux tabanlı işletim sistemlerini tercih ettiler acaba ?
Dimi
Yap o zaman.