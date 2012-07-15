Google: Donanım sektöründe her zaman olmak istedik

Amerikanın butik yatırım bankalarından Allen & Company’nin 1982’den bu yana gerçekleştirdiği teknoloji konferansı bu yılda Sun Valley, Idaho’da yapıldı.Her yıl olduğu gibi birçok önemli ismin yer aldığı konferansta, Google’ın bir dönem tepe yöneticiliğini de yapan ve şu anda firmanın başkanlığını yürüten Eric Schmidt, donanım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Motorola Mobility’yi 12,5 milyar dolara satın alarak, bu yılda Nexus Q ve Nexus 7 ile donanımsal çözümleri konusunda bir adım daha atan Google’ın bir donanım firması değil, bilgi sektöründe bir firma olduğunu belirten Schmidt, bu etiketin internet çözümlerini ve yepyeni cihazları da kapsayacak kadar büyük olduğunu ifade etti. Google’ın kullanıcılara fiziksel olarak yaklaşmaya hazır olduğuna vurgu yapan deneyimli yönetici, özellikle firmanın kurucuları Larry ve Sergey’in her zaman donanımsal çözümler geliştirmeyi o veya bu şekilde istediklerini söyledi.

Bilindiği üzere Google, Google Glass isimli projesiyle de donanım anlamında önemli bir çözüm geliştirme konusunda çalışıyor. Ancak Google’ın bu tarz tüketici elektroniği çözümlerini daha çok kendi servislerinin kullanım oranını arttırarak daha fazla gelir sağlayabilmek için geliştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun tersi olarak Apple'ın iCloud ile donanımsal çözümlerini daha cazip hale getirmeye çalışmasını gösterebiliriz.



