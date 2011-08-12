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Google+ Games yayına başlıyor

7 yıl
3,7b
1
24
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ Games yayına başlıyor
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Google+ Games yayına başlıyor
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Google'ın popüler sosyal ağı için Google+ için hazırladığı ve Google I/O geliştirici konferansında duyurulan sosyal oyun platformu Google+ Games ilk olarak kaynak kodlarında ortaya çıkmış ardından yardım sayfalarında resmi olarak ismi geçmişti.

Dün kullanıcılar akışların üst kısmında Google+ Games'i sembolize eden bir ikon farkettiler. Sosyal ağ; Rovio, Zynga ve Wooga gibi yapımcılardan farklı oyunlar sunuyordu. 

Ancak Google resmi blogundan oyun platformunun yayınlanmaya başlayacağı duyurulduktan sonra ikon kayboldu. Bir Google temsilcisi oyun platformunun tam olarak yayına başlayacağı ana kadar ikonun görülemeyebileceğini belirtti. 

Google başkan yardımcısı Vic Gundotra ise düne ait bir blog yazısında Google+ Games'e ait güncellemelerin Facebook'taki gibi akışlarda görünmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıların belirlediği Circles-Çevrelerde bulunan arkadaşlarından aynı oyunu oynayan kişiler bu güncellemeleri görebilecek. Böylece kontrol tamamen kullanıcılarda olacak. Akışlarda sadece kullanıcı paylaşımları görünecek. 

Google+ Games hali hazırda Zynga Poker, Angry Birds ve Sudoko gibi 16 farklı oyunu kullanıcılara sunacak. Bu sayı ise ilerleyen aylarda artacak. Google+ halen kapalı davetiye sistemi ile çalışıyor ve çok yakında yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor.

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northernlights 7 yıl
Çok iyi bence genişletilirse çok daha iyi olur.
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Janissary- 7 yıl
En hızlı büyüyen sosyal ağ bu gibi projerlerle gücüne güç katıyor.Umarım buda Facebook gibi olmaz.
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baybarut 7 yıl
Games sekmesi hala yok bende
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Bl00dyHell 7 yıl baybarut
baybarut

Games sekmesi hala yok bende


ekrem71

Ancak Google resmi blogundan oyun platformunun yayınlanmaya başlayacağı duyurulduktan sonra ikon kayboldu. Bir Google temsilcisi oyun platformunun tam olarak yayına başlayacağı ana kadar ikonun görülemeyebileceğini belirtti.
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batuta 7 yıl
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Farwynd 7 yıl
Kesinlikle Google+'ın Android platformuna özel bazı +ları olmalı. Mesela oyunların oynanabileceği bir Android App'i süper olur -Flash olmayan telefonlar için-. Yani skyfire browser karmaşık çeviri işlemlerini bu kadar kolay yapabiliyorsa bence bu da çok kolay yapılabilir.
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brshr 7 yıl
sürekli genişliyor diyorlar bu genişleme bize niye uğramadı anlamadım gitti. dairenin dışında kaldık. hani nerde circles
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Bl00dyHell 7 yıl brshr
brshr

sürekli genişliyor diyorlar bu genişleme bize niye uğramadı anlamadım gitti. dairenin dışında kaldık. hani nerde circles


Circles'ın Türkçe versiyondaki karşılığı Çevreler. Bunun profilinizde olmaması imkansız
Oyunlar bölümü de yazıda söylendi gibi kısa süre yayında kalmış.
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Bl00dyHell 7 yıl
Uzun zamandır gözle görülür bir yenilik gelmemişti, iyi olur oyunlar bölümünün gelmesi
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Guest-C6B037E8D 7 yıl
böyle bir şey olursa üye sayısında biraz artış olur ve profildeki online olma süreside artar.
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NowOrN3wer 7 yıl
genelkullanıma nezaman açıcaklar
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SEO-Uzmanı 7 yıl
büyüksün google :D
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HAAltuntas 7 yıl
Marka fanatikliğini bir tarafa bırakıp Google+ ı ciddiye almak lazım. Bence çok iyi şeyler yapacaklar.
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MarlonJD 7 yıl
Sayfa olayını nasıl yapacaklar merak ediyorum. Sayfa ve beğenme facebookdaki önemli faktörler bu olmassa kişilerin +'a geçmiyeceğini düşünüyorum. Bende Plus'a destek veriyorum fakat bu bir gerçek :-/
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