Google, Chrome için sesli arama eklentisi yayınladı

İnternet devi Google'ın beğenilen masaüstü tarayıcısı Chrome, sesli arama eklentisine kavuştu.





Bu sayede kullanıcılar ilgili menü üzerinden ”OK, Google” komutunu verdikleri zaman istedikleri içeriği sesli olarak arayabilecekler, aynı zamanda sesli cevaplar alabilecekler. Verilen arama komutuyla gözlük formunda giyilebilir bilgisayar ürünü Glass'ı akıllara getiren (OK, Glass) yeni eklenti, şimdilik beta sürümünde ve bu nedenle sadece İngilizce dil desteğine sahip.





Google tarafından yayınlanan eklentiye direkt olarak buradan ulaşabilir, tanıtımı videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.





https://plus.google.com/+google/posts/h79NY5hqDPV