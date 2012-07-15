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Google: Donanım sektöründe her zaman olmak istedik

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Amerikanın butik yatırım bankalarından Allen & Company’nin 1982’den bu yana gerçekleştirdiği teknoloji konferansı bu yılda Sun Valley, Idaho’da yapıldı.Her yıl olduğu gibi birçok önemli ismin yer aldığı konferansta, Google’ın bir dönem tepe yöneticiliğini de yapan ve şu anda firmanın başkanlığını yürüten Eric Schmidt, donanım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl Motorola Mobility’yi 12,5 milyar dolara satın alarak, bu yılda Nexus Q ve Nexus 7 ile donanımsal çözümleri konusunda bir adım daha atan Google’ın bir donanım firması değil, bilgi sektöründe bir firma olduğunu belirten Schmidt, bu etiketin internet çözümlerini ve yepyeni cihazları da kapsayacak kadar büyük olduğunu ifade etti. Google’ın kullanıcılara fiziksel olarak yaklaşmaya hazır olduğuna vurgu yapan deneyimli yönetici, özellikle firmanın kurucuları Larry ve Sergey’in  her zaman donanımsal çözümler geliştirmeyi o veya bu şekilde istediklerini söyledi.
Bilindiği üzere Google, Google Glass isimli projesiyle de donanım anlamında önemli bir çözüm geliştirme konusunda çalışıyor. Ancak Google’ın bu tarz tüketici elektroniği çözümlerini daha çok kendi servislerinin kullanım oranını arttırarak daha fazla gelir sağlayabilmek için geliştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun tersi olarak Apple'ın iCloud ile donanımsal çözümlerini daha cazip hale getirmeye çalışmasını gösterebiliriz.


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maxmania 6 yıl
dh artık papağanlara da üyelik açmış. baksanıza cevabı kopyala yapıştır yapan, kendinden bir nokta bile ekleyemeyen insaların "yorumları" haber altlarında yer almaya başlamış.
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legolas_19 6 yıl
HillHold
azcık youtubeyede önem verseler bizim için.

Türkiyede böyle engellenmeye devam ederse daha çok bekleriz
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E_Aydin35 6 yıl
Tek söz yeter, Google belki ilk kulağa iştildiğinde bir arama motoru devi yada sonrada yazılım dünyasına kazandırdığı "Chrome" tarayıcısının sahibi olabilir ama... Adımını attığı her sektörde farkını ve yeniliğini ortaya koyuyor !
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BekirTemel 6 yıl
Google Androidi çok daha stabil ve etkileyici hale getirebilir..
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vitor reis 6 yıl
Bu google ; apple gibi hammadesi kalite olan dev şirketle ugrasarak kendi mezarini kazmaya devam ediyor.android ise ios karsisinda acizliginden odun vermemekte israrli
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osmanefeozkan 6 yıl
Apple aple apl yeterrrrrrrr acaba uygulamaların içine gizli reklamlar gömümp insanların beyninimi yıkıyor bu apple bu dünyada bu kadar sıkıntılı insan olamaz
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Schwartzenius 6 yıl
Google aldığı parayı hakeden ender firmalardan birisi gerçekten.
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der_Kaiser 6 yıl
Her Google haberinde Apple ismi geçmese olmaz sanki.
Nedir bu ya, bıktık artık.Yeter yani.
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pergamonist 6 yıl
Çok güçlü bir firma. En iyisi ile karşımıza cikacaklarindan eminim. Android i Win 8 e karsi kollamalari adına bir süre daha yazılım üzerine gitseler benim açımdan sorun olmaz. :) Android açık bir platform daha çok güncellemeye, yeniliğe ihtiyacı var.
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CertificatedStaff 6 yıl
azcık youtubeyede önem verseler bizim için.
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*GameOver* 6 yıl
google'yı severim, türkiye'ye gerçekten önem veren bir firma
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