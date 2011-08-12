Google+ Games yayına başlıyor

Google'ın popüler sosyal ağı için Google+ için hazırladığı ve Google I/O geliştirici konferansında duyurulan sosyal oyun platformu Google+ Games ilk olarak kaynak kodlarında ortaya çıkmış ardından yardım sayfalarında resmi olarak ismi geçmişti.





Dün kullanıcılar akışların üst kısmında Google+ Games'i sembolize eden bir ikon farkettiler. Sosyal ağ; Rovio, Zynga ve Wooga gibi yapımcılardan farklı oyunlar sunuyordu.





Ancak Google resmi blogundan oyun platformunun yayınlanmaya başlayacağı duyurulduktan sonra ikon kayboldu. Bir Google temsilcisi oyun platformunun tam olarak yayına başlayacağı ana kadar ikonun görülemeyebileceğini belirtti.





Google başkan yardımcısı Vic Gundotra ise düne ait bir blog yazısında Google+ Games'e ait güncellemelerin Facebook'taki gibi akışlarda görünmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıların belirlediği Circles-Çevrelerde bulunan arkadaşlarından aynı oyunu oynayan kişiler bu güncellemeleri görebilecek. Böylece kontrol tamamen kullanıcılarda olacak. Akışlarda sadece kullanıcı paylaşımları görünecek.





Google+ Games hali hazırda Zynga Poker, Angry Birds ve Sudoko gibi 16 farklı oyunu kullanıcılara sunacak. Bu sayı ise ilerleyen aylarda artacak. Google+ halen kapalı davetiye sistemi ile çalışıyor ve çok yakında yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor.