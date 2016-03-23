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Google Fotoğraflar servisi akıllı albüm özelliğiyle güncellendi

Google'ın fotoğraf depolama ve paylaşma servisi Google Fotoğraflar, tatil fotoğraflarınızı otomatik olarak organize etmenizi sağlayacak yeni bir özellikle güncellendi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar hizmeti, kullanıcıların gezi ve tatil anılarını çok daha kolay organize edebilmesini sağlayacak yeni bir özellikle güncellendi. Google'ın fotoğraf hizmeti artık akıllı albüm özelliğiyle kullanıcılara fotoğraf ve videoları için albüm önerebilecek ve çekilen görüntüleri otomatik olarak bir albüm içerisine yerleştirebilecek.
Akıllı fotoğraf albümleri, haritalar ve konum iğnelerini içereceği için kullanıcılar kolaylıkla gezdikleri yerleri anımsayabilecekler. Ayrıca her etkinlikten sonra genel bir 'hikaye' yaratmak için albümlerinize metin başlıkları ekleyebilecek ve diğer kullanıcıların kendi fotoğraflarını ekleyebilmeleri için izin vererek onlarla işbirliği yapabileceksiniz.
Akıllı albüm oluşturma iOS, Android ve web gibi tüm platformlarda geçerli olacağı için, kullanıcıların istedikleri herhangi bir yerden bu yeni araçları kullanabilmeleri mümkün olacak. Güncelleme bugün yayınlanmaya başlasa da tüm kullanıcıların Google Fotoğraflar üzerinde bu değişiklikleri görmeleri garanti değil. Yeniliklerin kısa bir süre içerisinde dünya genelinde geçerli olması bekleniyor.
Google Fotoğraflar: Android - iOS - Web

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/03/smarter-photo-albums-without-work.html Yorum Yaz
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korayalttantire 3 yıl
Bu özellik hikayeler ismiyle vardı zaten. Hikayeler ile albümler birleştiriliyor kısacası.
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