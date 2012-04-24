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Google Drive, bulut depolama rekabetine resmen katıldı, Gmail kotası 10GB'a çıktı

7 yıl
5,6b
1
46
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın uzun süredir konuşulan bulut depolama hizmeti Drive bugün resmen yayın hayatına başladı.

https://drive.google.com adresinden ulaşılabilen Google Drive, henüz tüm kullanıcılara kapılarını açmadı ancak kısa süre içerisinde açılması bekleniyor. Hizmet kullanıcılara 5GB depolama alanı veriyor ve her türlü dosyanızı saklamanız mümkün.

Google Docs üzerinden de her türlü dosyanızı yükleyebileceğinizi hatırlatalım. 5GB alan burayı da kapsıyor. Drive hizmetini beklemek istemeyenler bu kısmı kullanabilir. Drive hizmeti Docs ve Google+ ile doğrudan entegre olmuş durumda.

5GB alanı yeterli bulmayanlar aylık 2.49$/25GB şeklinde başlayan abonelikleri tercih edebilir. 

Google Mail de kotasını 10GB'a yükseltti. Alan satın aldıkça bonus Gmail kotası da hediye edilecek. Drive hizmetinin diğer bir avantajı hem mobil hem masaüstü uygulamaları ile heryerden erişilebilmesi.
Google Drive, bulut depolama rekabetine resmen katıldı, Gmail kotası 10GB'a çıktı
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Felicity Smoak 4 yıl
Yandex candır
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Nobody_Found 4 yıl
Yaşasın ysndex
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Hschan 5 yıl
Merhaba arkadaşlar
Mobil android uygulamasînda dosyayı telefona indirirken işlem başarısız diyor nedir bunun sebebi bilen var mi ?
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mucizevi 6 yıl
Belli bir süreden sonra yüklenen dosya indirilmediği zaman silinmesi gibi zırvalık söz konusu mu acaba? veyahut hesaba giriş yapılmadığı zaman? google drive için soruyorum bunu.
1 Yanıt Yanıtla
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mkyb 5 yıl mucizevi
mucizevi

Belli bir süreden sonra yüklenen dosya indirilmediği zaman silinmesi gibi zırvalık söz konusu mu acaba? veyahut hesaba giriş yapılmadığı zaman? google drive için soruyorum bunu.

Hayır dosyaların sonsuza dek saklanıyor.
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HAAltuntas 6 yıl
An itibari ile kullanmaya başladım. Yukarıda bahsedilmiş ama tekrarlamak adına güvenlik anlamında (Google gibi bir dev karşısında ne kadar etkili olacağı meçhul olsa da) dosyalarınızı şifreli rarlayıp upload etmenizi tavsiye ederim.
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Tekno moomce 6 yıl
burdan çıkarılacak ders upload artırımalıdır tt net anladın
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HAAltuntas 6 yıl
İyi hoş da bunun için upload hızı gerekir. Buna atacağım dosyayı zaten HDD içinde bir kenara koyarım. Bizim ülkede iş yapmaz bu.
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msgstr 6 yıl
AIainPROST
alikiziltoprak
Drizzt_tr sözleşmeyi iyi okuyun koyduğun bütün dosyaların hakkı benim, silsende bende kalır diyor google
Haklısın, dikkat etmek lazım. Diyelim ki çektiğin güzel bir fotoyu GDrivea koydun. O foto çok tuttu, bir bakmışsın sen satamadan Google onu başka yerde kullanmış.. Yani kişisel kullanıcı hakları bakımından bir Google klasiği. Ücretsiz ve yaygın hizmetin bedeli bu olsa gerek. Şahsen ben gündelik dosyalarımı hızlıca bir arada toplamak, cep telefonunda sık kullandığım dosyaları cepten hızlıca yükleyip gönderebilmek için kullanacağım. Hali hazırda Dropbox ve Skydriveda kurulu düzenim bana yetiyor zaten. Googleı tebrik etmek istediğim bir konu var aslında, arayüz yazılım desteği. Android kendisinin olmasına rağmen dayatma yapmıyor, diğer platformlara da destek sunuyor. N73 için bile Gmail ve Google Maps uygulaması var ve çok işime yarıyor, üstelik bunlar hafif, hızlı ve hatasız programlar. Google ın bu tür özelliklerini seviyorum.
dosyalarinizi rar ile sikistirip pw koyun

password'ü çözmek çocuk oyuncağı...
bildiğim kadarıyla master keyler var firmalarda :) yani istersen 100 haneli şifre gir, adam tek şifreyle açabiliyor o dosyayı. tabi bu master keyi alabilmek için google'ın winrar'ı satın alması gerekiyor.
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msgstr 6 yıl
SKYDRIVE!!! 25GB FREE MEMORY
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aohung1104 7 yıl
Ücretsiz ve yaygın hizmetin bedeli bu olsa gerek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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teramit 7 yıl
ben gmailde lazım olan dosyaları kendime gönderiyorum daha sonra aradığımda çat diye buluyor .gmail kapasite artırımı benim için gdrive dır.sadece arama yapamayanlar için dosyalar düzenli dursun diyorsan kullanırsın.
çok büyük dosyaları aramayla bulup gereksiz artık dediğimde siliyorum kapasiteyi doldurmamış oluyorum .
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