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Casper'ın G serisi yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı

Türkiye'nin önde teknoloji markalarından Casper'ın yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı. 6.22 inç ekrana sahip olan cihazın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
5 ay
5,4b
1
14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Türkiye'nin akıllı telefon markalarından Casper'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı. Ölçümlere göre 6.22 inçlik bir ekranı olan cihaz, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Casper modeli olabilir.

Yapay zeka destekli olacak

Sızan çizimlerden de görülebileceği üzere, Casper son dönemde trend olan bir tasarım modelini tercih etmiş. Akıllı telefonda yer alan çentik şirketin diğer modellerine oranla küçültüldüğü göze çarpıyor. Bu yenilikle daha büyük bir ekran deneyimi sunmayı amaçlayan Casper'ın yeni akıllı telefonunun ise G serisinden olacağı öğrenildi.
Son dönemde piyasaya sürülen cep telefonlarında yapay zeka teknolojisinin yer almasını göz önünde bulundurursak, gelen haberler bu modelin de yapay zeka destekli olacağı yönünde. Dolar kurunun artışı sonrası cep telefonu pazarındaki yüzde 35'lik daralmayı da düşünürsek, Casper'ın yeni akıllı telefonunu nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği ise merak konusu. Cihazın 2019 yılının başlarında satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.

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Xloud 5 ay en beğenilen
Sızıntı için basın bülteni mi yolladılar :) Bu arada Gionee battı Casper ne yapacak?
3 Yanıt Yanıtla +20
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chetyner 5 ay
Casper e bak adam olmuşta piyasaya sızıntı gönderiyor. ??
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CMteria 5 ay
ilk kez sızdırabilen bir turk markası gorunce uzulmedik gurur duyduk :)
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10ff 5 ay
Lavaboya sizdirsinlar bir zahmet. Ortaligi kirletmesin bosuna...
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OverClocK1ng 5 ay
Sızmasa, normal bilgi olarak gelse şaşardım. Herkes sızdırıyor. Biz niye sızdırmayalım...
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medcezir10 5 ay
Bir Türk markasının bu kadar başarılı işler yaptığını görünce gururlanıyorum. Türkler telefon yapamazlar, kendileri tasarlamıyorlar zaten diye düşünenleri gümbür gümbür haksız çıkarıyor Casper her seferinde. Valla bravo bu telefonunda çok iyi olacağına eminim ben. :)
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omeric 5 ay
Hahaha Çin'den caktiklari telefon hepsi . Sanki oturup tasarım yapiyorlar da bir sizdirmislar. Yaptıkları al Çin'den daha önce satışa çıkmış bir telefonu bas Casper logosunu fahiş fiyatla satışa çıkar.
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cinemaker 5 ay
Arkadaş şu iğrenç çentik tasarımına taktı bu firmalar. Sadece ben mi nefret ediyorum bundan ya
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balcis 5 ay
ekranı ters çevirince görüntüde dalgalanma yapmasa (oneplus 3 ya da 5) paneli ters tak, şimdiki modellerde ekran bağlantıları üst kısmı kalınlaştırdığı için bunu ters çevirince yukarı gelecek, kamera ve sensörü koy oraya. hop kurtuldun çeneden.
üst taraf komple kalın olduğu için çentik de yok. bence iyi.
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DH Misafiri 5 ay
Çok ama çok heyecanlandım görünce tahmin bile edemezsiniz... :))
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CMteria 5 ay
ilk kez sızdırabilen bir turk markası gorunce uzulmedik gurur duyduk :)
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Bay Robot 5 ay CMteria
Türk mü markası?
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Xloud 5 ay en beğenilen
Sızıntı için basın bülteni mi yolladılar :) Bu arada Gionee battı Casper ne yapacak?
2 Yanıt Yanıtla +20
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astegon 5 ay Xloud
Hocam çin'de envai çeşit üretici var. Bulurlar bir tane daha.
Bu arada bu girişimleri kötü bulmuyorum ben. Öyle ya da böyle alıcısı olan cihazlar. Az da olsa...
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lord-06- 5 ay Xloud
Samsung batarsa Apple nolcak gibi birşey hocam bu
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çizim, akıllı telefon ve
5 etiket daha casper sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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