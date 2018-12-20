Casper'ın G serisi yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı

Teknoloji Editörü
Türkiye'nin akıllı telefon markalarından Casper'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı. Ölçümlere göre 6.22 inçlik bir ekranı olan cihaz, şimdiye kadarki en büyük ekranlı Casper modeli olabilir.
Yapay zeka destekli olacak
Sızan çizimlerden de görülebileceği üzere, Casper son dönemde trend olan bir tasarım modelini tercih etmiş. Akıllı telefonda yer alan çentik şirketin diğer modellerine oranla küçültüldüğü göze çarpıyor. Bu yenilikle daha büyük bir ekran deneyimi sunmayı amaçlayan Casper'ın yeni akıllı telefonunun ise G serisinden olacağı öğrenildi.Son dönemde piyasaya sürülen cep telefonlarında yapay zeka teknolojisinin yer almasını göz önünde bulundurursak, gelen haberler bu modelin de yapay zeka destekli olacağı yönünde. Dolar kurunun artışı sonrası cep telefonu pazarındaki yüzde 35'lik daralmayı da düşünürsek, Casper'ın yeni akıllı telefonunu nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği ise merak konusu. Cihazın 2019 yılının başlarında satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.
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üst taraf komple kalın olduğu için çentik de yok. bence iyi.
Bu arada bu girişimleri kötü bulmuyorum ben. Öyle ya da böyle alıcısı olan cihazlar. Az da olsa...
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