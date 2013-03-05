Google, Chrome'u 4 platformda da güncelledi

İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'u 4 büyük platformda da yeniledi.

Android platformunda Chrome, son sürümle birlikte, güncellenmiş JavaScript motoru sayesinde özellikle küçük ekranlı cihazlarda daha etkin kaydırma yeteneğine sahip olarak önceki sürüme kıyasla internette gezinti konusunda daha başarılı bir iş çıkarıyor. iOS platformunda ise Chrome, iMessage üzerinden daha hızlı bağlantı paylaşımı ve geri tuşuna bir süre basılmasıyla geçmiş sekmesinin açılması gibi özelliklere kavuşuyor.

Windows ve Linux platformları için yayınlanan güncelleme ise Chrome'u daha güvenilir, daha uyumlu ve güvenli hale getirirken; çeşitli sorun gidermelerini içeriyor.

Güncellemeler hakkında daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.