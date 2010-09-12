Google Finance, Android ve iOS'de

Google, akıllı telefon kullanıcılarından gelen talep doğrultusunda, yıllardır bilgisayar kullanıcılarına sunduğu Google Finance'ın Android ve iOS uyumlu mobil versiyonunu hayata geçirdi. Finans dünyasındaki değişlikleri ve gelişmeleri anında takip etmek isteyenler kullanıcılar, tarayıcıları üzerinden şirket isimleriyle arama yaparak ya da Google Mobile'in anasayfasında yer alan Finance sekmesi aracılığıyla Google Finance'a ulaşabilirlerler.

iPhone'a özel uygulaması bulunmayan Google Finance'ın Android Market'te özel uygulaması olduğunu belirtelim.

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