Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Finance, Android ve iOS'de

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
1
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, akıllı telefon kullanıcılarından gelen talep doğrultusunda, yıllardır bilgisayar kullanıcılarına sunduğu Google Finance'ın Android ve iOS uyumlu mobil versiyonunu hayata geçirdi. Finans dünyasındaki değişlikleri ve gelişmeleri anında takip etmek isteyenler kullanıcılar, tarayıcıları üzerinden şirket isimleriyle arama yaparak ya da Google Mobile'in anasayfasında yer alan Finance sekmesi aracılığıyla Google Finance'a ulaşabilirlerler.

iPhone'a özel uygulaması bulunmayan Google Finance'ın Android Market'te özel uygulaması olduğunu belirtelim.

Google Finance, Android ve iOS'de
Tam Boyutta Gör
Google Finance, Android ve iOS'de
Tam Boyutta Gör

<a href="http://googlemobile.blogspot.com/2010/08/google-finance-smartens-up-for-your.html"><strong>Google Mobile </strong></a> Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme 9 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim