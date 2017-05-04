Google Chrome tarayıcısı Windows üzerinde otomatik olarak 64-bit sürümüne geçiyor

Bilgisayar sistemlerinde 64-bitlik donanımlara geçeli yıllar oldu ancak halen yazılım tarafında bir yeknesaklık sağlanmış değil. Örneğin Chrome tarayıcısı yola 32-bit olarak başladığı için halen milyonlarca sistemde bu şekilde kurulu durumda.

Değişim başlıyor

Google yaptığı yeni hamle ile artık uyumlu tüm Windows sistemlerini 64-bitlik Chrome sürümüne geçirmeyi planlıyor. Kullanıcı 64-bitlik Windows işletim sistemi kullanıyorsa ve en az 4GB RAM bellek varsa tarayıcı otomatik olarak 64-bitlik sürüme güncelleniyor. Elbette otomatik güncellemenin açık olması gerekiyor.

64-bit sürümüne geçiş ile birlikte tarayıcının daha verimli bir bellek yönetimi yürütmesi, grafik performansını arttırması ve güvenlik araçlarını geliştirmesi bekleniyor. Elbette bu söylediklerimiz 32-bitlik sürümden geçenler için geçerli. Hali hazırda 64-bitlik sürümü kullananlar zaten bu avantajlardan faydalanıyor. Yeni özellik Chrome 58 sürümü ile hayata geçiyor. Yine de 32-bit kullanmak isteyenler için Google’ın ilgili sitesinde bir indirme linki yer alacak.

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Dİğer taraftan Chrome 59 beta sürümü de denemeye sunuldu. Yeni sürümde bildirimlerin varsayılan macOS bildirim arayüzüne benzetildiği ve hareketli PNG dosyalarının yerleşik olarak desteklendiği ifade ediliyor.