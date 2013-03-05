Google, Chrome'u 4 platformda da güncelledi

Haber Editörü
İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'u 4 büyük platformda da yeniledi.
Android platformunda Chrome, son sürümle birlikte, güncellenmiş JavaScript motoru sayesinde özellikle küçük ekranlı cihazlarda daha etkin kaydırma yeteneğine sahip olarak önceki sürüme kıyasla internette gezinti konusunda daha başarılı bir iş çıkarıyor. iOS platformunda ise Chrome, iMessage üzerinden daha hızlı bağlantı paylaşımı ve geri tuşuna bir süre basılmasıyla geçmiş sekmesinin açılması gibi özelliklere kavuşuyor.
Windows ve Linux platformları için yayınlanan güncelleme ise Chrome'u daha güvenilir, daha uyumlu ve güvenli hale getirirken; çeşitli sorun gidermelerini içeriyor.
Güncellemeler hakkında daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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1. Anderssen'den masallar dinlemek için babaannemin beni uyutacağı saatin gelmesini bekliyordum.
2. fabl türünde yazılmış bir kitaptır.
gibisi fazla olmuş..
edit Cümle ne kadar saçma olmuş
Su ana kadar tüm cihazlarimda dolphin kullandim ve memnun kaldim ama en son nexus aldigimda , bilgisayarla senkronizasyon özelliği ve işlevselliği sebebiyle chrome kullaniyorum memnunum.
Her ihtimale karsi dolphinde duruyor yedekde :)