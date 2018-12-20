Casper'ın G serisi yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı

Türkiye'nin akıllı telefon markalarından Casper'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı. Ölçümlere göre 6.22 inçlik bir ekranı olan cihaz, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Casper modeli olabilir.

Yapay zeka destekli olacak

Sızan çizimlerden de görülebileceği üzere, Casper son dönemde trend olan bir tasarım modelini tercih etmiş. Akıllı telefonda yer alan çentik şirketin diğer modellerine oranla küçültüldüğü göze çarpıyor. Bu yenilikle daha büyük bir ekran deneyimi sunmayı amaçlayan Casper'ın yeni akıllı telefonunun ise G serisinden olacağı öğrenildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Son dönemde piyasaya sürülen cep telefonlarındateknolojisinin yer almasını göz önünde bulundurursak, gelen haberler bu modelin deolacağı yönünde. Dolar kurunun artışı sonrası cep telefonuyüzde 35'lik daralmayı da düşünürsek, Casper'ın yeni akıllı telefonunu nasıl birpiyasaya süreceği ise merak konusu. Cihazınsatışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.