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Google Chrome tarayıcısı Windows üzerinde otomatik olarak 64-bit sürümüne geçiyor

Halen bilgisayarında 32-bitlik Chrome tarayıcısı kullanan varsa, 58 numaralı sürüm ile birlikte 64-bitlik versiyona otomatik olarak yükseltildiğine şahit olacaklar.
2 yıl
4,7b
1
5
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar sistemlerinde 64-bitlik donanımlara geçeli yıllar oldu ancak halen yazılım tarafında bir yeknesaklık sağlanmış değil. Örneğin Chrome tarayıcısı yola 32-bit olarak başladığı için halen milyonlarca sistemde bu şekilde kurulu durumda.

Değişim başlıyor

Google yaptığı yeni hamle ile artık uyumlu tüm Windows sistemlerini 64-bitlik Chrome sürümüne geçirmeyi planlıyor. Kullanıcı 64-bitlik Windows işletim sistemi kullanıyorsa ve en az 4GB RAM bellek varsa tarayıcı otomatik olarak 64-bitlik sürüme güncelleniyor. Elbette otomatik güncellemenin açık olması gerekiyor.

64-bit sürümüne geçiş ile birlikte tarayıcının daha verimli bir bellek yönetimi yürütmesi, grafik performansını arttırması ve güvenlik araçlarını geliştirmesi bekleniyor. Elbette bu söylediklerimiz 32-bitlik sürümden geçenler için geçerli. Hali hazırda 64-bitlik sürümü kullananlar zaten bu avantajlardan faydalanıyor. Yeni özellik Chrome 58 sürümü ile hayata geçiyor. Yine de 32-bit kullanmak isteyenler için Google’ın ilgili sitesinde bir indirme linki yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Intel 9 yıllık açığı yamadı"

Dİğer taraftan Chrome 59 beta sürümü de denemeye sunuldu. Yeni sürümde bildirimlerin varsayılan macOS bildirim arayüzüne benzetildiği ve hareketli PNG dosyalarının yerleşik olarak desteklendiği ifade ediliyor. 

 

https://chromereleases.googleblog.com/2017/05/stable-channel-update-for-desktop.html Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Bak şimdi ya siz diyince yardım>Chrome hakkında seçeneğine geldim kendini güncellemeye başladı. Bilerek mi yapıyorsunuz? Telefondan bağlanıyorum gitti net boşa. Wifi yoksa merak edip bakmayın bu ne diye anında indirmeye başlıyor.
Chrome hakkında seçeneğine geldim kendini güncellemeye başladı. Bilerek mi yapıyorsunuz? Telefondan bağlanıyorum gitti net boşa....
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SEO-Uzmanı 2 yıl
her şeyden önce donanım haberin yeni arayüzünü hiç sevmedim ! :(
2. olarak ; krom çok fazla ram yiyor ! haliyle 32bit sistemde ramler 4 gb sınırı var özetle krom kendine yuva arıyor çünkü ebatı bir hayli şişmiş durumda olduğu ortada !
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kadirirdem 2 yıl
Ram kullanımı inşallah düzelir.
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V4LKyR 2 yıl
ŞAHİT OLUN!
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Bak şimdi ya siz diyince yardım>Chrome hakkında seçeneğine geldim kendini güncellemeye başladı. Bilerek mi yapıyorsunuz? Telefondan bağlanıyorum gitti net boşa. Wifi yoksa merak edip bakmayın bu ne diye anında indirmeye başlıyor.
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cos37 2 yıl gcb1903
gcb1903

Bak şimdi ya siz diyince yardım>Chrome hakkında seçeneğine geldim kendini güncellemeye başladı. Bilerek mi yapıyorsunuz? Telefondan bağlanıyorum gitti net boşa. Wifi yoksa merak edip bakmayın bu ne diye anında indirmeye başlıyor.

Windows 10 kullanıyorsan tarifeli olarak ayarla internet bağlantını. Umarım yardımı dokunur. Hotspot yapmışsın yanlış anlamadıysam.
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