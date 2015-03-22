Google, Ebola mücadelesi için dezenfekte edilebilen tablet geliştirdi

En ölümcül bakterilerden birisi olan Ebola, bugüne kadar dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Hastalıkla mücadele de oldukça zor ve görevlilerin baştan ayağı dezenfekte edilmiş kıyafetler giymesi gerekiyor. Bu durumda çalışmaların kaydedilmesi için mevcut mobil cihazlar sağlıksız kalıyor.

Ebola ile mücadele eden doktorlar Google'ın sosyal sorumluluk projesi yürüten bölümüne başvuru yaparak yardım talep ettiler. Google da dezenfekte edilebilen bir tablet geliştirerek doktorlara gönderdi.

Tablet polikarbonat kaplaması sayesinde klor ile dezenfeksiyon işlemlerine karşı dayanıklı. Ayrıca yüksek ısılara ve düşmelere karşı da dayanıklılık arz ediyor. Böylece riskli alanlarda kullanılan tablet merkeze geldiğinde 10 dakika süre ile dezenfekte ediliyor ve sağlıklı bir şekilde veriler aktarılabiliyor.

Google bu tabletin açık kaynak olarak kullanılmasına izin vermiş. Böylece isteyen herkes tabletin yazılımı ve donanımı üzerinde modifikasyon yapabilecek ve daha farklı projelerde de kullanılmasını sağlayacak.









http://www.ubergizmo.com/2015/03/sanitizable-tablet-launched-by-google-in-the-fight-against-ebola/?utm_source=mobilerepublic