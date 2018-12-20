Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor

Google Fotoğraflar hizmetini kullananlar için iyi haberler var. Artık tek bir albüme 20.000 adet fotoğraf veya video eklenebiliyor. Daha önce özel bir albüme 10.000 adede kadar görüntü eklenmesine izin veriliyordu.

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Güncellemeden önce kullanıcılar sadece paylaşılan albüme 20.000 fotoğraf veya video ekleyebilme şansına sahipti. Şirket her iki limiti de aynı seviyeye getirmeye karar verdi. Dolayısı ile özel albüme eklenebilecek fotoğraf veya video sayısı iki katına çıkarıldı.

Her zamankinden daha fazla fotoğraf çekiliyor

Google'ın yaptığı bu değişiklik şüphesiz ki özel albümlerdeki 10.000 fotoğraf sınırını düşük bulanları sevindirecek. Artık akıllı telefon kameraları neredeyse profesyonel fotoğraf makineleri aratmadığı için insanlar her zamankinden daha fazla fotoğraf çekiyor. Yani Google'ın yaptığı bu değişiklik sanıldığından çok daha fazla kişinin işine yarayacak.

https://www.androidpolice.com/2018/12/19/google-photos-bumps-album-limit-up-to-20000-pictures/