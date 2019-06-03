Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi

Salto adındaki bu sevimli robot sadece 100 gram ağırlığında ve yaklaşık bir adım uzunluğunda zıplayarak, her türlü ortamda hareket edebilme kabiliyetine sahip. İlk olarak 2016 yılında geliştirilen bu robot, aradan geçen yıllar içinde yeni yetenekler kazandı.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilir

Robotun son sürümü birçok yeni numara öğrendi. Şimdi 10 dakikalık bir sürede yüzlerce sıçrama yapabiliyor, 4 metreye kadar zıplayabiliyor ve saatte 12 ila 15 km gidebiliyor. Yapay zeka olarak da geliştirilen Salto, şimdi engelleri ve hatta hareketli hedefleri bile aşabilecek kadar zeki. Bu minik robotun, doğal afetler ve kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Robotun hareket yakalama teknolojisi kullanılarak geliştirildiği açıklanırken, nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili bilgilerin ise bir dizüstü bilgisayarda hesaplanarak, kablosuz iletişimle robota iletildiği belirtiliyor. Bu da Salto'nun bir yüzeydeki belirli bir noktaya çok hassas bir şekilde zıplayabileceği anlamına geliyor ve bu da karmaşık atlama manevraları yapmasını sağlıyor. Araştırmacıların bir sonraki zorluk derecesi ise Salto'nun çim ve çakıl gibi düz olmayan veya karmaşık yüzeylerde çalışmasını sağlamak.

https://www.youtube.com/watch?v=qFmeHPVtK0o