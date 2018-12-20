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Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor

Google Fotoğraflar'da oluşturulan özel albümlere 10.000 adede kadar fotoğraf veya video eklenmesine izin veriliyordu. Arama devi bu limiti ikiye katlayarak 20.000'e çıkardı.
5 ay
7,7b
1
12
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor
Tam Boyutta Gör
Google Fotoğraflar hizmetini kullananlar için iyi haberler var. Artık tek bir albüme 20.000 adet fotoğraf veya video eklenebiliyor. Daha önce özel bir albüme 10.000 adede kadar görüntü eklenmesine izin veriliyordu.
Ayrıca Bkz. "Casper'ın G serisi yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı"
Güncellemeden önce kullanıcılar sadece paylaşılan albüme 20.000 fotoğraf veya video ekleyebilme şansına sahipti. Şirket her iki limiti de aynı seviyeye getirmeye karar verdi. Dolayısı ile özel albüme eklenebilecek fotoğraf veya video sayısı iki katına çıkarıldı.

Her zamankinden daha fazla fotoğraf çekiliyor

Google'ın yaptığı bu değişiklik şüphesiz ki özel albümlerdeki 10.000 fotoğraf sınırını düşük bulanları sevindirecek. Artık akıllı telefon kameraları neredeyse profesyonel fotoğraf makineleri aratmadığı için insanlar her zamankinden daha fazla fotoğraf çekiyor. Yani Google'ın yaptığı bu değişiklik sanıldığından çok daha fazla kişinin işine yarayacak.

https://www.androidpolice.com/2018/12/19/google-photos-bumps-album-limit-up-to-20000-pictures/ Yorum Yaz
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Das Boot 5 ay
Canon irista kullaniyorum şahsen cok memnunum.
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sistemli adam 5 ay
Bir albüme denilmiş, yani farklı albümler oluşturarak daha fazla yüklenmesinde sorun yok gibi.
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T-E-K- 5 ay
1 tane bile fotografim yok
Tipsizken foto bile cekilemiyorum hayatimin her alaninfa kaliteyi dusurdu tipsizlik
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T-E-K- 5 ay
1 tane bile fotografim yok
Tipsizken foto bile cekilemiyorum hayatimin her alaninfa kaliteyi dusurdu tipsizlik
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T-E-K- 5 ay
1 tane bile fotografim yok
Tipsizken foto bile cekilemiyorum hayatimin her alaninfa kaliteyi dusurdu tipsizlik
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T-E-K- 5 ay
1 tane bile fotografim yok
Tipsizken foto bile cekilemiyorum hayatimin her alaninfa kaliteyi dusurdu tipsizlik
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damn2u 5 ay
Fotoğrafın sadece adedi mi önemli? Bir boyut sınırı yok mu? Eğer öyleyse diğer cloud hizmeti sunan firmalar bu sektörden falan ekmek yemeyi unutsunlar.
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Requizm 5 ay damn2u
Google fotoğraflara 5 gblik fotoğraf yüklemene izin verir mi sence? O fotoğraf belli bir boyutu aşıyorsa yükleyemiyorsunuz çünkü boyut fazla bla bla yazar mutlaka.
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Mellkor 5 ay
İcloud da biraz artsa artık google amcayı örnek alsada. İnovasyon diye diye herşeyi salladılar.
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Seyrim 5 ay
İleride yapay zekalar bizi bulutlara yüklediğimiz fotoğraf ve videolarla tehdit etmezse iyi.. Şantajcı yapaylar yolda..
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google fotoğraflar, limit ve
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