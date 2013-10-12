Google, Flutter'ı satın aldı

İnternet odaklı bir firma olmasına rağmen yeni teknolojiler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapma konusunda boş durmayan Google, Mac'de el hareketleriyle uygulama kontrolüne imkan veren Flutter isimli teknoloji şirketini satın alarak bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde popülerliği hızla artan el hareketleriyle bilgisayar kontrolü konusunda yaptığı çalışmalar ve Apple kullanıcıları için sundukları aynı isimli uygulamalarıyla tanınan Flutter, araştırma geliştirme çalışmalarına bundan böyle Google çatısı altında devam edecek. Google cephesinden satın alımla ilgili herhangi bir açıklama gelmemekle birlikte; Flutter icra kurulu başkanı Navneet Dalal, sitelerinden yaptığı açıklama ile sahip oldukları tutkuyla sürdürdükleri teknoloji yolculuğunda Google'ın kendilerine vereceği destek dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Google'ın bu satın alımla birlikte yasal haklarına sahip olduğu teknolojileri kendi platformlarını zenginleştirmek için kullanması beklenirken; bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belirsiz.

Flutter, yaptığı çalışmalarla dikkat çektikten sonra Y Combinator, Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates, Spring Ventures ve Start Fund isimli özel fonlardan 1,4 milyon dolarlık yatırım bütçesi temin etmişti.

Flutter'ın geliştirdiği ve Mac App Store'dan satılan aynı isimli uygulama, Mac kullanıcılarına Spotify, iTunes, Rdio, MPlayerX, Quicktime, VLC, Ecoute, Keynote, YouTube, Netflix, Pandora, ve Grooveshark! yazılımlarını el hareketleriyle kontrol etmelerine imkan sunuyor. Dahası uygulama, Mac'lerin yerleşik kamerasıyla çalıştığı için hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymuyor. Flutter cephesinden alınan bilgilere göre Google'ın satın alımı, Mac platformundaki bu yazılıma herhangi bir olumsuz etki yapmayacak ve uygulama yeni özelliklerle zenginleştirilmeye devam edecek.

Flutter'ın Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alarak kullanmaya başlayabilirsiniz: