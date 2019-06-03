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Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, Salto adını verdikleri bir robot geliştirdiler. Bu minik robot ustaca zıplayarak her türlü zorlu ortamda hareket edebiliyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Salto adındaki bu sevimli robot sadece 100 gram ağırlığında ve yaklaşık bir adım uzunluğunda zıplayarak, her türlü ortamda hareket edebilme kabiliyetine sahip. İlk olarak 2016 yılında geliştirilen bu robot, aradan geçen yıllar içinde yeni yetenekler kazandı.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilir 

Robotun son sürümü birçok yeni numara öğrendi. Şimdi 10 dakikalık bir sürede yüzlerce sıçrama yapabiliyor, 4 metreye kadar zıplayabiliyor ve saatte 12 ila 15 km gidebiliyor. Yapay zeka olarak da geliştirilen Salto, şimdi engelleri ve hatta hareketli hedefleri bile aşabilecek kadar zeki. Bu minik robotun, doğal afetler ve kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Robotun hareket yakalama teknolojisi kullanılarak geliştirildiği açıklanırken, nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili bilgilerin ise bir dizüstü bilgisayarda hesaplanarak, kablosuz iletişimle robota iletildiği belirtiliyor. Bu da Salto'nun bir yüzeydeki belirli bir noktaya çok hassas bir şekilde zıplayabileceği anlamına geliyor ve bu da karmaşık atlama manevraları yapmasını sağlıyor. Araştırmacıların bir sonraki zorluk derecesi ise Salto'nun çim ve çakıl gibi düz olmayan veya karmaşık yüzeylerde çalışmasını sağlamak.

https://www.youtube.com/watch?v=qFmeHPVtK0o Yorum Yaz
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Mr. Cheritto 4 gün
Malafat zıpırdağı BöCüK
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Virtual Reality 4 gün
Gece camınızdan girip boynunuza zehirli iğneyi saplayabilir !
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 gün
pixar lambası
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Turin Turambar. 5 gün
Transformerstaki robotlar gibi aynı ;)
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halaycibasi 5 gün
Zıplıyor herkes kanguru sanki....

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Bay Robot 5 gün
Bundan yüzlercesi olduğunu düşünün arama kurtarmada gerçekten işe yarar.
Bir de silahlı olduğunu düşünün...
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torenbolen 5 gün
Oha. Adamlar pogo jump yapan robot yapmışlar. Biz hala yürüyen uçah. .
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Nevfel 5 gün
Zıplama yüksekliği 4 ft olacak bu da yaklaşık 1.3 metre falan olmalı.
Robota gelince gerçekten harika bir iş yapmışlar. İleride bu robot teknolojisi yapay zekayla birleşince insanlığın baş belası olacak maalesef. Çünki bu tarz teknolojik gelişmeler arka planda hep askeri amaçlara hizmet ediyor.
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