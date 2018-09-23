Google Fotoğraflar uygulamasına Bokeh ve Color Pop efektleri geliyor

Bokeh efekti, fotoğraf çekilirken, fokus yani odak dışında kalan net olmayan kısımların fotoğrafçının seçtiği objektif, kullandığı diyafram gibi ayarlar neticesinde fotoğrafta oluşan bulanıklık efektidir. Color Pop ise fotoğrafın yalnızca belli bir kısmını renkli bırakarak, geri kalanını siyah-beyaz hale getirmenizi sağlayan bir fotoğraf efekti.

Son zamanlarda çıkan akıllı telefonların kameralarında görmeye alışkın olduğumuz bu iki efekt, Google'ın Fotoğraflar uygulamasıyla tüm Android telefonlara geliyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik ile çektiğiniz fotoğraflara manuel olarak bokeh efekti ve color pop efekti uygulayabileceksiniz.

Google Fotoğraflar'ın Bokeh efekti özelliği, akıllı telefonun kameralarının bokeh efektinden biraz farklı çalışıyor. Google Fotoğraflar'daki bu özelliği bir fotoğrafı çekerken değil, hali hazırda galerinizde olan bir fotoğrafı düzenlerken kullanabiliyorsunuz.

https://www.xda-developers.com/google-photos-may-soon-get-manual-bokeh-and-color-pop-effects/

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Yeni özellik şu an için test aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebiliyor ancak çok yakın gelecekte tüm kullanıcılarla buluşmuş olacak.