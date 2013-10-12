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Google, Flutter'ı satın aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Google, Flutter'ı satın aldı

İnternet odaklı bir firma olmasına rağmen yeni teknolojiler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapma konusunda boş durmayan Google, Mac'de el hareketleriyle uygulama kontrolüne imkan veren Flutter isimli teknoloji şirketini satın alarak bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde popülerliği hızla artan el hareketleriyle bilgisayar kontrolü konusunda yaptığı çalışmalar ve Apple kullanıcıları için sundukları aynı isimli uygulamalarıyla tanınan Flutter, araştırma geliştirme çalışmalarına bundan böyle Google çatısı altında devam edecek. Google cephesinden satın alımla ilgili herhangi bir açıklama gelmemekle birlikte; Flutter icra kurulu başkanı Navneet Dalal, sitelerinden yaptığı açıklama ile sahip oldukları tutkuyla sürdürdükleri teknoloji yolculuğunda Google'ın kendilerine vereceği destek dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Google'ın bu satın alımla birlikte yasal haklarına sahip olduğu teknolojileri kendi platformlarını zenginleştirmek için kullanması beklenirken; bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belirsiz.

Flutter, yaptığı çalışmalarla dikkat çektikten sonra Y Combinator, Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates, Spring Ventures ve Start Fund isimli özel fonlardan 1,4 milyon dolarlık yatırım bütçesi temin etmişti.

Flutter'ın geliştirdiği ve Mac App Store'dan satılan aynı isimli uygulama, Mac kullanıcılarına Spotify, iTunes, Rdio, MPlayerX, Quicktime, VLC, Ecoute, Keynote, YouTube, Netflix, Pandora, ve Grooveshark! yazılımlarını el hareketleriyle kontrol etmelerine imkan sunuyor. Dahası uygulama, Mac'lerin yerleşik kamerasıyla çalıştığı için hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymuyor. Flutter cephesinden alınan bilgilere göre Google'ın satın alımı, Mac platformundaki bu yazılıma herhangi bir olumsuz etki yapmayacak ve uygulama yeni özelliklerle zenginleştirilmeye devam edecek.

Flutter'ın Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alarak kullanmaya başlayabilirsiniz:

Flutter - Flutter INC.
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kudretxxx 5 yıl en beğenilen
alın bizim evide alın
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WB 5 yıl
95 senesinde bir unv de prof yakin gelecekte sirketler ulkelerin onune gececek, insanlarin nereli olduklarindan once hangi sirkette calistiklari gosterge olacak demisti, hocam hakliymis..
95 senesinde bir unv de prof yakin gelecekte sirketler ulkelerin onune gececek, insanlarin nereli olduklarindan once hangi sirkette calistiklari gosterge olacak...
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LilTunechi 5 yıl
Zaten firmalar her türlü izliyor bizi neyin kasıntısı bu?Kullanma telefon interneti o zaman
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5 yıl
Google a bir sınırlama getirilmesi gerekiyor yoksa tüm dünyayı üzerine alacak.
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srcncc 5 yıl
WB
95 senesinde bir unv de prof yakin gelecekte sirketler ulkelerin onune gececek, insanlarin nereli olduklarindan once hangi sirkette calistiklari gosterge olacak demisti, hocam hakliymis..

çok değişik bir bakış açısı.Doğruluk payı yüksek gerçekten haklı sanırım
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DSGNRY 5 yıl
Türkiye'ye bir navigasyonu bile senelerdir sunamayan Google'ın hiçbir ürününü elimden geldiğinde kullanmıyorum kullandırmıyorum. Bir Mac uygulama firmasını da alması yeterince manidar. O uygulamayı da almam @engurlu alsın sever o
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zehragulerby 5 yıl
Sektörel bazda google artık sahayı daraltıyor. Bugün yandex bile google altyapısını kullandığına göre internet tekelde demektir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
appledan önce davranmış
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daedlus 5 yıl
Ben Apple'ın almasını isterdim bu şirketi,Galaxy S4 teki sensörü kullanan smart yazılımların benzerleri iOS ada 2 jenerasyon sonra gelirdi.Apple bir şirketi satın alıyorsa,o şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji iOS'a koyuyor;bir kaç yıl sonra.
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Lockheed 5 yıl
kudretxxx
alın bizim evide alın

Evlenicem, yakında düğünüm var. Sizin evi alıp bize hediye etsin :)
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gfbekir 5 yıl
Google her alanda bir şeyler yapma peşinde ama keşke tek alanda bir şeyi mükemmel yapsaydı daha iyi olurdu (arama motoru hariç)
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WB 5 yıl
95 senesinde bir unv de prof yakin gelecekte sirketler ulkelerin onune gececek, insanlarin nereli olduklarindan once hangi sirkette calistiklari gosterge olacak demisti, hocam hakliymis..
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Saiki 5 yıl
Google yakın gelecekte sağlam bir tokat yiyecek, hiçbirşey üretme kopyala satın al ele geçir mantığından ibaret bir firma oldu.
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Sirchade 5 yıl
bu gidişle dünyada sadece apple, samsung ve google olacak.
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hukuksever 5 yıl
Bir yandan apple bir yandan google kim varsa topluyorlar yakında microsoftta buna katılır alın bakalım kimse sizden başka bi firma kurup çalışmasın
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