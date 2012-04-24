Google Drive, bulut depolama rekabetine resmen katıldı, Gmail kotası 10GB'a çıktı

Google'ın uzun süredir konuşulan bulut depolama hizmeti Drive bugün resmen yayın hayatına başladı.





https://drive.google.com adresinden ulaşılabilen Google Drive, henüz tüm kullanıcılara kapılarını açmadı ancak kısa süre içerisinde açılması bekleniyor. Hizmet kullanıcılara 5GB depolama alanı veriyor ve her türlü dosyanızı saklamanız mümkün.





Google Docs üzerinden de her türlü dosyanızı yükleyebileceğinizi hatırlatalım. 5GB alan burayı da kapsıyor. Drive hizmetini beklemek istemeyenler bu kısmı kullanabilir. Drive hizmeti Docs ve Google+ ile doğrudan entegre olmuş durumda.





5GB alanı yeterli bulmayanlar aylık 2.49$/25GB şeklinde başlayan abonelikleri tercih edebilir.





Google Mail de kotasını 10GB'a yükseltti. Alan satın aldıkça bonus Gmail kotası da hediye edilecek. Drive hizmetinin diğer bir avantajı hem mobil hem masaüstü uygulamaları ile heryerden erişilebilmesi.



