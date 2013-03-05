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Google, Chrome'u 4 platformda da güncelledi

6 yıl
1,4b
1
25
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Google, Chrome'u 4 platformda da güncelledi

İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'u 4 büyük platformda da yeniledi.

Android platformunda Chrome, son sürümle birlikte, güncellenmiş JavaScript motoru sayesinde özellikle küçük ekranlı cihazlarda daha etkin kaydırma yeteneğine sahip olarak önceki sürüme kıyasla internette gezinti konusunda daha başarılı bir iş çıkarıyor. iOS platformunda ise Chrome, iMessage üzerinden daha hızlı bağlantı paylaşımı ve geri tuşuna bir süre basılmasıyla geçmiş sekmesinin açılması gibi özelliklere kavuşuyor.

Windows ve Linux platformları için yayınlanan güncelleme ise Chrome'u daha güvenilir, daha uyumlu ve güvenli hale getirirken; çeşitli sorun gidermelerini içeriyor.

Güncellemeler hakkında daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


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Nokia Specialist 5 yıl
Windows Phone - Internet Explorer 10 gerisi yalan...
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muratkaya 5 yıl
Yazı boyutunun çok garip ayarlanması dışında bir problemi yok, gayet güzel bir tarayıcı. Ama bazı sitelerde şöyle bir görüntü çıkıyor:

1. Anderssen'den masallar dinlemek için babaannemin beni uyutacağı saatin gelmesini bekliyordum.

2. fabl türünde yazılmış bir kitaptır.
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ardaalisahin 5 yıl
Chrome cok sarj yiyiyor dolphin kullaniyorum v10la flash player destegi geri geldi 4.1 ve ustu icin
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cenkcolak 5 yıl
Fenomenon
mobil icin en iyisi hala opera gibi

gibisi fazla olmuş..
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*GameOver* 5 yıl
safariyi epeydir kullanmıyorum hiç pratik ve hızlı gelmiyor chrome bitanedir.
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PwaGG 6 yıl
en yavas tarayici maxthon opera stock tarayici miui browser boat hepsinden yavas
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4SP4WN 6 yıl
Arkadaşlar yeri gelmişken birşey sormak istiyorum. Chrome'de metni ekrana sığdırma özelliği var mı? Ben araştırdım fakat bir türlü bulamadım.
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londoner23 6 yıl
ısınamadım gitti şu programa bi türlü.....
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Firaristt 6 yıl
Samsung'un S3'te 4.2.1'deki tarayıcısından sonra pc haricinde hepsi yavaş ve hantal geliyor...
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Safari 6
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yunuss.10 6 yıl
Her yerde opera
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Cankano 6 yıl
iphone ve ipad için şuan ios 6 için en iyisi safari. Bunu inkar edenlerin sayısı oldukça az

edit Cümle ne kadar saçma olmuş
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__Nikolaus__ 6 yıl
Opera gibi rezil gorsellik sunan bir browseri biraz daha hizli diye maalesef iindirmeyecegim.

Su ana kadar tüm cihazlarimda dolphin kullandim ve memnun kaldim ama en son nexus aldigimda , bilgisayarla senkronizasyon özelliği ve işlevselliği sebebiyle chrome kullaniyorum memnunum.

Her ihtimale karsi dolphinde duruyor yedekde :)
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Ariallyte 6 yıl
Güncellendi mi? Güncellenmeseydi daha iyiydi ios ta yeni güncellemeyle birlikte chrome açılmamaya başladı herkeste var bu sorun appstore dan yorumlara bakın. Ayrıca ios kullanıcıları sakın güncellemeyin şimdilik!
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